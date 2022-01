Tutkijat etsivät ainetta, joka muuttaisi alkoholin palamisprosessia ja minimoisi haittavaikutukset.

Tammikuussa 1972: Ruotsalaisen tutkijan mukaan on toiveita siitä, että saadaan kehitetyksi ”alkoholin insuliini”, aine, joka muuttaa alkoholin palamista niin, että haittavaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Pyrazol-nimisellä aineella tehdyt eläinkokeet ovat antaneet lupaavia tuloksia.

Tutkijain suurena toiveena on myös sellaisen menetelmän kehittäminen, jolla voitaisiin ennustaa tutkittavan henkilön mahdollinen alkoholisoitumisriski.

”Jo monen vuosikymmenen aikana on yritetty löytää sellainen aine, joka muuttaisi alkoholin palamisnopeutta sellaiseksi, että haittavaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset. Esimerkiksi hedelmäsokerin ja insuliinin vaikutusta on tutkittu monissa kokeissa. Meillä tehdyissä insuliinin käyttöä koskevissa tutkimuksissa on saatu vaihtelevia, jopa ristiriitaisia tuloksia”, sanoo fil. tri Olof Forsander Alkon tutkimuslaboratoriosta.

Svenska Dagbladetille antamassaan haastattelussa prof. Gunnar Lundquist antaa toiveita siitä, että nyt saatetaan olla hyvin lähellä ratkaisua. – – Hän viittaa tässä yhteydessä Hugo Theorellin tutkimustyöhön.

”Theorell on kokeillut pyrazolia eläimillä. Aine hidastaa alkoholin palamistapahtumaa. Kokeessa lähdetään siitä, että palamistapahtuman hidastuminen taas pienentää alkoholin elimistölle aiheuttamia vahinkoriskejä. Sen sijaan ei ole tutkittu mitä sivuvaikutuksia pyrazolilla mahdollisesti saattaisi olla”, fil. tri Forsander sanoo.