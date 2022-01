Sian sydän on sykkinyt potilaan rinnassa jo kolme viikkoa. "Jumalan silmissä mikään ei ole suurempaa kuin ihmisen elämän pelastaminen", sanoo toinen leikkausta johtaneista lääkäreistä.

Yhdysvalloissa tehtiin vuoden alussa lääketieteen historiaa, kun ihmiselle asennettiin ensimmäistä kertaa sian sydän.

Perjantaina 7. tammikuuta suoritetussa kokeellisessa leikkauksessa 57-vuotias Dave Bennett sai rintaansa vuoden ikäiseltä urossialta otetun elimen, viimeisenä oljenkortenaan.

Bennett ei lääketieteellisen historiansa takia kelvannut varsinaiselle elinsiirtolistalle. Leikkauksesta on nyt 20 päivää. Lääkärien mukaan sydän toimii odotetusti ja potilas on toipumassa.

Eläimeltä ihmiselle on aiemminkin tehty joitakin elinsiirtoja.

Ihmiselle on siirretty muun muassa simpanssin munuainen ja paviaanin sydän. Nämä potilaat eivät ole eläneet kauan.

Lääketiede on kuitenkin edennyt hurjasti. Nyt sydämen luovuttanutta sikaa oli geneettisesti räätälöity niin, että potilaan elimistö ei hylkisi elintä.

Sialle oli lisäksi siirretty ihmisen geenejä, eli sen elimistöä oli tietyllä tavalla muokattu enemmän ihmisen kaltaiseksi.

” ”Ihmisistä ja eläimistä tulee vähän kuin muovailuvahaa, kun ominaisuuksia voidaan räätälöidä."

Uraauurtava koe on käynnistänyt jälleen keskustelun siitä, voitaisiinko eläimiä todella hyödyntää ihmisen varaosien kasvattamiseen.

Eettisiä kysymyksiä riittää, ja varsinkin potilas Bennettin tapaus on niin monisyinen, että se on kuin moraalifilosofian oppikirjasta.

Onko oikein peukaloida ajattelevasta eläimestä ihmiselle kävelevä lääkepakkaus, jolta revitään sydän rinnasta? Eroaako se toisaalta lopulta sian teurastamisesta ruoaksi?

Kärsiikö eläin geenimuuntelusta? Nyt kokeessa käytetty sika ja sen sydän jäi tarkoituksella normaalia pienemmäksi, jotta elin sopisi ihmiselle.

On pohdittu myös sitä, kuinka paljon lisäaikaa potilas voi elinsiirteellä saada, ja minkä laatuista elämää hän voi viettää voimakkaan hylkimisenestolääkityksen kanssa. On keskusteltu siitäkin, että kuka ansaitsee arvokkaan siirteen.

Operaation jälkeen julkisuudessa on käynyt ilmi, että Bennett on laiminlyönyt lääkärien neuvoja ja hänet on tuomittu väkivaltarikoksesta.

Eetikot ja moraalifilosofit raapivat päätään näiden kysymysten äärellä. Yksi heistä on Tampereen yliopistossa työskentelevä bioetiikan tutkija Heikki Saxén.

"Kymmenen viime vuotta tahti on ollut todella kova. Geenimuokkauksessa on valtavat mahdollisuudet. Ihmisistä ja eläimistä tulee vähän kuin muovailuvahaa, kun ominaisuuksia voidaan räätälöidä", Saxén maalailee.

"Mutta samalla voi iskeä vauhtisokeus".

Sydänsiirtouutinen tuli alaa työkseen seuraavalle Saxénille yllätyksenä. Vasta lokakuussa tutkijat onnistuivat siirtämään ihmiselle niin ikään geenimuokatun sian munuaisen. Koe tehtiin aivokuolleella potilaalla, omaisten suostumuksella. Siirrosta kertoi myös HS.

Yhtäkkiä jo parin kuukauden päästä onkin siirretty ihmiselle sian sydän sillä toiveella, että potilas voisi todella elää siirteen kanssa.

Kokeissa käytetyt siat kasvattaa Revivicor-yhtiö. Eläimet olivat siis jo valmiina sopivaa potilasta odottamassa. Kuolemansairas Bennett oli sellainen, ja Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto antoi kokeelle nopeasti poikkeusluvan.

Tällaisissa tapauksissa ei ehditä tehdä kliinisiä tutkimuksia. Ei voida tietää, miten ihmiselle käy sian sydänsiirteen kanssa. Saxén pohtii, miten asiasta edes saataisiin riittävästi tutkimustietoa.

"Kuinka monella ihmisellä siirteitä pitäisi kokeilla, että voitaisiin kattavasti arvioida mahdolliset hyödyt ja riskit?"

Kokeelliseen hoitoon osallistuva potilas hyppää siis tuntemattomaan. Mutta miksei hän saisi ottaa riskiä?

Moni syöpäpotilas lienee valmis kokeellisiin hoitoihin viimeisenä oljenkortena, mutta sellaisia ei välttämättä myönnetä. Tehosta ei ehkä ole näyttöä, eikä hyötyjä ja haittoja ole tutkimuksissa loppuun asti punnittu.

"On hieman holhoava ajatus, että ihmistä suojellaan niin, ettei epätoivoisessakaan tilanteessa saisi kokeilla mitään. Toisaalta taas lääkefirman näkökulmasta tutkimuksen teko epätoivoisilla potilailla voi olla helppoa. Jos poikkeuksesta tulee uusi normaali, niin kohta ei muuta tehdäkään kuin poikkeustutkimuksia", Saxén varoittelee.

Kuolinvuoteella ihminen tuskin tällaisia eettisiä kysymyksiä vatvoo, ja tuskin niitä mietti myöskään siirrepotilas Bennett.

Hänen sydämensä oli pettämässä, ja lääkärit tarjosivat hänelle ainoana vaihtoehtona sian sydäntä. Hänelle kerrottiin, että vastaavaa ei aiemmin ole tehty. Bennett tarttui oljenkorteen.

Bennett ei kelvannut saamaan ihmisen sydäntä, sillä hän ei aiemmin ole noudattanut lääkärin ohjeita eikä syönyt hänelle määrättyjä lääkkeitä.

” ”Toivon, että sydän olisi mennyt jollekin, joka sen ansaitsee”

Myöhemmin kävi myös ilmi, että Bennett vuonna 1988 Bennett puukotti mustasukkaisuuden vimmassa toista miestä seitsemän kertaa selkään sillä seurauksella, että tämä halvaantui. Bennett tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankilaan.

Puukotuksen uhri Edward Shumaker kuoli vuonna 2005, vasta nelikymppisenä pyörätuolipotilaana. Shumakerin pikkuveli masentui tapauksesta ja kuoli puolestaan opioidien yliannostukseen. Bennett ei tiettävästi ole maksanut omaisille oikeuden määräämiä korvauksia.

”Nyt tämä mies saa toisen mahdollisuuden. Toivon, että sydän olisi mennyt jollekin, joka sen ansaitsee”, suree veljesten isosisko Leslie Shumaker-Downey The Washington Postin haastattelussa.

Bennett on tuomionsa kärsinyt, eivätkä lääkärit voi evätä ihmiseltä hoitoa menneiden tekojen perusteella. On epäselvää, oliko Bennettin rikoshistoria tiedossa. Joka tapauksessa se ei saa vaikuttaa.

”Lääketieteessä aivan keskeistä on, että kaikki saavat hoitoa riippumatta siitä, keitä he ovat”, sanoo bioetiikan professori Arthur Caplan New Yorkin yliopistosta The Washington Postissa.

Tapauksessa on uskonnollinenkin kulma. Toinen siirtoa johtaneista lääkäreistä, Muhammad Mohiuddin, on tunnustuksellinen muslimi. Pakistanissa kasvanut Mohiuddin varttui tiukassa yhteisössä, jossa jo sian mainitseminen oli kirosana. Voiko ihmiselle siis siirtää sian sydämen?

”Etkö voisi käyttää jotain muuta eläintä”, Vice-lehden haastattelema Mohiuddin kertoo isänsä kysyneen.

Mohiuddin haki neuvoa uskonoppineilta ja kertoo lopulta saaneensa vastauksen:

”Jumalan silmissä mikään ei ole suurempaa kuin ihmisen elämän pelastaminen.”