Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös saarien siirtämistä, vasenkätisyyttä snookerissa ja päähineen ottamista päästä eri tilanteissa. Ja miksi maapallo ei ole oikeammin vesipallo?

Anton Jokinen, 9

Kyllä voi, vaikka yleensä yhden virustartunnan aikana elimistö torjuu muita viruksia.

Kun kehon solut vaikkapa nenässä hoksaavat viruksia, ne hälyttävät muita soluja suojautumaan. Se käy pikkuruisten interferoneiksi kutsuttujen aineiden avulla.

Siten ihminen ei sairasta samaan aikaan esimerkiksi koronainfektiota ja influenssaa.

Joskus harvoin voi käydä niin, että kaksi influenssavirusta aiheuttavat yhdessä tartunnan. Ne voivat vaihdella keskenään geenien palasia ja kehittyä uudentyyppiseksi virukseksi ihmisen elimistössä.

Flunssakaudella ihmisillä voi puolestaan hyvinkin olla kahta tavallista flunssavirusta samaan aikaan. Se ei ole mitenkään tavatonta.

Jotkin virukset eivät kerran ihmiseen tultuaan lähde pois. Sellaisia esimerkiksi ovat suupielen rakkuloita aiheuttavat herpesvirukset ja vesirokkoa aiheuttavat virukset. Herpesvirukset voivat aktivoitua elimistössä esimerkiksi flunssan jälkeen.

Lisäksi on viruksia, jotka suorastaan tarvitsevat muita viruksia. Sellainen esimerkiksi on hepatiitti B-viruksen kanssa veljeilevä hepatiitti D-virus.

Yhdessä ne aiheuttavat vaikean maksatulehduksen. Suuri riski siihen sairastumiseen on suonensisäisten huumeiden käyttäjillä.

Seppo Meri

immunologian professori

Helsingin yliopisto

Saarta on mahdoton siirtää ihmisen voimilla. Maanjäristyksissä ne voivat vähän liikahtaa.

Voiko saaria siirtää?

Otso Aapola, 8

Saari on veden ympäröimä maa-alue, jota vesi ei peitä koskaan kokonaan, ei edes vuoroveden vaihteluiden takia.

Uusia saaria voi syntyä esimerkiksi vedenalaisten tulivuorenpurkausten yhteydessä. Niitä voi myös hävitä, kun esimerkiksi veden pinta nousee.

Saaret ovat kuitenkin osa maaperää, joten niitä ei voi siirtää. Ei ole nimittäin mitään keinoa siirtää ehjänä niin suurta maamassaa, ja vieläpä osittain veden alta.

Ihmiset pystyvät vain muokkaamaan saarten muotoa ja kokoa siirtelemällä maa-ainesta.

Maanjäristyksissä saari voi kyllä siirtyä muutamia metrejä ympäröivän maaston mukana. Sitä on kuitenkin vaikea huomata vain katsomalla.

Kaikki saaret ja niitä suuremmat maa-alueet eli mantereet liikkuvat vuosittain myös joitakin senttimetrejä, kun mannerlaatat niiden alla liikkuvat. Sellaistakaan siirtymistä ei voi yleensä maisemaa katsomalla havaita.

Jyri Näränen

tutkimuspäällikkö

Paikkatietokeskus, Maanmittauslaitos

Snooker vaatii paljon taitoa, mutta se ei liene riippuvainen kätisyydestä.

Miksi snookerin pelaajissa on niin paljon vasenkätisiä? Onko heillä paremmat aivot siihen peliin?

Sebastian Snäll, 8

Tämän hetken 16:sta parhaasta snookerpelaajasta seitsemän on pelityyliltään vasenkätisiä. Kymmenen parhaan joukossa rankinglistalla on heitä peräti viisi. Sijoilla 17–32 on puolestaan vain yksi vasuri.

Maailman tämän hetken ykköspelaajista Judd Trump on vasenkätisestä pelitavastaan huolimatta oikeasti oikeakätinen.

Vasenkätisyydestä näyttäisi siis äkkiseltään olevan hyötyä. Todennäköisesti näin ei kuitenkaan ole, vaan kyse on sattumasta.

Vasen- ja oikeakätisten liikkumisessa, aivojen toiminnassa tai havaitsemisessa ei ole mitään merkittäviä eroja.

Snookerpelaajien kätisyyden valinta tapahtuu sen mukaan, kumman puolen lyöntiasento tuntuu luontevammalta.

Asiaa ei ole todennäköisesti tutkittu. Saattaa olla, että huippupelaajilla kätisyys ja hallitseva silmä eivät kuitenkaan ole samalla puolella kehoa. Ristikkäisyydellä voi olla merkitystä kun pelaaja arvioi pallojen liikeratoja.

Varsinkin käsillä pelattavissa joukkuepeleissä vasenkätisyydestä voi olla selvästi hyötyä, koska peli kulkee jatkuvasti kentän molemmilla laidoilla. Vasenkätinen saattaa myös yllättää, koska suurin osa pelaajista on oikeakätisiä.

Jos pallopeleissä pystyy käyttämään hyvin molempia raajojaan, siitä on monesti hyötyä. Näin on myös snookerissa.

Snookerin ykköspelaaja Trump on yksi harvoja, joka pystyy pelaamaan hyvin molemmilla käsillä. Hän voi tarvittaessa vaihtaa kätisyyttään, jolloin hänen ei tarvitse turvautua hankaliin apukeppeihin.

Petri Pallaspuro

lajipäällikkö

Suomen Biljardiliitto

Lauri Nummenmaa

lääketieteellisen kuvantamisen ja mallintamisen professori

Turun yliopisto

Hatun nosto on tapa tervehtiä ja osoittaa kunnioitusta.

Miksi päähine pitää ottaa pois päästä? Mistä tapa juontuu?

Useat Helsingin Uuden Yhteiskoulun oppilaat

Pään paljastaminen päähineen pois ottamalla oli kunnioituksen osoitus jo keskiajalla eurooppalaisessa kulttuurissa.

Tiedetään, että hallitsijaa oli tapana lähestyä paljain päin. Lakki otettiin pois myös kirkossa.

Erasmus Rotterdamilainen kirjoitti vuonna 1530 ilmestyneessä suositussa De civilitate morum puerilium -käytösoppaassaan, että kuningasta päähine päässä lähestyvää pidettäisiin moukkana ja hulluna.

Hatun päästä ottamiseen on siis kuulunut voimakkaasti arvoasetelma.

1600-luvun maalauksista voi nähdä, että palvelijat olivat ilman päähinettä ja herrat päähine päässä. Hattu saatettiin kunnioituksen osoituksena ottaa pois myös, jos korkea-arvoisempi henkilö aivasti.

Hoveissa eli hallitsijoiden lähipiirissä säännöt olivat erityisen tarkat. Alamaisen piti ottaa hattu päästä, kun hallitsijan ruokaa kuljetettiin ohi, hallitsijan muotokuvan edessä tai jopa kun luki hallitsijan lähettämää kirjettä.

Kun yhteiskunnan tasa-arvoistuivat, hatunnosto muuttui kohteliaaksi tervehdykseksi. Muut tavat, kuten kättely, korvasivat sitä.

Vaikka hatunnosto tervehdyksenä on lähes kadonnut, otamme yhä päähineen päästä kohteliaana eleenä yleensä tullessamme sisään, ruokapöydässä, kirkossa ja monissa maissa myös kansallislaulun aikana.

Tapa on jättänyt jälkiä myös kieleemme. Lakki kourassa -sanontaa on käytetty ajan saatossa, jos on menty pyytämään palkankorotusta tai pankista lainaa.

Reima Välimäki

kulttuurihistorian tutkijatohtori

Turun yliopisto

Maapallo on paljolti veden peitossa.

Miksi maapalloa kutsutaan maapalloksi eikä vesipalloksi, kun vettä on paljon enemmän kuin maata?

Sisu Hack, 6

Maapallon pinnasta noin 70 prosenttia eli selvästi yli puolet on veden peitossa. Vain noin 30 prosenttia on kiinteää maata.

Maapalloa sanotaankin usein siniseksi planeetaksi, koska avaruudesta katsottuna planeettamme näyttää olevan suurimmaksi osaksi vettä.

Useimmat vesistöt eivät kuitenkaan ole kovin syviä. Vettä on siis vain ohut kerros maapallon pinnalla.

Maa onkin virallisesti luokiteltu kiviplaneetaksi. Sen kuori vain on monin paikoin piilossa veden alla.

Vaikka vesi on tärkeä osa elämää, olemme sopeutuneet asumaan ja toimimaan parhaiten juuri maan pinnalla.

Jos voisimme elää vedessä kuten kalat, se voisi olla meille paljon tärkeämpi elementti. Kalaihminen voisi hyvinkin sanoa maapalloa vesipalloksi. Kotimaan sijasta meillä olisi kotivesi.

Maapallo-sana on alkujaan suora käännös ruotsin jordklot-sanasta. Sen otti suomessa käyttöön August Ahlqvist suomentamassaan Maan opas -teoksessa 1844.

Silja Pohjolainen

tähtitieteen dosentti ja yliopisto-opettaja

Turun yliopisto

