Kalalisko löytyi rutiinitoimenpiteiden yhteydessä.

Britanniassa esiin kaivettu muinainen ”merilohikäärme” ichthyosaurus on paljastunut suurimmaksi fossiililöydöksi saarivaltiossa.

”Vaikka Britanniassa on tehty monia ichthyosauruksen fossiililöytöjä, on Rutlandin ichthyosaurus kaikista suurin. Tämä on todella ennennäkemätön löytö ja yksi suurimmista tapauksista Britannian paleontologian historiassa”, totesi ichthyosauruksia tutkinut paleontologi Dean Lomax sanomalehti The Guardianin mukaan.

Löydetyllä kalaliskolla eli ichthyosauruksella on mittaa kymmenisen metriä ja sen kallo painaa lähes henkilöauton verran, tuhat kiloa.

Paleontologit työskentelivät fossiilin löytöpaikalla Rutland Waterissa Britanniassa elokuussa.

Laji eli 90–250 miljoonaa vuotta sitten, ja yksilöt saattoivat kasvaa 25 metrin pituisiksi. Löydetyllä ichthyosauruksella on ikää noin 180 miljoonaa vuotta.

Britanniassa ichthyosauruksia on kuvattu ”merilohikäärmeiksi”, vaikka fossiililöytöjen ja mallinnosten perusteella kyse oli enemmänkin jättimäisestä delfiinistä. Lohikäärmevertaus on syntynyt todennäköisesti ichthyosaurusten hurjien hampaiden vuoksi.

Ichthyosaurus kuuluu kalaliskojen lahkoon. Ne olivat kehittyneet maalla eläneistä kantamuodoista kuten nykyisetkin merinisäkkäät. Kalaliskot hengittivät ilmaa kuten esimerkiksi delfiinit.

Taiteilijan näkemys veden alla uivista ichthyosauruksista.

Britanniasta on aiemminkin löytynyt kalaliskojen fossiileja, mutta nyt tehty löytö on ensimmäinen kokonaan säilynyt yksilö. Fossiili kaivettiin esiin elo- ja syyskuun aikana.

Meripeto löytyi sattumalta vuoden 2021 helmikuussa, kun paikalliselle luontojärjestölle työskennellyt Joe Davis tarkasteli vesi-altaan maanmuotoja rutiininomaisen kuivauksen yhteydessä. Davisin huomio kiinnittyi johonkin erikoiseen, joka pilkisti mudan seasta.

”Katsoin alas ja näin jotain, joka näytti kiveltä ja oli orgaanisen oloista, mutta erilaista. Sitten havaitsimme jotain, joka muistutti leukaluuta”, Davis kertoi BBC:lle.

Merissä eläneen ichthyosauruksen löytöpaikka Rutland sijaitsee noin 50 kilometrin päässä rannikolta. Muinoin alue oli meriveden peitossa.