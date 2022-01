Tähtitieteilijät veikkaavat sitä harvinaiseksi magnetariksi tai valkeaksi kääpiöksi.

Linnunradassamme sykki jokin tähtitieteellinen kohde harvinaisen rajusti vuonna 2018. Kuvaan on merkitty radiolähteen paikka. Se on suunnilleen 4 000 valovuoden päässä.

Noin 4 000 valovuoden päässä on sykkinyt hyvin vahva avaruuden radiolähde. Vastaavaa ei ole ennen havaittu.

Vahvat radioaallot kestivät mittauksissa noin 30–60 sekuntia ja ne toistuivat aina samalla aikavälillä, joka oli 18 minuuttia ja 18 sekuntia. Tällaisia pulsseja mitattiin tammi–maalikuussa vuonna 2018 yhteensä 71 kertaa, ja aina samasta kohteesta, kertoo New Scientist.

Kohteen luokittelunimi on GLEAM-X J162759.5-523504.3. Tämä GLEAM-X havaittiin Länsi-Australiassa sijaitsevalla radioteleskoopilla.

Laitteen nimi on Murchison Widefield Array, ja se haravoi avaruudesta matalia taajuuksia. Laite koostuu tuhansista hämähäkkimäisistä antenneista, jotka on levitetty australialaiselle aavikolle.

Kohde ei vastaa minkään tunnetun tähtitieteellisen kohteen profiilia. Siksi tähtitieteilijät ovat hämmästyneitä.

”Radiopulssi ilmestyi ja katosi pian”, sanoi astrofyysikko Natasha Hurley-Walker Science Alertin mukaan.

Hän löysi ryhmänsä kanssa kyseiset pulssit uuden tekniikan avulla.

”Tämä on jotain, jota emme ole koskaan aiemmin havainneet.”

Hurley-Walker työskentelee Curtinin yliopistossa Perthissä Australiassa ja on myös kansainvälisen radioastronomian tutkimuskeskuksen Icrarin tutkija.

”Se oli täysin odottamatonta. Se oli jopa melkein aavemaista näin astronomin näkökulmasta, koska emme tiedä mitään taivaankappaletta, joka tekisi vastaavaa. Lisäksi kiintoisaa on, että pulssi tulee galaktisissa mitoissa laskettuna aivan takapihaltamme.”

Jaksoja ei ole havaittu uudestaan. Ehkä tammi–maaliskuussa 2018 kohteessa oli vain epätavallisen vahva purkaus.

Purkauksen profiili sopii Hurley Walkerin mukaan parhaiten siihen, mitä voidaan odottaa pitkän aikavälin pulsseja lähettävältä magnetarilta.

Magnetar on hyvin magneettinen neutronitähti. Pienempi todennäköisyys on, että kohde on erittäin magnetoitunut valkoinen kääpiö. Jos kohde on magnetar, olisi sillä harvinaisen pitkä pulssien väli. Sellainen tunnetaan pitkäjaksoisena magnetarina, kertoo Science Alert.

Magnetar sykkii kuitenkin vain sekuntien ajanjaksoissa, ei niin pitkissä jaksoissa kuin nyt havaitut. Magnetarissa massiivisten ja romahtaneiden tähtien kuolleet ytimet ovat tiivistyneet pieneksi tähden jäänteeksi. Sellaisen läpimitta saattaa olla vain noin 20 kilometriä.

Aine on magnetarissa harvinaisen tiheäksi pakkautunutta. Massaa tällaisella kohteella voi näet olla yli kaksi kertaa oman Aurinkomme massan verran.

Radiotaajuuksia sykkivät kohteet ovat melko yleisiä avaruudessa. Jos esimerkiksi tähden kirkkaus muuttuu nopeasti, se tuottaa myös vahvoja radioaaltoja.

Sykkimisen syy voi olla olla mitä tahansa aina räjähtävästä tähdestä mustien aukkojen romahduksiin. Yleensä pulssit ovat lyhyitä, sekuntien mittaisia.

Esimeriksi pulsarit sykkivät. Ne ovat neutronitähtiä, jotka pyörivät akselinsa ympäri äärimmäisen nopeasti. Pulsarien navoilta sinkoutuu keiloina avaruuteen vahvaa radiosäteilyä.

Pulsarin radiokeila voi osua Maahan, ikään kuin majakan valokeila, joka pyyhkii taivasta.

Ensimmäiset pulsarit löydettiin vuonna 1967. Tähän päivään asti niitä on löydetty jo satoja ja niiden jaksoja on laskettu millisekuntien tarkkuudella.

Magnetarin magneettiset rakenteet ovat noin tuhat kertaa vahvempia kuin tyypillisessä neutronitähdessä.

On todisteita siitä, että magnetarit saattavat kehittyä pulsareista. Hyvin pitkiä pulsseja tuottavat magnetarit saattavat siis olla yksi pulsarien muoto. Näissä tapauksissa pulsari hidastaa pyörimistään. Tähtitieteilijät ovat pitäneet niiden havaitsemista vaikeana.

Magnetareja on aiemminkin ehdotettu salaperäisten kirkkaiden radiosignaalien lähteeksi. Erittäin pitkäkestoiset magnetarit ratkaisisivat nyt löydetyn mysteerin.

Ei vain tiedetä, miten magnetar voisi pyöriä niin hitaasti kuin nyt löydetty kohde, eikä sitä, miksi se on niin kirkas.

Tähtitieteilijät jatkavat nyt kohteen tarkkailua. Samanlaisia pulsseja etsitään myös muualta avaruudesta ja muilla aallonpituuksilla.

Vastaava löytö muualta voisi kertoa tähtitieteilijöille, oliko havainto äärimmäisen harvinainen vai ehkä vain kertaluonteinen.

Tutkimuksen julkaisi tiedelehti Nature.

