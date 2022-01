Arkeologien mukaan merkittävänä kauppapaikkana toiminutta kylää halkaisee Rooman aikaan rakennettu, leveydeltään jopa 10-metrinen tie.

Britanniassa arkeologit ovat löytäneet rautakaudelta peräisin olevan kylän jäänteet junarataan liittyvissä kaivaustöissä. Tutkijoiden mukaan Rooman valtakunnan aikana vilkkaaksi kauppapaikaksi kehittyneestä kylästä on tehty myös merkittäviä esinelöytöjä. Kaivauksista kertovat muun muassa junayhtiö HS2 ja yleisradioyhtiö BBC.

Noin 80 arkeologia on tehnyt vuoden ajan töitä Blackgroundsin kaivauksilla Northamptonshiren eteläosissa Englannissa.

Tutkijoiden mukaan alueella on sijainnut 400-luvulla ennen ajanlaskun alkua 30 asuinrakennuksen kylä, josta kasvoi myöhemmin Rooman vallan aikana suuri ja vauras kauppapaikka. Iso-Britannian saaren eteläosat olivat osa Rooman valtakuntaa vuodesta 43 alkaen.

Kylää halkaisee poikkeuksellisen leveä Rooman vallan aikainen tie. Leveimmillään 10-metrisellä tiellä on kaivauksien johtajan James Westin mukaan todennäköisesti kuljetettu karjaa ja kärryittäin kauppatavaraa.

”Tiedämme, että Blackgroundsin alueella on ollut astutusta useina aikakausina. Näin hyvin säilyneen, suuren roomalaisen tien löytäminen on poikkeuksellista. Paikka voi muuttaa merkittävästi käsitystämme siitä, miltä alueella on Rooman aikaan näyttänyt.”

Rooman valtakunnan ajalta peräisin olevan asuinrakennuksen seinien jäänteet näkyvät Blackgroundsin kaivauksilla.

Alueen vauraudesta kertovat myös esinelöydöt, joihin kuuluu muun muassa yli 300 roomalaista kolikkoa, lasiastioita, koristeellista keramiikkaa, koruesineitä ja myös jäämiä meikeistä.

Arkeologien mukaan meikkeihin viittaavat jäännökset lyijyhohteesta. Hienoksi murskattua mineraalia käytettiin aikoinaan öljyyn sekoitettuna kosmeettisessa tarkoituksessa.

Asuinrakennusten jäänteiden lisäksi kaivauksissa on löydetty merkkejä työpajoista ja polttouuneista, joiden perusteella arkeologit arvelevat, että kylässä on valmistettu metallitöitä, keramiikkaa ja leipää. Blackgroundsissa on myös neljä hyvin säilynyttä kaivoa. West kertoo, että kaivot tullaan purkamaan, jotta niiden pohjista mahdollisesti löytyvät esineet voidaan tutkia.

Kaivauksien johtaja James West nojasi arkeologien löytämän kaivon seinämään Blackgroundsissa.

Roomalaisia kolikoita löytyi kaivauksissa yli 300.

Alueen tumman maa-aineksen mukaan nimetty Blackgrounds tunnistettiin jo 1700-luvulla historialliseksi kohteeksi, jossa on arveltu olleen Rooman valtakunnan aikaista asutusta. Löydettyjen rakennelmien laajuus ja niiden antamat merkit kylän eri kehitysvaiheista kuitenkin yllättivät arkeologit.

Laajat kaivaukset alkoivat Blackgroundsissa vuonna 2021 osana HS2-suurnopeusradan rakennusprojektia.

HS2-radan on määrä ulottua Lontoosta Manchesterin pohjoispuolella sijaitsevan Wiganin rautatieasemalle. Tulevan raideyhteyden kulkureitillä olevat arkeologiset kohteet kartoitetaan ennen rakennustöitä.

Noin tuhat arkeologia on tehnyt tutkimuksia yli 60:ssä eri HS2-raideyhteyden varrella olevassa kohteessa viimeisen kolmen vuoden aikana. James Westin mukaan Blackgrounds on yksi merkittävimmistä tähänastisista löydöksistä projektissa.

