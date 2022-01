Suomalaisen keksinnön ajateltiin auttavan esimerkiksi aluesairaaloita.

Tammikuussa 1972: Sydänsairaat voivat piakkoin viettää potilasaikansa kotona ja lähettää puhelimella tutkittavaksi sydämensä toimintaa kuvaavan EKG-käyriin. Pitkänkin etäisyyden potilaan ja lääkärin viilillä lyhentää Suomessa kehitetty lähetin-vastaanotinjärjestelmä.

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Meilahden sydäntutkimusosasto on ostanut yhden vastaanottimen ja kaksikymmentä lähetintä käyttöönsä. Sydäntutkimusosaston ylilääkäri vs. Pentti Siltanen sanoo, että tämän tyyppistä laitetta lääkärikunta on kaivannut kauan.

Potilaalla oleva lähetin on saippuakotelon kokoinen. Hän kytkee sen johtimia rintaansa painettaviin elektrodeihin. Sydämestä tulevat impulssit kuuluvat väräjävänä äänenä lähettimessä.

Lähetin painetaan puhelimen kuulokkeeseen, joka välittää äänen tavallista puhelinlinjaa myöten vastaanottimeen. Äänen värähtelyn tahdissa vastaanottimen piirturi piirtää sydänsähkökäyrän.

Saman tapaisia laitteita on kehitelty aikaisemminkin. Suunnitelmat ovat yleensä sortuneet kalleuteen ja laitteiden kömpelyyteen.

Suomalainen lähetin maksaa noin 300 markkaa ja vastaanotin 5 000 markkaa. Dosentti Siltasen mielestä uudesta keksinnöstä hyötyvät eniten aluesairaalat, joilla on vähän lääkäreitä ja potilaat hajallaan maakunnassa.

Uuden laitteen on kehittänyt Oy Umaelectro kauppa- ja teollisuusministeriön 100 000 markan apurahan turvin. Sen prototyyppi oli viime kesänä mukana sydänambulanssissa ja tulokset olivat myönteiset.

Dipl. ins. Pekka Oksala korostaa laitteen edullisuutta mm. lääkäreiden välisessä neuvonpidossa, jolloin he keskustellessaan potilaaseen kohdistettavista hoidosta voivat puhelimitse siirtää ratkaisevaa tutkimusmateriaalia, sydänsähkökäyrän paikasta toiseen ”alle aikayksikön”.