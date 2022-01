Incel-alakulttuuri kukoistaa asuinalueilla, joilla on isot tuloerot ja miesenemmistö, kertoo tutkimus

Paikallinen sukupuolijakauma voi vaikuttaa nuorten miesten mahdollisuuksiin solmia suhteita naisiin.

Seksiä vaille jäävien nuorten miesten katkeruutta kanavoiva incel-aate ei ole jäänyt vain naisvihaa uhkuvaksi kirjoitteluksi sosiaalisessa mediassa. Aatteen nimissä on tehty raakaa väkivaltaa.

Viime elokuussa 22-vuotias mies ampui viisi ihmistä ja sen jälkeen itsensä englantilaisessa Plymouthin kaupungissa.

Ennen tekoaan hän oli julkaissut Youtubessa videon, jossa tunnustautui samastuvansa inceleihin eli vastoin tahtoaan selibaatissa eläviin.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa incel-alakulttuuriin kytkeytyvissä väkivallanteoissa on kuollut jo useita kymmeniä ihmisiä.

Incel-miehet katsovat, että he ovat jääneet tappiolle parisuhdemarkkinoilla ja syyttävät siitä naisia, jotka heidän mukaansa haikailevat menestyvien ja komeiden ”alfamiesten” perään.

Kukat reunustivat jalkakäytävää Plymouthissa Britanniassa elokuussa, kun 22-vuotias mies oli tappanut viisi ihmistä ja sitten itsensä.

Uusi tutkimus viittaa siihen, että parisuhdemarkkinoiden olosuhteet todellakin saattavat ruokkia incel-toimintaa.

Melbournen yliopiston Khandis Blake työtovereineen tarkasteli tutkimuksessaan satoja miljoonia viestipalvelu Twitterissä julkaistuja kirjoituksia ja yhdisti niitä väestötietoihin kirjoittajien asuinalueista Yhdysvalloissa. Aineistossa oli tuhansia incel-henkisiä postauksia.

Kävi ilmi, että incel-twiittejä kirjoitetaan eritoten asuinalueilla, joissa on miesenemmistö ja isot tuloerot. Samoin kirjoituksia tulee enemmän alueilta, joissa on vähän sinkkunaisia ja joissa on pienet sukupuolten väliset palkkaerot.

Kaikki nämä ovat tekijöitä, jotka voivat tutkijoiden mukaan vaikeuttaa nuorten heteromiesten mahdollisuutta solmia suhteita naisiin.

Miesenemmistö ja sinkkunaisten vähäisyys tarkoittaa sitä, että miesten välinen kilpailu naisista kiristyy.

Suuret tuloerot taas tutkijoiden mukaan voivat lisätä miesten välistä statuskilpailua ja antaa naisille kannustimia saada itselleen hyvätuloinen mies.

Pienet naisten ja miesten palkkaerot puolestaan johtavat siihen, että naiset tulevat paremmin toimeen omillaan eikä heillä ole niin suurta taloudellista tarvetta saada puolisoa.

Tutkimustaan Twitterissä esitellyt Blake huomauttaa, että incel-miehet syyttävät yleensä feminismiä vaikeuksistaan. Tutkimustulokset tukevat kuitenkin sitä, että ongelma johtuu pikemminkin miesvallan keskittymisestä.

”Kun harvemmat miehet hallitsevat yhteiskunnan varallisuutta, naisten kilpailu haluttavista miehistä lisääntyy. Monet miehet eivät löydä kumppania, kun taas jotkut harvat kukoistavat”, Blake kirjoittaa.

Väestöliiton tutkimusprofessorin Anna Rotkirchin mukaan tutkimuksessa havaitut incel-ilmiön yhteydet alueen sukupuolijakaumaan ja tulonjakoon ovat uskottavia.

”Sukupuolijakaumien vaikutuksista on tosi vankkaa tutkimusnäyttöä. Jos tietyissä ikäryhmissä on puutetta naisista, se kiristää kilpailua miesten välillä”, Rotkirch sanoo.

” ”Väärää selityksessä on se, että useimmat ihmiset edelleen onnistuvat löytämään partnerin eivätkä naiset nirsoile.”

Hän kuitenkin muistuttaa, että miesten välinen kilpailu saa hyvin erilaisia muotoja eri yhteiskunnissa. Tilanne voi saada miehet kilpailemaan keskenään väkivaltaisesti, kontrolloimaan naisia tai ottamaan taloudellisia riskejä, mutta muitakin strategioita on.

”Miehet voivat kilpailla naisten suosiosta vaikkapa käyttäytymällä hyvin naisia kohtaan tai olemalla erityisen hyviä isiä. Suomessa miesvaltaisilla alueilla usein solmitaan avioliittoja ja hankitaan lapsia aikaisemmin. Sen voi tulkita niin, että miehet panostavat perheenisänä olemiseen.”

Incel-yhteisö selittää Rotkirchin mukaan usein osaansa vääristyneellä evoluutiopsykologialla, jonka mukaan naiset valitsisivat vain resurssirikkaita miehiä ja siksi he itse jäävät ilman kumppania.

”Väärää selityksessä on se, että useimmat ihmiset edelleen onnistuvat löytämään partnerin eivätkä naiset nirsoile. Naiset valitsevat yhä useammin kumppanin, jolla ei ole yhtä hyvä koulutus kuin heillä.”

Miesten seksuaaliseen osattomuuteen voi Rotkirchin mukaan hyvin vaikuttaa. Yhteiskunnallisilla ratkaisuilla voi vähentää ensinnäkin tuloeroja varmistamalla nuorille miehille työtä ja koulutusta.

Yksilötasolla Rotkirch korostaa ihmissuhdetaitojen merkitystä.

”Usein riittää, että uskallat mennä jonnekin ja jutella. Ensi askelten ottaminen voi olla vaikeata. Tällaiseen voi saada tukea ja apua. Moni inceleistäkin on huomannut, ettei se olekaan niin mahdotonta ja tyttöystävän löytämisen jälkeen jättänyt yhteisön.”