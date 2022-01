Tutkijat keräävät ympäristö-dna:ksi kutsuttuja näytteitä, jotka paljastavat lajikirjon.

Läntinen tasankogorilla on yksi gorillan alalajeista.

Mitä eläimiä liikkuu lähimetsässä?

Lajintunnistuksessa on perinnäisesti turvauduttu jälki- tai näköhavaintoihin, mutta saman asian voi kertoa ympäristö-dna eli edna. Se on perimäainesta, jota eliöt levittävät huomaamattaan luontoon.

Esimerkiksi järvessä on runsaasti kalojen dna:ta, jota voidaan suodattaa vesinäytteestä ja eristää ja sekvensoida laboratoriossa. Lopputulos paljastaa, mitkä lajit viihtyvät tutkimuksen kohteena olevassa vesistössä.

Aina ei tarvita näytettä maasta, lumesta tai vedestä. Ilma on sakeanaan kaasuja, vesihöyryä ja aerosoleja.

Siellä on myös paljon eri eliöiden perimän palasia.

Koska tunnistusmenetelmät ovat tulleet entistä herkemmiksi, ilmasta löydetään siitepölyjen ja pölisevien allergeenien lisäksi eläinten dna:ta, josta pystytään tekemään tarkka arvio lähiympäristössä liikkuvasta lajistosta.

Ilmanäytteitä on testattu erityisesti eläintarhoissa, koska siellä on lajeja, joita ei muuten tavata luonnossa. Tällä tavalla tunnistus ei jää arvailujen varaan.

Molekyyliekologi Elizabeth Claren tutkijaryhmä imuroi brittiläisen eläintarhan sisä- ja ulkotiloista kymmeniä näytteitä.

Ne analysoitiin laboratoriossa, ja saaduille dna-jaksoille etsittiin vastinparit maailmanlaajuisista tietokannoista.

Clare työtovereineen pystyi tunnistamaan näytteistä 25 eri nisäkäs- ja lintulajia. Joukkoon mahtui myös lähiluonnon edustajia, muun muassa tarhan liepeillä asustaneet siili ja kauris.

Joidenkin eläintarhan asukkien dna:ta löytyi jopa 300 metrin etäisyydeltä aitauksista. Karvat, hilseilevä iho ja solut leijailevat ilmassa todennäköisesti hyvin pitkiä matkoja.

Tanskalainen Kristine Bohmann pystyi vieläkin parempaan. Kööpenhaminan eläintarhan ympäristön ilmanäytteistä paljastui 49 selkärankaislajin dna:ta.

Molemmista tutkimuksista kertoi Science-lehti.

Uudet molekyylibiologiaan perustuvat menetelmät saattavat mullistaa luonnon vielä tuntemattoman monimuotoisuuden kartoittamisen.

Enemmistö maapallon kasvi- ja eläinlajeista on yhä löytämättä. Tieteelle kuvattuja lajeja on vasta alle kaksi miljoonaa, kun eliölajeja on kenties kymmeniä miljoonia.

Menetelmistä on erityistä apua, kun etsitään piilottelevia ja huonosti tunnettuja eliöryhmiä. Itse lajia ei tarvitse löytää, kunhan löydetään sen dna.