Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös, miksi hiihtäjiltä ei vaadita kypärää, raa’an taikinan makua ja voimien katoamista naurunpuuskassa. Miksi opetetaan paljon länsimaiden historiaa, mutta vähän Aasian ja Afrikan historiaa?

Pienoiskivääri on oikea ase, joten siihen pitää olla lupa.

Oskar Ihanus, 10

Ampumahiihdossa käytetään pienoiskivääriä, joka on oikea ampuma-ase. Aseeseen tarvitaan Suomessa aina lupa. Tämän määrää ampuma-aselaki.

Alle 15-vuotias ei voi saada omaa aselupaa. Sen ikäinen voi harrastaa ampumahiihtoa sellaisella pienoiskiväärillä, johon lupa on nuoren huoltajalla tai muulla aikuisella. Harrastaminen onnistuu myös urheiluseuran omistamalla aseella.

Alle 15-vuotiaat eivät saa itse kantaa asetta, joten sitä ei saa pitää hiihtäessä selässä. Pienoiskivääriä pidetään tällöin ampumapaikalla suoritusta varten.

Myös yli 15-vuotiaat, jotka eivät osallistu kilpailuihin eivätkä kanna asetta mukanaan harjoituksissa, voivat harrastaa ampumahiihtoa toisen omistamalla pienoiskiväärillä.

Jos yli 15-vuotias osallistuu kilpailuihin tai kantaa harjoituksissa asetta mukanaan, hänen tulee hankkia rinnakkaista lupaa toisen henkilön aseeseen.

Oman aseen hankkimisen alaikäraja on 18 vuotta. Yleensä täysi-ikäisillä ampumahiihtoa harrastavilla ja kilpaurheilijoilla onkin oma aselupa.

Tarja Ranta

ylitarkastaja

Poliisihallitus

Lauri Elo

kenttäpäällikkö

Suomen Ampumahiihtoliitto

Hiihtäjillä pään vammat eivät ole kovin yleisiä.

Miksi hiihdossa ei tarvitse käyttää kypärää?

Minka Nissilä, 8

Kypärän käyttöä ei ole tosiaan yleensä nähty murtomaahiihdossa tarpeelliseksi. Tämä johtuu siitä, että hiihdossa päähän kohdistuvien onnettomuuksien todennäköisyydet ovat varsin vähäiset.

Suurin tapaturman riski liittyy lähinnä kaatumisiin alamäessä. Vaara riippuu siten hiihtomaastosta.

Isoin osa vammoista sattuu yläraajoihin. Yleisimpiä ovat esimerkiksi hiihtäjän peukalo eli peukalon vääntyminen sauva kädessä ja olkanivelen vammat.

Pitkillä lenkeillä riskinä voivat olla rasitusvammat esimerkiksi alaraajoissa ja alaselässä. On tutkittu, että tapaturmien osuus hiihdossa tulevista vammoista on noin 25 prosenttia ja rasitusvammojen 75 prosenttia. Tapaturmia sattuu vain noin yksi tuhatta hiihtopäivää kohti.

Sen sijaan esimerkiksi laskettelussa suksilla ja lautailussa vauhdit ja riskit ovat huomattavasti suuremmat. Siksi niissä lajeissa kypärän käyttöä pidetään tarpeellisena.

Toki kypärä saattaa olla kokemattomalla hiihtäjällä hyvä varuste varsinkin, jos ladut ovat jäisiä. Tällöin voi käyttää esimerkiksi laskettelu-, pyöräily- tai jääkiekkokypärää.

Tapio Kallio

ortopedi, urheilulääkäri

Taikina maistuu monelle.

Miksi taikina maistuu paremmalta ennen kuin sen paistaa?

Veera Kaukoranta, 7

Kun taikinan paistaa, sen monet ominaisuudet muuttuvat.

Taikina on usein pehmeän valuvaa, mutta paistaessa siitä tulee kiinteän kuohkeaa. Monen mielestä taikinan mehevä rakenne tuntuu suussa mukavammalta.

Valmiissa leivonnaisessa makuaineet, kuten sokeri, ovat piiloutuneet sen kiinteisiin rakenteisiin. Taikinasta makuaineet pääsevät kielen makunystyröille nopeammin.

Myös leivonnaisen ilmakuplat hidastavat makuaineiden liikkumista kohti makunystyröitä. Siten taikina maistuu usein makeammalta, vaikka valmiissa leivonnaisessa on sama määrä sokeria.

Makuaistimusten lisäksi myös ”kielletyn hedelmän” houkutus voi vaikuttaa. Vanhemmat usein kieltävät lapsia syömästä liikaa taikinaa, joten sitä saattaa olla jännittävää napsia, kun muut eivät näe.

Makumieltymykset ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä ja muuttuvat usein ajan kuluessa. Voi hyvin olla, että vanhempana esimerkiksi pulla tai kakku maistuu paremmalta kuin taikina.

Anu Hopia

elintarvikekehityksen tutkimusprofessori

Turun yliopisto

Iloinen nauru on tarttuvaa.

Miksi ihmiseltä katoavat voimat, kun nauraa tosi paljon? Silloin ei esimerkiksi koskaan voi avata mitään tiukasti kiinni olevia kansia purkeista.

Hilla Ahonen, 5

Sydämellisen naurun aikana aivot voivat estää sellaisten hermoratojen toimintaa, jotka vievät supistumisen eli toiminnan käskyjä lihaksille. Siten naurunpuuska voi aiheuttaa voimattomuutta.

Kun naurattaa paljon ja on muutenkin hauskaa yhdessä, se osoittaa, että ihmisillä on ystävälliset aikeet toisiaan kohtaan. Silloin syntyvä voimattomuus vain lisää sitä, että tappelemisen tai riitelemisen sijaan ystävyyssuhteet, ryhmähenki ja hyvä mieli vahvistuvat. Kun hekotuttaa paljon, olisi vaikeaa edes yrittää satuttaa toista.

Nauru myös tarttuu muihin ihmisiin. On lisäksi huomattu, että nauramisen tuoma mielihyvä parantaa oloa ja jopa elimistön puolustuskykyä tauteja vastaan.

Voi olla tietysti ikävää, että silloin kun on oikein hauskaa, purkinkannen avaaminen on hankalaa. On vain odotettava, että pahin naurunpuuska menee ohi ja yritettävä uudelleen.

Aikaisemmin ajateltiin, että ihmisten lisäksi vain apinat ja puoliapinat osaavat nauraa. Nykyään tiedetään, että myös esimerkiksi rotat ja eräät papukaijat nauravat omalla tavallaan. Nauru näyttääkin olevan monen eläimen tapa ylläpitää ystävyyssuhteita ja hyväntahtoisen leikin merkki.

Mikael Segerstråle

fysiologian ja neurotieteen yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

Ranskalaisen Carcassonen kaupungin vanha osa on ainutlaatuinen keskiaikainen rakennelma Euroopassa.

Minkä takia koulussa opetetaan niin paljon länsimaiden historiaa ja tosi vähän Aasian ja Afrikan historiaa?

Syksy Särelä, 11

Nykyisin historian opetuksessa ei pyritä niinkään erilaisten tapahtumien läpikäyntiin vaan historian ymmärtämiseen. Suomen kouluissa käytössä oleva opetussuunnitelma keskittyy historian suhteen taitoihin.

Taitoihin sisältyvät kyky tulkita erilaisia lähteitä, hahmottaa eri syitä ja seurauksia historian tapahtumille sekä pohtia mikä on saanut aikaan muutoksia. Taitoihin kuuluu myös asioiden katsominen eri näkökulmista ja pyrkimys ymmärtää, miksi ihmiset ovat toimineet tietyillä tavoilla.

Varsinkin alakoulussa opettajat ja oppimateriaalin laatijat ovat käyttäneet taitojen opettamisessa etenkin länsimaiden historiaa, koska sen on ajateltu olevan jollain tapaa tuttua oppilaille. Opetuksen ei kuitenkaan tarvitsisi keskittyä vain länsimaihin. Opetussuunnitelma mahdollistaa myös historian taitojen opettamisen esimerkiksi Aasiasta ja Afrikasta otettavien esimerkkien avulla.

Jukka Rantala

historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori

Helsingin yliopisto

Lähetä kysymys, kysyjän koko nimi ja ikä osoitteeseen hs.tiede@hs.fi. Palstaa toimittavat Touko Kauppinen ja Juha Merimaa.