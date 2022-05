Kynsi on tarkasti tutkien elin. Siinä on juuri sitä varten erikoistuneita kudostyyppejä. Kuvassa on lapsen sormenpään poikkileikkaus. Luu on kellertävä. Kynsi on oikealla ylhäällä sormen päällä. Se on keratiinia, joka muodostuu kuolleista orvaskeden soluista ja kovettuu.