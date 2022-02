Sarvet kalahtelivat metsässä. Luonnonvarakeskuksen tutkija Antti Paasivaara istui telttansa edessä ja kuuli, kuinka sorkat liukuivat maata pitkin työntöjen voimasta.

Oli sumuinen aamuyö lokakuussa. Rykimäajan huipulla metsäpeurahirvaat olivat kiimassa ja komeimmillaan. Niiden kaulat olivat syksyn mittaan pullistuneet paksuiksi, suurimmat sarvikruunut olivat taulutelevision kokoisia.

Paasivaara ei nähnyt pukareita, mutta päätteli, että kamppailu oli tasaväkinen. Kahden hirvaan taistelu kesti koko aamun. Paasivaara yritti olla häiritsemättä niitä.

Yö oli metsäpeurojen, ne olivat valmistautuneet kamppailuun koko vuoden. Voittaja saisi kaikki vaatimet eli naaraat, jotka seurailivat hirvaiden mittelöä lähistöllä.

Vasta tuntien kuluttua metsä hiljeni. Silloin Paasivaara havahtui toisenlaisiin ääniin: jokin lähestyi hitaasti telttaa.

”Sieltä laahusti ottelun hävinnyt hirvas, joka roikotti sarviaan maata kohden. Se ohitti minut vain muutaman metrin päästä. En uskaltanut edes vetää henkeä. Iso sarvipää oli selvästi aivan lopussa. Se ei edes vilkaissut sivuilleen, vaan raahusti hitaasti ohi.”

Mahtihirvas, mikä näky!

Rykimäaikaan metsäpeurahirvaiden elimistö on pullollaan testosteronia. Ne ovat sen vuoksi suorastaan räjähtämäisillään, jopa niin, että vaatimet ja vasat joutuvat varomaan sarvien kanssa uhoilevia ja toikkaroivia hirvaita.

Hirvaiden hormonipumppu saattaa myös mennä jumiin kovimmassa huumassa. Silloin suurinkin korskeilija voi lysähtää maahan suorilta jaloilta.

Niiltä loppuu puhti. Vielä äsken elämänvoimaa uhkunut hirvas onkin yhtäkkiä täysin uupunut.

” Kun hirvaan hormonipumppu jämähtää, iso eläin lysähtää suorilta jaloilta maahan.

Hirvaat elävät lyhyen ja kiihkeän elämän. Ne ovat laumoissa vähemmistö. Niitä on vain 35 prosenttia populaatiosta, loput ovat vaatimia.

Hirvaat panostavat lisääntymiseen niin, että se vaikuttaa niiden hengissä säilymiseen. Taistelut kilpakumppaneiden kanssa ovat verisiä, ja ottelun tuoksinassa saalistajat sekä ihmiset ja autot saattavat jäädä tappelijoilta huomaamatta.

Susilaumojen ja karhun saaliiksi jää useammin hirvas kuin vaadin. Ankarina talvina hirvaita kuolee enemmän kuin naaraita, sillä urokset ovat kiima-aikana kuluttaneet tärkeitä rasvavarastojaan. On harvinaista, että metsäpeurahirvas elää kovin paljon yli kymmenvuotiaaksi.

Hirvaat taistelevat verisesti. Voittaja saa itselleen kaikki lähellä oleskelevat vaatimet.

Jos näin käy, sen kyllä huomaa. Silloin kyseessä on valtansa jo menettänyt entinen mahtisonni, oikea metusalemi, jonka on syytä keskittyä enemmän hengissä säilymiseen kuin naaraista taistelemiseen, Paasivaara sanoo.

Se on kenties ollut huippuhirvas 6–8-vuotiaana, jolloin urokset elävät uljaimpia vuosiaan. Silloin sen kaula ja sarvikruunu ovat varmaankin olleet häkellyttävän kokoiset. Vanhetessa metsäpeurojen hampaat harvenevat ja sarvet kutistuvat.

Paasivaara kohtasi kerran Pohjois-Pohjanmaan Pyhännällä huippukuntoisen valtahirvaan. Hillittömän kokoinen sarvipää erosi laumastaan ja lähti tulemaan kohti.

Mies juoksi pakoon tiheään koivikkoon, sillä sinne vihainen kruunupää ei mahtunut. Teräväpiikkiset sarvet voivat olla ihmiselle kohtalokkaat. Hirvas saattaa painaa jopa 200 kiloa.

”Äijä tuhisi ja röhki aikansa koivikon ympärillä, kunnes kyllästyi ja palasi häiriköimään vaadinlaumaansa.”

Altavastaajan puolella

Paasivaara arvioi tarkastelevansa suomalaista maisemaa peurankarvaisin silmin. Se tarkoittaa, että hänen sydämessään läikähtää onni, kun hän näkee luonnontilaisia avosuoalueita, vanhoja jäkälä- ja varpukankaisia metsiä ja talvella hankia, jotka ovat maapohjaan saakka sopivan pehmeitä. Tällaiset ympäristöt ovat metsäpeurojen säilymiselle tärkeitä.

Hän on työskennellyt pian kahdeksan vuotta Luonnonvarakeskuksen vastaavana metsäpeuratutkijana. Laji on hänelle erityisesti mieleen siksi, että se on monessa suhteessa altavastaaja.

Metsäpeurat ovat melko vaateliaita elinympäristöjensä suhteen. Niille sopivia elinalueita on jäljellä enää vähän. Osa on poronhoitoalueita, joiden eteläpuolisille osille rakennetaan vilkkaasti esimerkiksi tuulivoimaa. Villi sarvipää ei pärjää puupelloilla eikä kulttuuriympäristöissä, kuten talojen pihoissa.

Jos lumen alla on jäinen kerros, metsäpeura ei saa kaivettua jäkälää esiin, ja sen on siirryttävä tutuilta ruokamailta muualle. Talousmetsistä se ei löydä luppoa eikä naavaa yhtä paljon kuin vanhoista metsistä. Ankarina talvina erityisesti hirvaita kuolee nälkään.

Metsäpeurat saattavat vaeltaa ravinnon perässä pitkiäkin matkoja, Suomesta kauas Venäjän ikimetsiin.

Kainuun metsäpeurat vaeltavat talvella hyville jäkäliköille. Laumaa johtava matriarkka muistaa reitit.

Joskus satelliittipaikantimella varustetun vaatimen signaali jämähtää kevättalvella, vaikkei eläin ole kuollut. Myöhään kevättalvella vaatimet saattavat asettua suolle tai järvenjäälle makaamaan. Ne voivat olla liikkumatta useita päiviä ja elää säästöliekillä.

Ne odottavat lämpöä ja lumen alta sulavia pälviä, joista syövät varpuja ja kuloheinää. Varhain kasvava vihanta ja esimerkiksi tupasvillan kukinnot ovat mainiota muonaa talvesta toipuville peuroille, erityisesti tiineille vaatimille.

Kahdeksan vuotta sitten oli meneillään isoja muutoksia. Sisä-Suomeen Suomenselän vedenjakajaseudulle istutetun metsäpeurakannan kasvu oli pysähtynyt, Kainuun sekä Venäjän Karjalan luontaiset kannat olivat romahtaneet. Läntisten taigametsien viimeisen villipeuran tilanne näytti pahalta.

Riistahallinnossa oli jo aloitettu elvytys sekä sitä tukeva tutkimus. Lajin metsästystä oli vähennetty Suomenselällä ja lopetettu kokonaan Kainuussa. Metsäpeura-alueille oli myönnetty tavallista enemmän lupia karhujen ja ilvesten ampumiseen.

Tätä nykyä Suomenselällä on noin 2 000 yksilön kasvava ja Kainuussa noin 800 yksilön vakaa kanta. Populaatioiden väliltä puuttuu yhteys. Laji elää ahtaasti metsätalouden ja muun maankäytön puristuksissa.

Viimeksi keväällä 2021 muutamia kainuulaisia peuroja siirrettiin Karstulaan, Lauhanvuorelle ja Seitsemiseen. Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistoissa elää nykyisin joitain kymmeniä peuroja.

Myös Helsinkiin eksynyt metsäpeuranvasa vietiin Lauhanvuorelle aiemmin tällä viikolla.

Metsäpeurat viettävät kesät melko piilossa, yleensä suojelualueilla, joita Metsähallitus hallinnoi. Näitä alueita on vähän, eikä niiden kantokyky riitä takaamaan peurakannan säilymistä elinvoimaisena.

Peurat olivat houkutuseläimiä

Kun maantien laidalle ilmestyy metsäpeura, vain muutama autoilija tunnistaa lajin.

”Harva suomalainen erottaa metsäpeuran porosta. Kaikki eivät edes tiedä, mikä peura on, vaan valkohäntäkauristakin luullaan peuraksi.”

Muinaiselle metsästäjälle moinen tietämättömyys olisi ollut veret seisauttava järkytys. Suomihan on ollut tuhansia vuosia täynnä vanhaa metsää ja laukkaavia metsäpeuroja. Noita nopsajalkoja on metsästetty erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa iät ajat. Peuroista on tehty pyyntiloitsuja, lauluja ja runoja. Arvostuksesta kertovat useat luulöydöt ja tärkeiden riistaeläinten mukaan nimetyt paikat. Myös esimerkiksi suomalainen naisennimi Petra viittaa peuraan.

Rangifer-suvun ainoa laji tarandus voidaan jakaa karkeasti seitsemään alalajiin. Suomalaisilla metsäpeuroilla on serkkuja lähes kaikilla maailman pohjoisilla vyöhykkeillä. Niihin kuuluvat niin porona tunnettu, puolikesy tunturipeura kuin Euraasian ja Amerikan karibut.

Rangifer tarandus fennicus on läntisiin taigametsiin erikoistunut pitkäjalkainen ja pystysarvinen metsäpeura, joka elää nykyään vain Suomessa ja Pohjois-Venäjällä Uralin Euroopan puoleisissa metsissä sekä Venäjän Karjalassa. Läntisen Euraasian nykyiset kannat ovat pirstoutuneet pieniksi osapopulaatioiksi.

Villit peurat vaelsivat Keski-Euroopan jääkautisilla aroilla jo 15 000 vuotta sitten. Boreaalisiin metsiin sopeutunut metsäpeura levisi Suomeen ainakin idästä, kun viime jääkausi päättyi.

Suomen ensimmäiset, arviolta 10 000 vuotta vanhat peuranpyyntikuopat sijaitsevat Utsjoella. Ihmiset asettivat syvän kuopan pohjalle teräviä kiviä ja seipäitä, joiden oli tarkoitus lävistää peuran nahka. He peittivät ansan karikkeella ja aitasivat puupaaluilla reitin sen luo. Lopuksi oli ajettava peuralauma kohti kuoppaa.

Metsästäjät oppivat ymmärtämään peuraa ja sen haluja.

Peura on laumaeläin, ja erityisesti hirvaat hakeutuvat herkästi sekä vaadinten että toisten hirvaiden luokse. Ainakin Norjassa tunturipeuroja on vangittu houkutuseläimiksi pyyntikuoppien reunoille.

Ensimmäiset maininnat aktiivisesta porotaloudesta ovat vuodelta 892. Silloin viikinkien heimopäällikkö Ottar kirjoitti Englannin kuninkaalle omistavansa 600 poroa ja kuusi houkutusporoa. Ne olivat melko varmasti kesytettyjä tunturipeuroja eli poroja.

Pienimuotoinen poronhoito alkoi Suomessakin jo 600–900-luvuilla, sanoo arkeologi Anna-Kaisa Salmi Oulun yliopistosta. Kirjallisessa lähteessä porotalous mainitaan ensimmäisen kerran 1300-luvulla. Täälläkin tunturipeura siis kesytettiin, mutta metsäpeurat saivat laukata Itä-Suomessa villeinä aina 1800-luvun lopulle.

Elias Lönnrot tallensi runonlaulaja Kainulaisen peuranpyyntirunon Kesälahdella vuonna 1828. Laulaja oli perinyt värssyn isältään, joka oli sen avulla onnistunut hyvin metsästyksessä. Runossa peurankruunuista rakennetussa linnassa asuvaa metsänvaltiatarta houkutellaan suopeaksi peuraa hakevalle metsämiehelle.

Tuolla antaja asuvi,

elävi hyvä emäntä,

puhas muori puuhoavi

sakaroilla sarvilinnan,

metsänlinnan liepehillä.

Mitä tuo tekevi tuolla?

Luista linnoa tekevi.

Vanhoja saaliskuoppia saattaa olla kymmeniä riveissä. Metsäpeurat liikkuvat talvella satapäisinä laumoina. Metsästäjät varmaankin unelmoivat siitä, että saisivat ajettua sellaisia kohti ansojaan.

Tuhansia vuosia myöhemmin laji joutui todelliseen pulaan.

Viimeinen metsäpeura ammuttiin Suomessa 1900-luvun alussa. Laji katosi maastamme puoleksi vuosisadaksi. Koska samoihin aikoihin Suomesta hävisi tai oli hävitä moni muukin suurnisäkäs, metsäpeuraa ei kaivannut kukaan.

Tai kenties sen sarvikruunu muistui niiden mieleen, jotka nimesivät vuonna 1934 Amerikasta Suomeen tuodun Odocoileus-suvun suuren valkohäntäkauriin valkohäntäpeuraksi.

Gasellimaisia kaunottaria

Venäjän Karjalasta vaelsi metsäpeuroja 1950-luvulla Kainuuseen. Suomenselälle metsäpeuroja on siirretty sieltä vuodesta 1979.

Karjalan kannan lisäksi itänaapurissa Komin tasavallassa ja Arkangelissa elää vantteria, lyhytjalkaisia metsäpeuroja, joiden arvellaan sekoittuneen Siperian tunturipeurojen ja porojen kanssa. Suomalainen metsäpeura on niihin verrattuna siro ja gasellimainen kaunotar.

”Erityisesti läntisen Lapin porot ovat aika pulleita pätyköitä. Myös kalloissa, raajoissa ja sarvissa on eroja. Käyttäytyminenkin on erilaista, sillä villipeura ei viihdy teiden varsilla eikä ihmisten lähellä.”

Arkeologien on joskus vaikea erottaa, onko muinainen löytö kesytetty tunturipeura vai metsäpeura, jos jäljellä on vain palanen jalan luuta.

Luulöydöistä saatu muinainen dna on paljastanut, että metsäpeura on ollut yleinen niinkin pohjoisessa kuin Finnmarkissa 3 400–500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Saamelaisten uhripaikoilla poro korvasi villipeuran vasta noin 1400–1600-luvuilla, ja peura oli tärkeää riistaa vielä senkin jälkeen.

Poron ja metsäpeuran perimät on luettu kokonaan. Alalajien geneettiset erot ovat selvät. Lisäksi näyttää siltä, ettei nykyisten kotimaisten metsäpeurojen perimä ole kaventunut populaatioiden pullonkaulojen vuoksi niin paljon kuin on ajateltu.

Tutkittavaa riittää yhä. Esimerkiksi metsäpeurapopulaatioiden ihanteellista kokoa ei vielä tiedetä. Epäselvää on myös se, paljonko ainutlaatuista paikallista geeniperimää menetettiin edellisen sukupuuton aikana.

Tutkimusta helikoptereilla

Paasivaara on kehittänyt metsäpeurojen tutkimusta yhdessä Luonnonvarakeskuksen tiimin kanssa. Työssä on apuna helikopteri, josta käsin laumat voidaan laskea nupilleen.

Metsäpeura Life -hankkeessa vaatimia ja vasoja seurataan tehostetusti satelliittipaikantimien eli gps-pantojen avulla.

Pannoitusta edeltää aina viikkojen valmistelu. Paasivaara hakee lupia esimerkiksi maankäytölle, lentämiselle ja eläinkokeille, joiksi metsäpeurojen pannoittamiset luokitellaan. Ryhmä etsii helikopterin avulla sopivan aukean, ja sinne jää kaksi tutkijaa nukutusilmakiväärien kanssa.

Paras hetki pannoittamiselle on talvella. Lauman valtavaadin johdattaa jopa satapäisen peuralauman hyvälle jäkälikölle. Kokenut matriarkka suunnistaa muistinsa varassa.

Kun lauma on paikannettu, kopteri pörisee peurojen ylle ohjailemaan niitä haluttuun suuntaan. Jos peura seisahtuu tarpeeksi lähelle ampujaa, tämä tussauttaa siihen nukutusnuolen, jossa on kirkkaan värinen tupsu.

Näin merkittyä vaadinta on helppo seurata helikopterilla. On tärkeää, että yksilö on naaras. Hirvaiden kaulat paisuvat rykimäaikaan niin, että ne saattaisivat kuristua pantaan.

Vaatimia ja nuoria sarvipäisiä hirvaita voi kuitenkin olla vaikea erottaa toisistaan, sillä myös vaatimilla on yleensä sarvet. Urokset pudottavat kruununsa keskitalvella, naaraat vasta keväällä vasomisen jälkeen. Tosin myös sarvettomia naaraita eli nupoja esiintyy yleisesti.

” Naaras voi vallata itselleen mukavan kuopan, jonka uros on kaivanut löytääkseen lumen alta syötävää.

Sarvet saattavat kertoa vaatimien statuksesta. Nämä ovat suurissa talvilaumoissa enemmistö, jolle ei sovi ryppyillä.

Jos hirvas on kaivanut lumeen mukavan ruokailukuopan, ei ole mitenkään yllättävää, että naaras ajaa sen pois ja valtaa paikan itselleen. Siksi sarvensa pudottaneet hirvaat kulkevat usein pienissä poikaporukoissa.

Metsäpeuroja pannoitetaan yksi kerrallaan, jotta tutkijat voivat huolehtia eläimestä hyvin. Nukutetulta yksilöltä otetaan veri- ja sylkinäytteet. Ikä selviää hampaiden kulumista.

Kun vaatimelle on saatu panta kaulaan, se herätetään pistoksella. Jos sillä on vasa, tämä usein odottelee piilossa tai kulkee muun lauman mukana.

Paasivaaran ryhmä on kehittänyt vasojen seurantaan hienovireisen keinon.

Kenttämestari juoksee muutamien tuntien ikäisen vasan ohi ja napsauttaa sen korvaan pienen paikantimen. Merkkaus on tehtävä nopeasti ja huomaamattomasti. Metsäpeura hylkää vasan herkästi, jos ihminen liikkuu liian pitkään liian lähellä.

Vasa tuijotti tutkijoita hetken ja pinkaisi pakoon. Se oli niin hyvässä piilossa, etteivät Antti Paasivaara ja Petri Timonen heti huomanneet sitä

Luonnonvarakeskuksen peuratiimi kerää tietoja 70–80 pannoitetusta vaatimesta syksyyn 2023 saakka.

Missään muualla maailmassa metsäpeuroja ei seurata yhtä tarkasti. Seurannasta on erityisen paljon iloa, kun tutkitaan metsäpeurojen vaelluksia. Rangifer tarandus fennicus on Suomessa ainoa hirvieläin, joka vaeltaa päämäärätietoisesti laumoissa kesä- ja talvilaidunten välillä ja käyttää johdonmukaisesti samoja reittejä.

Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa arktisten peurojen vaellukset ovat jopa tuhansien kilometrin pituisia. Norjassa ne ovat typistyneet, koska maan laaksot on rakennettu niin täyteen, ettei liikkuville eläimille riitä tilaa.

Satapäinen, valtavaatimen johtama peuralauma on vaikuttava näky. Voi kuvitella, millaisen spektaakkelin muinoin loivat tuhatpäiset, läpi koko itäisen Suomen vaeltaneet laumat. Suuri vaellus myös kuului kauas, sillä juoksevien peurojen jalat pitävät samanlaista napsahtelevaa ääntä kuin porojen.

Suurpetojen kausiruokaa

Metsäpeura on suurpetojen saaliseläin, ja siksi peura pysyy villinä. Se on kaikille suurpedoille lähinnä satunnaista kausiravintoa. Tämä johtuu lajin liikkuvista elintavoista, arkuudesta ja yksilöiden vähyydestä. Suden ensisijainen saalis on hirvi.

”Silti Kainuun susien saaliista voi hetkittäin jopa puolet koostua metsäpeuroista. Suden saalistus on aikuisten pantapeurojen yleisin kuolinsyy.”

Susikannalla on yhteys metsäpeuran vasatuottoon. Mitä enemmän susia on metsäpeura-alueilla, sitä vähemmän syyslaskennoissa löydetään vasoja.

Sudet hyötyvät ihmisten rakentamasta ympäristöstä. Metsäautoteiden verkosto voi auttaa niitä liikkumaan ja saalistamaan tehokkaammin kuin villissä ympäristössä.

”Hirvien talviset keskittymät vaikuttavat esimerkiksi susireviirien syntyyn. Panta- ja lentolaskentatiedoista näemme, kuinka metsäpeurat valitsevat alueita, joilla on vain vähän hirviä ja susia”, Paasivaara toteaa.

Aina vaihtoehtoja ei ole. Talvella 2021 metsäpeurat joutuivat jäisen lumikerroksen vuoksi pois vanhoilta jäkäläkankailtaan. Siksi niitä saattoi kuolla susien suihin tavallista enemmän.

Suomessa on nykyisin karkeasti sata kertaa enemmän muita villejä hirvieläimiä kuin metsäpeuroja.

Metsäpeuratutkijalle tilanne on ristiriitainen. Susikanta vahvistuu Suomessa toivotusti, mutta tästä muodostuu kasvava uhka metsäpeuroille.

”Lähiaikoina on ratkaistava, miten säilytämme alkuperäiset suurriistalajimme elinvoimaisina”, Paasivaara painottaa.

Tämä on harvalukuiselle metsäpeuralle elämän ja kuoleman kysymys.

Saalislajien kesken on eroja siinä, miten ne kestävät saalistusta. Metsäpeura sietää pyyntiä heikosti, koska se tuottaa vuosittain vähemmän jälkeläisiä kuin muut hirvieläimet. Metsäpeuran suojelu voi joissain tapauksissa vaatia suden tiukkaan suojeluun kajoamista, jota taas on vaikea toteuttaa nykyisin säädöksin.

Venäjän Karjalan kanta taantuu

Suomen peurakannat ovat edelleen pieniä, mutta ne ovat kasvaneet tasaisesti. Vuosittain myönnetään parikymmentä lupaa metsäpeurojen metsästykseen Suomenselällä. Vuonna 2020 kaatoja oli kaksi, molemmat hirvaita.

” Salametsästäjät eivät himoitse peuranlihaa vaan mahtihirvaan trofeeta sarvineen.

”Venäjän Karjalassa metsäpeurojen salametsästys lienee suurin syy paikallisen kannan romahtamiseen. Kanta on taantunut 1990-luvun alun noin 6 000:sta nykyiseen pariintuhanteen eläimeen. Riistanvartijoita ja tiedottamista on lisätty, mutta valvonta on vaikeaa, koska alueet ovat suuria ja viranomaisia on silti kovin vähän”, Paasivaara kertoo.

Peurat ovat himoittua saalista, mutta eivät suinkaan lihansa vaan suuren sarvikruununsa vuoksi. Moni haluaa mahtihirvaan trofeen seinälleen.

Metsäpeura katoaa maastoon

Paasivaara on erityisen kiinnostunut poikkeuksellisista vaatimista, jotka kulkevat omia reittejään uusille vasomis- ja talvilaitumille.

Nämä mahdolliset tulevaisuuden matriarkat etsivät vanhoja metsiä, joissa tuuli heiluttaa luppoja puissa ja jäkälää riittää silmänkantamattomiin. Tällaisia keitaita on yhä etenkin Venäjän puolella. Suomen seuranta päättyy valtion rajalle. Jos vaadin palaa hyväkuntoisena takaisin laumaansa, se saattaa seuraavana vuonna saada mukaansa kiinnostuneita peesaajia.

Paasivaaran mielestä metsäpeura sopii Suomen luontoon paremmin kuin valkohäntäkauris. Onhan se täällä alkuperäinen laji, muinaisten suomalaisten rakastama nopsajalka ja sarvipää.

Luonnonvarakeskuksen tutkijat seuraavat metsäpeuroja satellittipaikantimien avulla. Vaatimella on laite kaulassaan ja vasalla korvassaan.

Metsäpeurat viihtyvät kaukana asutuksesta eivätkä kulje mielellään edes voimalinjojen alta. Teille ne juoksevat vain pakotettuina.

Ne eivät tee tihutöitä puutarhoissa tai pelloilla. Viimeksi korvauksia hirvaiden aiheuttamista maatalousvahingoista haettiin kymmenen vuotta sitten Suomenselällä. Sarvipäät olivat muun muassa tökkineet rehupaaleja rikki. Sen jälkeen lajin rikosrekisteri on ollut puhtoinen.

Metsäpeuroja ei etenkään kesäisin näy eikä juuri kuulukaan. Ne viihtyvät soiden rehevillä, turvepohjaisilla keitailla, joilla on syötävää, eli raatetta, heiniä ja saroja. Jotkin hirvaat saattavat tosin nauttia koko vuoden jäkälää. Nämä yksilöt pysyttelevät lauman laitamilla ja kulkevat omia reittejään.

Ihminen huomaa metsäpeuran läsnäolon yleensä papanoista ja kapeista peurapoluista. Kulkuväylät ovat kuunsirppien täplittämiä; sorkka jättää maahan puolikuun muotoisen jäljen.

