Miksi eläimen lasta kutsutaan aina poikaseksi eikä tyttöseksi, jos se on tyttö?

Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös sähkön liikettä, metron ulinaa ja dinosaurusten sukupuolielimiä. Entä vaikuttavatko odottavan äidin elämäntavat sikiöön?

Loviisa Pakkala, 10

Eläinten tyttö- ja poikalasten kutsuminen poikasiksi tai pojiksi on vanha tapa.

Noita sanoja käytetään samalla tavalla myös suomen lähisukukielissä, kuten karjalassa, vepsässä ja virossa.

Muiden eläinten kuin ihmisen kohdalla tyttölapsia ei ole pidetty yhtä tärkeänä nimetä erikseen. Eläinten lapsia tarkoittavilla ilmauksilla poikanen ja poika ei ole kuitenkaan pyritty korostamaan urossukupuolta.

Tyttö on sanana paljon nuorempi kuin tuhansia vuosia vanha poika. Tyttö on johdettu sanasta tytär, joka on saatu latviaa ja liettuaa edeltävästä balttilaisesta kielestä. Sitä ennen ihmistyttöjä sanottiin neideiksi.

Ihmisten lisäksi myöskään monien muiden eläimien lapsia ei sanota poikasiksi.

Koiralla on pentu, hirvellä ja porolla vasa, lehmällä vasikka, sialla porsas, lampaalla karitsa ja hevosella varsa. Nämä ovat sukupuoleltaan neutraaleja eläinten lasten nimityksiä.

Ulla-Maija Forsberg

suomalais-ugrilaisten kielten professori

Helsingin yliopisto

Alkoholi ei sovi lasta odottavalle.

Voiko jo sikiölle tulla haitallisia verisuonimuutoksia, jos äiti elää tosi epäterveellisesti?

Kinnarin koulun 9D-luokka, Järvenpää

Jos äiti elää tosi epäterveellisesti, sikiölle voi tulla erilaisia kehityshäiriöitä.

Ne voivat tulla esimerkiksi verenkiertojärjestelmään.

Pelkästään epäterveellinen ruokavalio, liikunnan puute tai vähäinen yöuni eivät kuitenkaan aiheuta häiriöitä.

Päihteiden käyttö tai lääkkeiden väärinkäyttö voivat sen sijaan olla vaarallisia.

Alkoholi on nykytiedon mukaan kaikkein haitallisin häiriötekijä raskauden aikana.

Herkin elinjärjestelmä on keskushermosto.

Sikiölle saattaa kehittyä alkoholin takia myös epänormaali sydämen eteisten tai kammioiden rakenne, vasen kammio voi suurentua, eteisten ja kammioiden väliin voi tulla aukkoja tai läppien epämuodostumia. Myös riski aikuisiän sydän- ja verisuonisairauksiin kasvaa.

Nämä vaikuttavat verenkiertojärjestelmään, mutta eivät välttämättä suoraan verisuoniin.

Äidin päihteiden tai haitallisten lääkkeiden käyttö voi aiheuttaa myös jopa lapsena esiin tulevia oppimisvaikeuksia.

Sikiö on herkkä häiriöille etenkin ihan raskauden alussa, jolloin äiti ei vielä välttämättä edes tiedä raskaudestaan.

Se, mihin elimeen tai elimiin häiriöt kohdistuvat, riippuu etenkin siitä, mitkä elimistön kehitysvaiheet ovat silloin eniten käynnissä, kun häiriötekijät vaikuttavat.

Päihteiden käytölle tai lääkkeiden väärinkäytölle ei ole mitään turvallista ajanjaksoa, sillä niiden vaikutus ulottuu koko sikiön kehitysaikaan.

Lyhytkin altistus voi aiheuttaa kehityshäiriöitä.

Kirsi Sainio

kehitysbiologian dosentti

Helsingin yliopisto

Sähkö kulkee melkein valon nopeudella.

Kuinka nopeasti sähkö liikkuu sähkölankoja pitkin?

Sofia Vehkaoja, 7

Sähkölankojen eli sähköjohtojen sisällä on metallia, kuten kuparia, jota pitkin sähkö voi edetä.

Eteneminen on mahdollista, koska metalleissa on paljon hyvin pieniä sähköisiä hiukkasia, joita sanotaan elektroneiksi. Sähkö virtaa johdossa, kun elektronit laitetaan liikkumaan.

Elektronit itsessään eivät kuitenkaan pysty etenemään johdoissa kovin nopeasti. Sähkön liikkumisessa hyödynnetäänkin elektronien liikkeen synnyttämää sähköenergiasäteilyä, joka on näkymätöntä.

Tuota säteilyä syntyy, kun sähköjohdon lukuisat elektronit laitetaan kulkemaan edestakaisin samassa tahdissa. Siten niiden ympärille kehittyy sähköä kuljettava aaltoliike.

Aaltoliike etenee niin nopeasti, että sähkö ehtii johtoja pitkin kaikkialle, missä sitä tarvitaan.

Sähkö kulkee johdoissa lähes valon nopeudella eli 300 000 kilometriä sekunnissa. Yhdessä sekunnissa se voisi kiertää Maan seitsemän kertaa tai matkata melkein Kuuhun asti.

Leena Ukkonen

elektroniikan professori

Tampereen yliopisto

Metron ulina johtuu junan eräiden osien värähtelystä.

Mistä metron toistuva korkea uliseva ääni tulee, kun se vaikka lähtee laiturilta?

Sointu Tammela, 3

Metrot saavat voimansa sähkömoottoreista.

Noita moottoreita on useita yhdessä metrojunassa. Helsingin M100-metroissa on neljä moottoria jokaisessa vaunussa.

Metrojen sähkömoottorit ovat nykyään yleensä niin sanottuja oikosulkumoottoreita. Niiden pyörimisnopeus riippuu niihin syötetyn sähkön taajuudesta.

Töpseleistä tulevan sähköverkon taajuus on aina sama, joten sillä moottorit pyörisivät jatkuvasti vain yhtä nopeutta.

Sähkömoottoreihin menevän sähkön taajuutta pitääkin pystyä muuttamaan. Se tehdään taajuusmuuttajiksi sanotuilla elektronisilla laitteilla. Niitä tarvitaan yhtä monta kuin sähkömoottoreita.

Uliseva ääni johtuu siitä, että muuttajat eivät kykene tekemään yhtä hyvänlaatuista sähköä kuin sähköverkko tarjoaa.

Ääni syntyy lopulta sekä itse taajuusmuuttajassa että sähkömoottorissa, kun muuttajan tuottama sähkö saa niiden rakenneosat värähtelemään ja soimaan, kuin soittimien kielet.

Ulina kuuluu, kun metroa kiihdytetään tai jarrutetaan. M100-metroissa ulina kuuluu erityisen selvästi.

Uudemmissa metroissa ääni ei ole yhtä voimakas, koska niiden tekniikka pystyy tuottamaan laadultaan parempaa sähköä..

Jussi Aaltonen

automaatio- ja konetekniikan tutkimuspäällikkö

Tampereen yliopisto

Dinosauruksista on säilynyt huonosti pehmeitä kudoksia.

Oliko dinosauruksilla pippeli?

Amos Pelkonen, 8

Yhtäkään dinosauruksen pippeliä ei ole todennäköisesti löytynyt fossiilina eli kivettyneenä jäännöksenä.

Se ei tarkoita, etteikö pippeleitä olisi voinut olla. Pippeli eli penis on pehmeä kudos, jollainen harvoin säilyy ehjänä fossiiliksi saakka.

Vuonna 2021 pystyttiin julkaisemaan fossiililöydön avulla kuvaus psittacosauruksen kloaakin eli yhteissuolen aukon rakenteesta.

Varmaa tietoa ei silti saatu siitä, oliko kloaakin sisällä penis vai ei.

Vertailukohtia voidaan etsiä myös dinosaurusten lähimmistä elävistä sukulaisista.

Niitä ovat krokotiilit ja linnut, joista jälkimmäiset polveutuvat suoraan petodinosauruksista.

Krokotiiliuroksilla ja monilla lintukoirailla on yhteissuolen sisäreunassa parittelun alkaessa ulostyöntyvä ja turpoava elin.

Tällaisia lintuja ovat esimerkiksi strutsi, useat vesilinnut ja kalkkuna.

Petodinosaurusten uroksilla siten oli hyvin todennäköisesti pippeli. Kun uros on paritellut naaraan kanssa, penis on aina kutistunut ja vetäytynyt kloaakin sisään.

Timo Vuorisalo

ekologian ja ympäristönsuojelun dosentti

Turun yliopisto

