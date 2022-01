Puusta veistetty figuriini löydettiin tulevan junaradan reitin varrelta suurten arkeologisten kaivausten yhteydessä. Figuriini oli säilynyt poikkeuksellisen hyvin ojan olosuhteiden ansiosta.

Todella harvinainen puusta veistetty Rooman valtakunnan aikainen figuriini on löydetty ojasta Britannian Buckinghamshirestä, kertovat The Guardian ja junayhtiö HS2.

Yhdestä puukappaleesta tehty figuriini on 67 senttimetriä korkea. Se on säilynyt poikkeuksellisen hyvässä kunnossa, koska ojan matala happipitoisuus vähensi sen lahoamista.

”Tämä löytö on todella huomattava, ja se tuo historiamme silmiemme eteen. Veistoksen laatu on erinomainen. Figuriini on sitäkin jännittävämpi, koska orgaanisesta materiaalista tehdyt esineet ovat vain harvoin säilyneet kyseiseltä ajalta”, sanoi Historic England -järjestön vanhempi tieteellinen neuvonantaja Jim Williams The Guardianille.

Puisella hahmolla on päällään polviin asti ulottuva tunika, ja sen päätä koristaa joko hattu tai muotoiltu kampaus. Figuriinin jalat erottuvat selkeästi, mutta sen kädet ja käsivarret ovat hajonneet ajan hampaan käsittelyssä.

Figuriini kaivettiin esiin kesällä. Samalta paikalta löydettiin myös keramiikka-astioiden sirpaleita, joiden arvioidaan olevan peräisin vuosien 43 jaa. ja 70 jaa. väliltä. Figuriinin tarkka ikä selvitetään radiohiiliajoituksella, minkä lisäksi siihen käytetyn puumateriaalin alkuperää tutkitaan isotooppianalyysilla.

Arkeologit eivät ole täysin varmoja figuriinin käyttötarkoituksesta, mutta vastaavanlaisia veistoksia on muissa yhteyksissä annettu lahjoina jumalille. On mahdollista, että figuriini on asetettu varta vasten löytöpaikkaansa sen sijaan, että se olisi hylätty sinne.

HS2-junaradan tulevaa reittiä varten on käynnistetty yli 60 erillistä arkeologista kaivausta, joissa työskentelee yli 1 000 arkeologia. Osana näitä kaivauksia on löydetty muun muassa jo kokonainen roomalainen kylä sekä rauta-ajalta peräisin olevia esineitä.