Karkean laskelman mukaan vuoden 2021 koronakuolemat veivät suomalaisilta yhteensä noin 8 000 elinvuotta. Alkoholi arvioidaan vievän kuusinkertaisen määrän vuosittain.

Suomessa kuoli viime vuonna 57 343 ihmistä, Tilastokeskuksen torstaina julkaiseman ennakkotilasto kertoo.

Kuolleiden määrä oli suurin sitten sotavuoden 1944.

Verrattuna viimeiseen korona­virus­pandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019 kuolleita oli 3 394 enemmän ja vuoteen 2020 verrattuna 1 855 enemmän. Kasvua edellis­vuodesta oli noin kolme prosenttia.

Tuhannen taalan kysymys on tietenkin se, missä määrin kuolleisuuden kasvu johtuu korona­virus­pandemiasta.

Siihen väestötilastotilasto ei tarjoa selkeää vastausta. Se ei ota kantaa kuolinsyihin, ainoastaan lukumääriin.

Tilastokeskus julkaisee myös kuolemansyytilastoa, joka perustuu lääkäreiden kirjoittamiin kuolintodistuksiin. Sen kokoaminen on kuitenkin hidasta. Vuoden 2020 kuolemansyytilasto julkaistiin joulukuussa 2021. Vuoden 2021 kuolemansyytilastoa saadaan odottaa tämän vuoden joulukuulle.

Mutta kertoo väestötilastokin jotain, jos osaa katsoa. Tilastokeskuksen yliaktuaarin Markus Rapon mukaan kuolleisuuden kasvu ei sinänsä ole yllättävää. Koska suomalaisten keski-ikä kasvaa nopeammin kuin eliniät pitenevät, on täysin odotettavaa, että kuolleita on vuosi vuodelta enemmän.

Jos kuolleisuus olisi pysynyt täsmälleen samalla tasolla kuin vuonna 2020, Suomessa olisi vuonna 2021 kuollut 56 825 ihmistä.

Ennakkotiedon mukaan kuolleita tuli kuitenkin 518 enemmän.

Toisella tavalla laskettuna viime vuonna kuoli joka päivä puolitoista ihmistä enemmän kuin Ravon mukaan tilastollisesti olisi pitänyt kuolla.

Pandemian yhteydessä puhutaan usein ylikuolleisuudesta eli erotuksesta normaalin kuolemien määrän ja pandemian aikana kuolleiden määrän välillä.

Rapo suhtautuu termiin varauksella.

”Kuolleita on kuitenkin yli 57 000, ja erotus odotukseen on alle prosentti. Tämä on siinä määrin pieni muutos, että se voi selittyä satunnais­vaihtelulla.”

Vuosittaisten kuolemien määriin vaikuttavat esimerkiksi influenssat, kuumat kesät sekä kylmät ja liukkaat talvet. Poikkeuksellisen kylmänä talvena vuonna 1985 kuoli peräti 3 100 ihmistä enemmän kuin vuonna 1984.

Kuolinsyytilastoa odottaessa vuoden 2021 koronakuolleisuutta voi haarukoida muilla mittareilla. Sellaisia ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatauti­rekisteri ja koronarokotusten vaikuttavuudesta kertova tietokanta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää tietoja koronakuolemista vertaamalla tauti-ilmoituksia väestötietokantaan eli käytännössä katsomalla, onko positiivisen testi­tuloksen saanut ihminen kuollut 30 päivän sisällä tuloksesta.

Tätä tietoa tarkennetaan lääkäreiden tekemien tartuntatauti-ilmoitusten perusteella. Niiden avulla voidaan karsia pois suurin osa tapauksista, joissa kohdalla kuolema johtuu muusta syystä.

THL:n oma tilasto on ennen muuta työkalu pandemian seurantaan, sanoo THL:n tilastoasiantuntija Oskari Luomala.

Se ei ole yhtä luotettava kuin kuolintodistuksiin perustuva kuolinsyytilasto, mutta piti vuonna 2020 kutinsa melko hyvin. THL laski koronakuolemien määräksi 598, ja lopullisessa kuolinsyytilastossa koronatautiin kuolleiksi todettiin 40 henkeä vähemmän.

Osa heitosta selittyy tapauksilla, joissa koronatauti ei ollut pääasiallinen kuolinsyy, mutta vaikutti kuolemaan. Näin on saattanut käydä esimerkiksi silloin, kun pitkäaikais­sairauden heikentämä ihminen on saanut koronatartunnan. Vuonna 2020 tällaisia tapauksia tilastoitiin 72.

THL:n seurannan mukaan koronatautiin olisi kuollut viime vuonna 1 136 ihmistä. Luku saattaa vielä hieman tarkentua loppuvuoden osalta.

Luku on noin kaksinkertainen verrattuna väestötilastosta näkyvään ylikuolleisuuteen, mutta mahtuu hyvin satunnais­vaihtelun piiriin. Niinpä sitä voinee pitää vähintään suuntaa antavana.

Onko se sitten paljon vai vähän? Tämä on hyvä kysymys, johon ei ole absoluuttisesti oikeaa vastausta. Esimerkiksi alkoholi on ensisijainen kuolinsyy noin 1 700 ihmiselle vuosittain. Tapaturmissa kuolee noin 2 200 henkeä, ja itsemurhan tekee 700 ihmistä vuodessa.

Liikenteessä taas kuoli 2021 ennakkotiedon mukaan 222 ihmistä eli selvästi vähemmän.

Toinen tapa pohtia koronakuolleisuutta on katsoa menetettyjä elinvuosia. Vuonna 2021 kuolleista 57 prosenttia oli THL:n seurannan mukaan yli 80-vuotiaita.

THL:n tutkimusprofessori Seppo Koskinen kertoo vuonna 2020 arvioidun, että koronatautiin kuolleilla olisi ikänsä perusteella ollut laskennallisesti vielä edessään keskimäärin seitsemän elinvuotta.

Tästä voi edelleen karkeasti laskea, että jos vuonna 2021 koronatautiin kuoli noin 1 100 ihmistä, menetettiin noin 7 700 elinvuotta.

Vastaavasti alkoholikuolemissa menetetään THL:n arvion mukaan vuosittain noin 31 000 elinvuotta.

YhdysvalloisSa uutisoitiin joulukuussa, että pandemia on leikannut jopa elinajan­odotetta, joka laski vuoden 2020 aikana peräti 1,8 vuodella. Pandemia ei selitä koko laskua, mutta ison osa siitä.

Suomessa vastaavaa ei ole nähtävissä. Ennakkotietojen mukaan tyttöjen elinikä laski 0,2 vuotta vuonna 2021, mutta pieni vaihtelu ei tässäkään ole poikkeuksellista. Kyseessä oli yhdestoista kerta sitten vuoden 1971 kun elinikä oli vuositasolla laskenut, vaikka pidemmällä aikavälillä se on noussut selvästi.

Vaikka koronavirustartunta näyttäisi olevan miehille vaarallisempi kuin naisille, jatkoi poikien elinajanodote nousua myös vuonna 2021 pandemiasta huolimatta. Eroa vuoteen 2020 oli 0,1 vuotta.

Kokonaisuutena pandemia näyttääkin peittyvän suurempien kuolinsyiden pienten muutosten alle.

Ensimmäisenä koronavuonna 2020 tautiin kuoli kuolinsyytilaston mukaan 558 ihmistä. Myös tämä luku jäi muiden muutosten alle.

”Jos katsotaan ihan kuolintilastokäyrää, pandemiaa ei siitä voi erottaa”, Rapo toteaa.

Oma kysymyksensä on, miten pandemia vaikuttaa muuhun kuolleisuuteen. Vuonna 2020 kokonaiskuolleisuus ei juuri noussut oleellisesti, koska kuolleisuus esimerkiksi hengityselinten sairauksiin väheni.

THL:n ylilääkäri Tuija Leino sanoo tämän johtuneen erityisesti ikääntyneiden ihmisten tavallista paremmasta eristämisestä.

”Esimerkiksi influenssakautta ei vuonna 2020 tullut oikeastaan lainkaan.”

Sen sijaan tulkinta, että pandemia olisi tappanut heikkokuntoiset vanhukset, jotka olisivat kuolleet muuten muuhun, ja pienentänyt siten muuta kuolleisuutta, ei vaikuta Leinosta uskottavalta.

”Kuolleisuus koronaan oli sen verran pientä, ettei sillä ollut tässä merkitystä. Ruotsissa, jossa koronaan kuoli 2020 selvästi enemmän ikääntyneitä, tilanteen on arvioitu ehkä näkyvän muussa kuolleisuudessa.”

Entä sitten hoitovelka? Pandemian aikana on puhuttu paljon sairaanhoidon kantokyvystä ja pelätty koronapotilaiden vievän sairaaloista paikkoja muilta sairailta.

”Tässä kohden meidän täytyy vain odottaa, mitä kuolinsyytilastot kertovat,” Rapo toteaa.

”Sieltä näemme, miten kuolleisuus esimeriksi sydän- ja verisuonitauteihin tai syöpiin on kehittynyt.”

On myös mahdollista, ettei vaikutus näy vielä viime vuoden tai edes tämän vuoden tilastoissa. Hoitoon pääsyn vaikeutuminen voi aiheuttaa hoitovelkaa, joka nostaa kuolleisuutta viipeellä.

”Odottaisin ainakin vuoden 2025 tilastoihin ennen kuin sanoisin tästä mitään varmaan”, Rapo sanoo.

Vaikka pandemiakuolleisuus voi näyttää matalalta, siitä ei voi tietenkään tehdä päätelmää, että sulkutoimet tai rokotteet olisivat olleet turhia. Emme voi tietää, miltä numerot näyttäisivät, jos toimia ei olisi tehty.

Jonkinlaista vertailua sulkutoimien osalta voidaan saada tarkastelemalla selvästi avoimempaa koronapolitiikkaa toteuttaneen Ruotsin kuolleisuuslukuja. Vuonna 2020 Ruotsissa kuoli koronatautiin 8 727 henkeä. Väkilukuun suhteutettuna se vastaisi Suomessa noin 4 700 kuolemaa.

Rokotteiden kohdalla vertailu on vielä vaikeampaa, koska alhaisen rokote­kattavuuden maat eivät ole muutenkaan vertailukelpoisia Suomen kanssa.

Jos kuitenkin verrataan Suomessa rokotettujen ja rokottamattomien kuolleisuutta loppuvuonna 2021, on ero THL:n aineiston perusteella kahdeksankertainen.

Tarkemman laskelman tekeminen rokotteiden koko vaikutuksesta on vaikeaa, sillä oireettomien tartuntojen osuudesta on vain arvioita.

Emme myöskään voi tietää, kuinka tauti olisi ilman rokotetta levinnyt emmekä sitä, miten sulkutoimia olisi jatkettu.