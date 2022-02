Kahvia syntyy viljelemällä kasvisoluja. Puhutaan synteettisestä kahvista ja soluviljelmäkahvista.

Oikealla on kahvin kasvisolujen viljelmää, vasemmalla samaa viljelytuotetta paahdettuna.

Jos kahvin kallistuminen jurppii, tieto laboratorioiden kehittelemästä kahvista tuo pientä toivoa.

Käytetty tekniikka on niin uutta, että uuden tuotteen nimikin vaihtelee. Puhutaan synteettisestä kahvista ja soluviljelmäkahvista. Kumpikin yhtä kaikki voisi korvata perinteisen, viljellyn kahvin.

Suomi on harvoja paikkoja, joissa laboratoriokahvia on valmistettu. Kahvin tekemistä tutkii Teknologian tutkimuskeskus VTT:n laboratorio Espoossa. Siitä kirjoittaa muun muassa Wired-aikakauslehti.

”Tämä ei itse asiassa ole synteettistä kahvia, vaan sataprosenttisesti kahvin johdannainen”, kuvaa VTT:n tutkimusryhmän päällikkö Heiko Rischer työn tulosta, joka julkistettiin syyskuussa.

VTT:n kahvin ensiversio muistuttaa jo tavallista, kuumaa suodatinkahvia. Koulutettu paneeli on tutkijoiden mukaan maistellut tulosta.

”Maku on lähellä perinteistä tuotetta aistinvaraisen paneelimme ja kemiallisen analyysimme mukaan”, Rischer sanoo.

Tässä vaiheessa lienee tärkeintä kuitenkin se, että tutkijat ovat osoittaneet, että kahvin soluviljely ylipäätään onnistuu.

Tutkijat perustivat ensin kahvisoluviljelmän, jonka he siirsivät bioreaktoreihin. Reaktoreissa kasvisolumassaa kasvatettiin huolellisesti.

Samalla ryhmä analysoi massan koostumusta, kunnes päästiin haluttuun laatuun. Tutkimukseen kuului myös paahtamisen suunnittelu.

Tutkija Elviira Kärkkäinen valmistaa soluviljelmäkahvia VTT:n laboratoriossa.

Tuloksena saatiin jauhetta, josta voitiin tavalliseen tapaan keittää suodatinkahvia.

Laboratorion sisällä tavallaan toistettiin koko kahvintuotannon ketju raaka-aineen kasvatuksesta keittämiseen.

” ”Kahvin koostumus on todella hyvin monimutkainen.”

Kun tuottajina ovat kahvikasvin solut, on mahdollista saada aikaan jotain yhdisteiltään niin rikasta kuin kahvi. Yleiset tietolähteet toistavat, että kahvissa on yli tuhat kemiallista yhdistettä.

”Wikipedian luvut ovat hyviä arvioita. Kahvin koostumus on todella hyvin monimutkainen”, sanoo Rischer.

Tunnetuin ja tärkein kahvin aineista on kofeiini. Karvas aine on kemialliselta nimeltään 1,3,7-trimetyyliksantiini.

Karvautta tuo myös toinen aine trigonelliini. Lisäksi kahvissa on hiilihydraatteja, proteiineja, lipidejä, klorogeenihappoja ja muita happoja.

Haihtuvia aromiaineita on paahdetusta kahvista tunnistettu yli tuhat. Juuri aromiaineista tulee usein toistettu maininta yhdisteiden suuresta määrästä. Kahvin koostumusta valottaa esimerkiksi kahvi.fi-sivusto.

Aromi houkuttelee kahvissa ensimmäisenä ja on se ominaisuus, josta kuluttajat maksavat. Solut pystyvät tuottamaan äärimmäisen hienostuneet aromit.

Soluviljelyn on mahdollistanut biotekniikan tutkimuksen yleinen edistyminen viidenkymmenen vuoden aikana. On puhuttu jo bioreaktorissa kasvatetusta lihastakin.

Suomessa VTT on kasvattanut kasvisoluista marjaruokaa, joka muistuttaa läheisesti lakkaa tai puolukkaa. Soluviljelykahvi jatkaa luontevasti jo vahvaa biotekniikan perinnettä.

Pintasteriloituja kahvinlehtiä on asetettu kasvatusliuokseen.

Kuulostaa jopa yllättävältä, että kahvin laboratoriokasvatusta on tutkittu niin vähän.

Yhdysvaltojen Seattlessa yritys Atomo Coffee nimittää ”molekyylikahviksi” kylmää kofeiinijuomaa, jonka yhtiö toi markkinoille viime syksynä.

Atomo Coffeen taustalla on professori Chahan Yeretzianin tutkimuksia, Hän on sveitsiläisen Zürichin ammattikorkeakoulun kemisti.

Yksityiskohdista yhtiö on hiljaa. Se on kertonut vain, että juoman raaka-aineena käytetään maatalouden kasvisjätteitä, kuten taatelinsiemeniä.

Yhdysvalloissa on toinenkin kahvin kehittäjä, Compound Foods San Fransiscossa. Yhtiö ilmoittaa käyttävänsä sopivasti valittuja mikrobeja luomaan kahvin makuja ja aromeja.

Keinotekoista kahvia tehtiin jo puoli vuosisataa sitten ainakin yhdessä tutkimuksessa. Kanadalaisen Brittiläisen Kolumbian yliopiston kemisti Philip M. Townsley valmisti työtovereineen vuonna 1974 kahvia kahvipensaan soluista.

Yksi kannustin oli sama kuin nykyään: perinteisen kahvin hinnan nousu. Tuolloin kahvi kallistui, koska Brasiliassa levisi kahvipensaan lehtiä tuhoava sienitauti.

Nyt viljelyn normaalien hintapiikkien rinnalla vaikuttaa ilmaston lämpeneminen, joka on monta kertaa mahtavampi uhka kahvin tulevaisuudelle kuin satojen luonnolliset vaihtelut.

Puolet kahvin viljelyyn sopivasta maa-alasta voi kadota vuoteen 2050 mennessä, laski jo kahdeksan vuotta sitten tutkijaryhmä Saksasta, Nicaraguasta ja Kolumbiasta.

” Soluviljelykahvin suurtuotanto sisätiloissa muuttaisi merkittävästi koko teollisuudenalaa.

Suljetuissa bioreaktoreissa kahvi kasvaa suojassa säiden ja ilmaston muutoksilta sekä taudinaiheuttajilta.

Kehittäjät uskovat, että veden ja energian kulutus sekä päästöt ovat pienempiä kuin perinteisessä viljelyssä.

Atomo Coffee teetti ruotsalaisella tutkimusyritys CarbonCloudilla ympäristöselvityksen. Sen mukaan veden kulutus ja hiilidioksidin päästöt vähenevät perinteiseen tuotantoon verrattuna alle kymmenesosaan.

Kestävyyden arvioimiseksi on tutkittava myös, mitä reaktoriin syötetään. Suomalaisen soluviljelykahvin raaka-aineet ovat suoloja, sokereita ja pieninä pitoisuuksina veteen liuotettuja kasvua sääteleviä aineita.

Sokeri ja tärkkelys ovat tärkeitä, koska niiden sisältämää hiiltä, vetyä ja happea tarvitaan kahvinkin rakennusaineiksi. Tavallisia tärkkelyksen ja sokerin lähteitä ovat Rischerin mukaan sokerijuurikas tai sokeriruoko.

Yksi vaihtoehto on synteettinen tärkkelys, jota tuotti viime vuonna laboratoriossa hiilidioksidista kiinalaisen biologin Ma Yanhen ryhmä Tianjinin teollisen bioteknologisessa instituutissa. Ensin raaka-ainetta muokattiin kemiallisesti ja sitten biologisesti entsyymeillä.

Sokerit, selluloosa ja tärkkelys koostuvat hiilestä, vedystä ja hapesta. Kofeiinissa on lisäksi typpeä. Monia materiaaleja voidaan jo koota runsaasti eri aineista, usein elävien organismien avustuksella.

Soluviljelykahvin suurtuotanto sisätiloissa muuttaisi merkittävästi koko teollisuudenalaa.

Kahvista saa elantonsa nyt noin sata miljoonaa ihmistä. Heistä noin 25 miljoonaa viljelee kahvia.

Osa kahvitiloista on niin sanottuja varjokahviviljelmiä, joilla kahvipensaat kasvavat metsässä puiden varjossa. Viljelmä toimii samalla suojana luonnon eliöstölle ja sitoo hiilidioksidia.

Uuden tekniikan kehittäjät ovat jo pohtineet kahvin tuotannon muutosten mahdollisia yhteiskunnallisia ja ekologisia vaikutuksia.

Compound Foodsin perustaja ja johtaja Maricel Saenz on kotoisin kahvintuottajamaa Costa Ricasta. Hän kertoo brittiläisessä The Guardianissa, että soluviljelykahvi on ulkoviljelykahvin liittolainen. Hänen yrityksensä tulee tekemään yhteistyötä perinteisen kahvin pientuottajien kanssa.

Mutta haasteeksi jää yhä se tärkein eli nykyaikaisen ”korvikkeen” maku. Suomalaisista kahvinjuojista vanhimmat muistavat sota-ajan kahvin korvikkeet, jotka tehtiin esimerkiksi voikukan juuresta ja jopa lantusta.

Aidon kahvipensaan soluista kasvatettu kahvi on eri asia kuin kofeiinittomista kasvista valmistettu juoma. Laboratoriokahvi sisältää kofeiinia.

”Soluviljelmäkahvi varmasti eroaa meille tutusta juomasta. En usko, että kasvisolukkoviljelmää pystyy paahtamaan samalla tavalla kuin kahvipapuja”, sanoo Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen tutkimusjohtaja Anu Hopia Turun yliopistosta. Hän ei osallistunut VTT:n tutkimukseen.

”Kahvijuoman aromista, mausta ja väristä merkittävä osa syntyy vasta paahtamisen yhteydessä. En osaa myöskään sanoa, kuinka hyvin soluviljelmä vastaa kahvipapujen solukkoa.”

Kahvinjuojat saavat odottaa maistiaisia vielä jonkin aikaa. Rischer arvioi viime syksynä, että tuotanto voitaisiin käynnistää neljän vuoden kuluttua. Se onnistuu parhaassa tapauksessa, jos viivytyksiä ei tule.

Turvallisinta lienee sanoa, että vielä tämän vuosikymmenen aikana saatamme päästä juomaan Suomessa tuotettua kahvia.

Euroopan Unionissa soluviljelmäkahvi vaatii toki viranomaisten hyväksynnän uutena elintarvikkeena. Yhdysvalloissa keinotekoinen kahvi vaatii ruoka- ja lääkevirasto FDA:n luvat.

Ehkä mausta ei välttämättä synny isoa kiistaa. Ulkona viljeltyä kahvia on myös moneen makuun. Oikeasta maustakin on monta käsitystä. Ja ehkä soluviljelmäkahvin ei edes tarvitse maistua aivan samalta kuin perinteinen kahvi.