Elsa Viljanen, 10

Varhaisessa lapsuudessa pojat ja tytöt kasvavat hyvin samaan tahtiin, mutta murrosiässä tyttöjen kehitys etenee aiemmin.

Ensimmäiset murrosiän merkit ovat tytöillä havaittavissa keskimäärin 10-vuotiaana ja pojilla 11,5-vuotiaana, mutta yksilöllinen vaihtelu on suurta.

Silmien takana päässä sijaitseva aivolisäke tuottaa murrosikää sääteleviä hormoneja. Tytöillä munasarjoissa syntyy lopulta estrogeeni-hormonia, joka saa aikaan ulkoiset murrosiän kehityksen merkit, pääasiassa rintojen kasvun.

Estrogeeni kiihdyttää myös pituuskasvua hyvin varhaisessa murrosiän vaiheessa.

Pojilla kivekset tuottavat testosteronia, josta osa muuttuu elimistössä estrogeeniksi, joka pojillakin vastaa kasvun nopeutumisesta murrosiässä. Testosteronia muuttuu estrogeeniksi vasta murrosiän keskivaiheesta lähtien. Sen vuoksi poikien kasvupyrähdys tulee tyttöjä myöhemmin.

Henkinen kehitys on monimutkaisempi asia. Aivojen toiminnan kypsymistä on tutkittu melko pienissä ihmisryhmissä. Kypsymiseen vaikuttavat niin geeniperimä, sikiönkehityksen aikaiset olosuhteet, lapsuusiän hormonit kuin ympäristön odotukset.

Joidenkin tutkimusten mukaan varsinkin murrosiän hormonit voivat kypsyttää tyttöjen joitakin aivojen yhteyksiä nopeammin. Sekä tytöillä että pojilla aivojen kehitys jatkuu aina 25-vuotiaaksi asti.

Syytä tyttöjen ja poikien elimistön erilaiseen kehittymisvauhtiin ei tarkalleen tiedetä..

Liisa Viikari

lastentautien erikoislääkäri

Turun yliopistollinen keskussairaala

Lennokin lennätys voisi olla hankalaa, jos ei ole ilmaa sita kannattelemassa.

Mitä tapahtuu paperilennokille Kuussa, jos sen heittää kädestään ”ilmaan”?

Herralan koulun 5-luokka, Ilmajoki

Paperilennokki lentäisi hyvin Kuussakin.

Maassa lennokin lentoon vaikuttavat painovoima sekä ilman ja lennokin välinen vuorovaikutus. Kuussa ei ole ilmakehää, joten siellä lennokkiin vaikuttaisi vain painovoima, joka on Kuussa vain noin kuudesosa maapallon painovoimasta.

Jos Maassa ilman vaikutusta ei otettaisi huomioon, lennokki lentäisi siis Kuussa kuusi kertaa kauemmaksi ja kuusi kertaa kauemmin. Vaikka lennokki olisi tehty todella hyvin ja se kehittäisi Maassa erinomaisen nostovoiman ilman avulla siipiensä alle, silloinkin se lentäisi todennäköisesti lyhyemmin kuin Kuussa.

Koska Kuussa lennokki putoaisi hitaammin, sen loppunopeus pintaan törmätessä olisi pienempi kuin maapallolla. Kuussa lennokki lentäisi paljon tasaisemmin, koska Maassa ilmanvastus vaihtelee ilmavirran suunnan mukaan. Koska Kuun painovoima on niin pieni ja ilmaa ei siellä ole, myös kivi lentäisi siellä suurin piirtein kuin lennokki.

Pasi Nurmi

tähtitieteen tutkija, koordinaattori

Turun yliopiston Tiedekeskus

Atomit ovat niin pieniä, ettei niiden valokuvaaminen onnistu. Tämäkin on taiteilijan näkemys.

Montako atomia pitää olla yhdessä, jotta ihmissilmä pystyy erottamaan sen?

Kalle Solin, 10

Jos katseltava kohde on hiuksen paksuuden suuruinen eli läpimitaltaan noin 0,05 millimetriä, sen voi yleensä erottaa lähietäisyydeltä.

Näkemisen kannalta kohteen sisältämä atomien määrä ei ole ratkaisevaa. Yhdessä näkyvien atomien määrä riippuisi siitä, mistä materiaalista kohde koostuisi ja miten tiiviissä muodossa se olisi.

Timantti ja grafiitti koostuvat molemmat hiilestä, mutta timantti on tiiviimpää, joten siihen mahtuu enemmän atomeja.

Pikkuruinen timantti kuitenkin olisi lähes läpinäkyvä ja siksi vaikeampi erottaa.

Atomien määrän voi arvioida. Jos 0,05 millimetrin pallomainen hiukkanen olisi materiaaliltaan hyvin tiivis eikä sisältäisi esimerkiksi ilmaa, siihen mahtuisi noin tuhannesta biljoonasta kymmeneen tuhanteen biljoonaan atomia. Ykkösen jälkeen tulisi 15 tai 16 nollaa.

Jos samankokoinen hiukkanen olisi täysin ontto ja koostuisi ainoastaan yhden atomikerroksen paksuisesta kuoresta, siinä olisi vain noin sata miljardia atomia eli ykkönen ja 11 nollaa.

Sellainen hiukkanen ei kuitenkaan pysyisi kasassa. Sata miljardia atomia voisi olla liian vähän.

Simo Huotari

fysiikan professori

Helsingin yliopisto

Jalan koko vaihtelee, mutta mittana jalan pituudeksi on sovittu 30,48 senttimetriä.

Kenen jalka oli esimerkkinä, kun alettiin käyttää jalkaa mittana?

Milla Latvanen, 12

Jalkaa käytettiin mittana monissa kulttuureissa jo tuhansia vuosia sitten, ennen ajanlaskun alkua.

Ruumiinosat olivat luonnollinen lähtökohta pituusyksiköille, sillä ne olivat kaikilla aina mukana. Kyynärä oli kyynärpään ja keskisormen pään etäisyys. Syli oli etäisyys levitettyjen käsien välillä. Tuuma oli peukalon pituus ja jalka oli jalkaterän pituus.

Koska ruumiinosien pituudet vaihtelevat ihmisillä, syntyi tarve yhtenäistää mitat. Kunkin valtakunnan hallinto kuitenkin määräsi pitkään omat mittansa.

Ainakin jo muinaisessa Kreikassa noin 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua jalkamitan lähtökohdaksi otettiin aikuisen miehen jalkineen pituus.

Samalla linjalla jatkettiin Rooman valtakunnan aikaan vuodesta 753 ennen ajanlaskun alkua vuoteen 1475 ajanlaskun jälkeen. Silloin jalkamitta vaihteli hallitsijakausien mukaan 30 senttimetrin ympärillä.

Tarkempaa tietoa ei ole siitä, kenen tai keiden henkilöiden kokoa käytettiin lähtökohtana. 30 senttimetrin mittainen jalkaterä on varsin suuri. Se vastaa noin koon 47 kenkää.

Jalkaa ja muita Rooman mittoja käytettiin muuallakin Euroopassa. Vähitellen mitat alkoivat taas vaihdella maiden ja maanosien välillä. Se hankaloitti asioista sopimista ja kauppaa.

Vuonna 1959 Yhdysvallat ja Kansainyhteisön maat määrittelivät kansainvälisessä jaardin ja punnan sopimuksessa jalan pituudeksi 30,48 senttimetriä.

Jalkaa käytetään mittana yhä esimerkiksi Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa.

Johan Sten

matemaattisten tieteiden historian tutkija

Helsingin yliopisto

Kova kuori suojaa kookospähkinää, kun se lopulta putoaa maahan.

Miksi kookospähkinässä on niin kova kuori?

Helka Vehkasalo, 6

Kookospalmut voivat olla jopa yhtä korkeita kuin 10-kerroksiset talot. Kookospähkinä painaa noin puoli kilogrammaa.

Sen kuoren pitää olla hyvin vahva, jottei hedelmä sisällä mene rikki, kun se putoaa palmusta. Rikkinäisestä kookospähkinästä ei voisi koskaan kasvaa uutta palmua. Rikkinäinen siemen menettäisi kykynsä itää.

Kookospalmut kasvavat luonnonvaraisesti lähellä päiväntasaajaa trooppisten merien rantahietikoilla. Kasvi leviää, kun vesi kuljettaa hedelmiä uusille kasvupaikoille. Siinäkin kova ja tiivis kuori on avuksi. Suolainen merivesi turmelisi itämiskyvyn päästessään hedelmän sisään.

Kookospähkinän kuori koostuu samoista aineista kuin puuaines yleensä eli selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä.

Kuori on paksuudeltaan 4–6 millimetriä eli kutakuinkin lapsen sormen paksuinen. Esimerkiksi babassupalmun hedelmän kuori on ohuempi, mutta vahvempaa ainetta.

Kauppaan tulevien kookospähkinöiden kuoresta on poistettu 3–4 senttimetriä paksu päällimmäisin osa, joka antaa lisäsuojaa. Kuori on kokonaisuudessaan kehittynyt hyvin pitkän ajan saatossa vahvaksi samalla kun sisällä oleva siemen on kehittynyt isoksi.

Esa Tyystjärvi

kasvifysiologian ja -biofysiikan dosentti

Turun yliopisto

