Hamsterilla on tolkuton viinapää

Moni on taas ryhtynyt tipattomalle. Ihminen ei ole ainoa nisäkäs, joka painii alkoholiongelman kanssa. Ajatellaanpa vaikka hamsteria. Kyllä, hamsteria.

Moni ei tätä tiedä, mutta hamsterilla on aivan järjetön viinapää. Ruumiinkokoonsa nähden hamsteri pystyy törpöttämään sellaisen määrän alkoholia, että on kuin aikuinen mies kittaisi 50 tuoppia keskiolutta.

Hamsteri myös jää viinaan koukkuun. Ryypyn makuun päässyt jyrsijä ei mielellään joisi mitään muuta.

Jos sinulla on hamsteri, niin älä nyt ihmeessä kokeile tätä kotona. Asiaa on kuitenkin tutkittu.

Hamsterin viinapää paljastui 1950-luvulla, kun ihmisen alkoholismin mekanismeja selvitettiin eläimillä. Suomessakin Alkon tutkimuslaboratoriossa juotettiin känniin rottia ja hamstereita ja kummastuttiin, miten juoppo voi tavallinen kultahamsteri ollakaan.

Jos hamsterille tarjottiin sekä vettä että 10-prosenttista alkoholiliuosta, 90 prosenttia ajasta se valitsi alkoholin.

Tästä huolimatta hamsteri ei tule känniin eikä rähise. Sen maksa polttaa alkoholia paljon tehokkaammin kuin ihmisen maksa.

Yhdysvalloissa tutkijat juottivat kääpiöhamstereille alkoholia ja mittasivat niiden humaltumista asteikolla nollasta neljään. Nolla oli "liikkeissä ei näkyvää huojumista" ja neljä oli "kaatuu kyljelleen eikä nouse".

Vaikka hamsterit imivät kokeessa ruumiinpainoonsa suhteessa kymmenen kertaa sen määrän alkoholia josta ihminen humaltuu, niiden askel ei horjunut.

Miksi hamsteri juo? Ehkä se tykkää, kun on kevyt boogie päällä, mutta todennäköisesti syy on siinä, että alkoholissa on paljon energiaa. Luonnossakin hamsteri syö käyneitä marjoja ja hedelmiä, joten se on kehittynyt sietämään viinaa.

Tutkimuksissa on myös huomattu, että hamsterin katkaisuhoito on vaikeaa. Juopot jyrsijät on saatu lopulta irti viinasta erilaisten sokerimehujen ja suklaapirtelöiden avulla.

Ihmisenkin kannattaa lopettaa ajoissa, ennen kuin naama muistuttaa hamsteria.