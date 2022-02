Epstein–Barrin virus näyttäisi uusien tutkimusten mukaan vaikuttavan ms-taudin taustalla. Se ei silti yksin riitä selitykseksi, koska liki kaikki saavat tuon viruksen, mutta harva saa ms-taudin.

Pusutaudin aiheuttava virus luultavasti laukaisee myös ms-taudin.

Noin 95 prosenttia väestöstä saa nuoreen aikuisikään mennessä herpesviruksiin kuuluvan Epstein-Barrin viruksen (HHV-4, EBV).

Infektio on pikkulapsilla vähäoireinen. Teini-iässä ja aikuisilla siitä seuraa kuitenkin mononukleoosi eli pusutauti. Sitä sairastavan nielu tulehtuu, imusolmukkeet turpoavat ja kuume nousee.

Ms-tauti puolestaan on autoimmuunisairaus, joka iskee aivoihin ja selkäytimeen. Se vaikeuttaa liikuntakykyä. Sitä sairastaa Suomessa runsaat kymmenentuhatta ihmistä.

Valtaosa Epstein-Barrin viruksen saajista ei siis koskaan sairastu ms-tautiin.

Tuoreiden tutkimusten mukaan näyttää kuitenkin siltä, että Epstein-Barrin virus olisi välttämätön ja laukaiseva tekijä ms-taudin kehityksessä.

Harvardin yliopiston tutkijat kävivät epidemiologi Alberto Ascherion johdolla läpi laajaa pitkittäistutkimusta. Siinä seurattiin kymmentä miljoonaa Yhdysvaltain armeijassa alokkaana vuonna 1993 palvellutta. Seuranta kesti kaksikymmentä vuotta.

Kymmenestä miljoonasta alokkaasta 955 sairastui ms-tautiin. Epstein-Barrin virus 32-kertaisti riskin sairastua. Mikään muu virus ei lisännyt ms-taudin riskiä.

MS-tautiin sairastuneiden verinäytteitä tutkittiin pitkältä ajalta kaikkiaan 801 potilaalta. Heitä verrattiin kaksi kertaa niin suureen ryhmään, johon kuuluneet eivät sairastuneet.

Näistä 801 ms-potilaasta kaikilla paitsi yhdellä oli havaittu veressä Epstein-Barrin viruksen vasta-aineita ennen sairastumista. Vasta-ainepositiivisuus 27-kertaisti riskin sairastua ms-tautiin.

Kiintoisin ryhmä oli ne, joiden veressä ei ollut seurannan alussa Epstein-Barrin viruksen vasta-aineita.

Myöhemmin ms-tautiin sairastuneista 35:llä ei ollut Epstein-Barr-vasta-aineita seurannan alussa. Heistä 34 heistä sai virusinfektion ennen kuin ms-tauti puhkesi.

Verrokkiryhmässä, joka seurannan alussa oli Epstein-Barr-negatiivinen, viruksen sai seuranta-aikana vain hieman yli puolet. Vasta-aineiden kehittyminen seurannassa lisäsi ms-taudin riskiä 32-kertaiseksi.

Keltaiseksi värjätyt mikroglia-solut hyökkäävät hermostossa myeliinvaipan solua vastaan, kuvassa violettina. Myeliinivaippa suojaa hermosolujen viejähaarakkeita. Kehon immuunipuolustuksen ei pitäisi hyökätä omia solujaan vastaan. Ms-taudissa näin käy jostain syystä.

Ms-tautia tutkiva neuroimmunologian professori Pentti Tienari Helsingin yliopistosta arvioi löydöksen historialliseksi. Hän katsoo sen osoittavan, että Epstein-Barrin virus on hyvin keskeinen ms-taudin taustalla.

”Yhdysvaltain armeijan kohortti on tunnettu ja tarkkaan seurattu, mikä lisää tulosten luotettavuutta. Havaittu riskisuhde on noin 30:n luokkaa. Se on linjassa aiempien, sekalaisemmissa aineistoissa saatujen tulosten kanssa. Se on vähintään kymmenkertainen verrattuna muihin tunnettuihin ms-taudin riskitekijöihin”, Tienari sanoo.

Tutkimus osoitti myös, että Epstein–Barrin viruksen vasta-aineet olivat veressä ennen molekyylipäästöjä, jotka syntyivät ms-taudin aiheuttamista hermosoluvaurioista.

”Epstein-Barrin viruksen vasta-aineet ja hermosoluvaurioihin liittyvät vasta-aineet ovat hyvin samankaltaisia, mikä aiheuttaa ’muna vai kana’ -pulman. On vaikea tietää, kumpi oikeasti tuli ensin, Epstein–Barrin-virus vai soluvaurio”, Tienari sanoo.

”Tutkimukset eivät tältä osin ole voineet osoittaa syyn ja seurauksen suhdetta. Tässä kuitenkin pyrittiin osoittamaan, että Epstein-Barrin virus edeltää ms-tautia”, Tienari sanoo.

Vaikka näyttö on Tienarista vakuuttava, hän näkee siinä yhä teoreettisen aukon.

Ms-taudin kehittyminen kestää usein muutaman vuoden ennen diagnoosia.

Tällöin on mahdollista, että ms-diagnoosin saaneella potilaalla aiemmin havaittu Epstein-Barr-virus onkin väärä positiivinen. Se voi olla seuraus ms-taudin varhaisista soluvaurioista, jotka eivät vielä aiheuttaneet havaittavia oireita.

Tutkimus julkaistiin Science-lehdessä, ja sen ensimmäinen kirjoittaja oli Harvardin yliopiston epidemiologi Kjetil Bjornevik.

” ”Tämä on ensimmäinen kerta, kun on voitu näyttää yksityiskohtaisesti, miten virus laukaisee ms-taudin.”

Epstein–Barrin virus saa kehon immuunipuolustuksen sekaisin, jolloin se hyökkää omia soluja vastaan.

Stanfordin yliopiston lääketieteen tutkijat väittävät nyt löytäneensä syyn, miksi näin käy.

Se liittyy edellä mainittuun Epstein–Barrin viruksen vasta-aineiden ja hermosoluvaurioiden vasta-aineiden samanlaisuuteen.

Noin joka neljännellä ms-potilaalla on veressään sellaisia vasta-aineita, jotka kiinnittyvät yhtä lailla Epstein–Barrin viruksen pintaproteiiniin kuin tiettyyn ihmisen hermosolujen myeliinivaipan proteiiniin (GlialCAM) aivoissa ja selkäytimessä.

Nämä proteiinit ovat rakenteeltaan hyvin samanlaisia.

”Kun immuunipuolustus hyökkää Epstein–Barr-virusta vastaan, se samalla hyökkää myeliinivaipan GlialCAM-proteiinia vastaan”, immunologian ja reumatologian professori William Robinson kertoo Stanfordin yliopiston uutissivulla.

Tavallisesti hermoimpulssit kulkevat myeliinivaipan läpi hermosolusta toiseen. Kun myeliinivaippa vaurioituu, hermoviesti häiriytyy. Se johtaa ms-taudin tuntohäiriöihin ja lihasheikkouteen.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun on voitu näyttää yksityiskohtaisesti, miten virus laukaisee ms-taudin”, Stanfordin yliopiston neurologian professori Lawrence Steinman sanoo yliopiston uutissivulla.

Tutkimus esijulkaistiin tiedelehti Naturessa.

Tienari pitää Naturen tutkimusta molekyylisen tarkkuuden osalta historiallisena. Siinä kuitenkin on edellä mainittu ”muna vai kana” -ongelma.

”Tutkimus ei osoita, ovatko veressä havaitut vasta-aineet reaktio Epstein–Barrin virukseen vai elimistön omiin proteiineihin. Tämä on klassinen immunologinen pulma. Sen jälkeen, kun ihminen on sairastunut, vasta-aineista ei enää tiedä, ovatko ne syy vai seuraus”, Tienari sanoo.

Yhdessä nämä tutkimukset silti kertovat vahvaa tarinaa siitä, että Epstein-Barrin virus on ms-taudin takana.

Mutta onko tiedolla käyttöä? Valtaosa ihmisistä saa Epstein–Barrin viruksen, mutta vain murto-osa sairastuu.

Myös perimä vaikuttaa. Neurologian tutkija George Ebers havaitsi jo 1980-luvulla, että identtisillä kaksosilla on molemmilla ms-tauti kymmenen kertaa useammin kuin ei-identtisillä kaksosilla.

Perimä ei Tienarin mukaan yksistään selitä sairastumisen riskiä. Alttius ms-tautiin on noin joka kymmenennellä, mutta taudin saa joka kahdessadas.

Yksi selitys voisi olla se, että Epstein-Barrin viruksessa on muunnoksia, joista jotkin johtavat herkemmin ms-tautiin.

”Koronassa tiedämme, että eri variantit aiheuttavat erilaisia tauteja. Samoin tuhkarokossa tietyt variantit liittyvät hermostovaurioihin”, Tienari sanoo.

Hänen ryhmänsä Helsingin Meilahdessa on sekvensoinut dna:ta ja rna:ta sekä ms-potilaiden että terveiden verrokkien veren ja selkäydinnesteen soluista.

Tavoite on muun ohessa selvittää, onko potilaiden ja verrokkien kantama Epstein–Barr-virus samaa vai eri kantaa.

Voisiko rokote Epstein–Barrin virusta vastaan ehkäistä ms-tautia? Rokotteet tepsivät eri logiikalla eri tauteihin, Tienari huomauttaa.

Epstein-Barrin virusinfektio lapsena on yleensä oireeton. Varhaisessa aikuisuudessa se aiheuttaa mononukleoosin eli pusutaudin. Mikäli infektion saa varhaisessa aikuisuudessa, todennäköisyys ms-tautiin on kaksin- tai kolminkertainen verrattuna lapsuudessa saatuun infektioon.

”Mikäli lapsille annettaisiin rokote, joka ei ole erityisen onnistunut, voi käydä niin, että lapsuuden Epstein–Barr-infektiot vähenevät, mutta varhaisaikuisuudessa ne lisääntyvät.”

Kehon puolustus menee sekaisin Ms-tauti vaikeuttaa sairastavan liikkumista ja toimintakykyä. MS-tauti eli multippeliskleroosi on yleinen ihmisiä invalidisoiva neurologinen sairaus.

Se on autoimmuunisairaus. Elimistön immuunipuolustus alkaa hyökätä omia kudoksiaan vastaan.

Hyökkäys kohdistuu hermosolujen viejähaarakkeita eli aksoneita suojaavaan rasvapitoiseen myeliinivaippaan. Se vaikeuttaa liikunta- ja toimintakykyä.

Suomessa tautia sairastaa runsaat kymmenentuhatta ihmistä. Heistä kaksi kolmasosaa on naisia.

Yleisin sairastumisikä on noin 20–40 vuotta.

