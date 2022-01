Tutkijat ovat väitelleet siitä, onko naaraan klitoriksella ja orgasmilla biologista tarkoitusta.

Klitoris näyttää toimivan delfiineillä kuten ihmisillä. Sen tehtävä on tuottaa naaraalle nautintoa.

”Aivan kuin ihmisen klitoriksessa, myös delfiinin klitoriksessa on paljon verellä täyttyvää paisuvaiskudosta. Kudoksen muoto muuttuu eläimen aikuistuessa, mikä viittaisi siihen, että se kehittyy tiettyä tarkoitusta varten”, sanoo yhdysvaltalainen biologian apulaisprofessori Patricia Brennan.

Brennan ja hänen kollegansa havaitsivat delfiineiden klitoriksessa jopa puolen millin paksuisia hermoja ja juuri ihon alle ulottuvia hermopäätteitä. Iho puolestaan oli tuolta kohdin erityisen ohutta.

Tutkijat hämmästyivät sitä, että verestä jäykistyneet klitorikset näyttivät delfiineillä ja ihmisillä hyvin samanlaisilta.

”Ihmisten ja delfiinien lantiot ovat hyvin eri muotoisia, joten klitoristen samanmuotoisuus yllätti”, Brennan sanoo tutkimustiedotteessa.

Tutkimuksen julkaisi Current Biology -tiedelehti.

Tutkimuksen aineistona oli yksitoista häpyä, jotka oli leikattu luonnollisesti kuolleilta pullokuonodelfiineiltä (Tursiops truncatus). Tutkijat olivat aluksi kiinnostuneita vaginoiden monimutkaisesta poimuisuudesta.

Oletuksen mukaan vaginoiden poimuisuus johtuisi siitä, että mereen palannut nisäkäs olisi kehittänyt suojakeinon meriveden suolaisuutta vastaan.

Suolavesi on ehkä myrkyllistä nisäkkään spermalle, joten vagina suojaisi poimuisuudellaan koiraan spermaa merivedeltä.

Kysymys poimuisuudesta sai jäädä syrjään, kun klitorikset varastivat tutkijoiden huomion.

”Joka kerta, kun leikkelimme vaginaa, näimme hyvin suuren klitoriksen. Meitä alkoi kiinnostaa, onkohan kukaan aiemmin tutkinut sitä yksityiskohtaisesti nähdäkseen, toimiiko se ihmisen klitoriksen lailla”, Brennan kertoo.

”Tiesimme, että delfiinit harrastavat seksiä lisääntymisen ohella myös voimistaakseen sosiaalisia siteitään, joten klitoriksen toiminnallisuus tuntui todennäköiseltä.”

” ”Delfiinit ovat hyperseksuaalisia eläimiä.”

Eläinlajeja voi karkeasti lajitella sen mukaan, harrastavatko ne seksiä vain kiima-aikana, eli silloin kun naaras voi tulla tiineeksi, vai kaikkina aikoina.

Esimerkiksi ihmiset, bonobot ja delfiinit harrastavat seksiä milloin tahansa ja ilmeisesti huvikseen.

Naarasdelfiinit hierovat usein toistensa klitoriksia kuonoillaan ja pyrstöillään, ja ne myös masturboivat. Myös koirasdelfiinit harrastavat keskenään anaaliseksiä ja työntyvät toistensa hengitysaukkoihin.

”Delfiinit ovat hyperseksuaalisia eläimiä”, Brennan toteaa New Scientist -aikakauslehdelle.

Koiraan peniksellä ja orgasmilla katsotaan olevan biologinen tehtävä, koska se lähettää siemennesteen tehokkaasti kohti maalia. Suvunjatkamisen kannalta naaraan klitoris ja orgasmi eivät ole samalla tavalla välttämättömiä.

Siksi on epäselvää, mikä niiden toiminnallinen tarkoitus on. Yhden hypoteesin mukaan ne ovat olemassa vain siksi, että kehitysbiologisesti saman nisäkäslajin koiras ja naaras ovat väistämättä hyvin samanlaisia. Jos koiraalla on jotain, naaraallakin on oltava jotain sinnepäin.

”Seksiä ja lisääntymistä tutkivana naisena minun on vaikeuksia hyväksyä ajatusta, että jollekin rakenteelle ei olisi tehtävää vain siksi, että sillä on yhtenevä kehityspolku peniksen kanssa”, Brennan sanoo.

”Voimme osoittaa, että klitoris on enemmän kuin pieni penis. Se on toiminnallinen elin, jolla on tarkoitus. Ehkä sen tarkoitus on saada haluamaan seksiä useammin, mikä on evolutiivisesti hyvä idea.”

Brennan kumppaneineen aikoo selvittää asiaa seuraavaksi alpakoilla, hailla, käärmeillä ja ankoilla.