Mini-Neptunukset ovat tilastojen mukaan hyvin yleisiä eksoplaneettoja. Jäinen kaasuplaneetta saanee 2040-luvulla luotaimen kiertolaisekseen.

Voyager 2 on ainoa luotain, joka on lentänyt lähellä Neptunusta. Se kuvasi Neptunusta ja sen kuita elokuun lopulla 1989, Neptunusta lähimmillään noin 4 400 kilometrin päästä.

Merkurius, Venus, Maa, Mars, Jupiter, Saturnus ja... Uranus. Vai Neptunus?

Tässä monen muisti heittää. Ajatukset toki ovat jo kaukana, aurinkokuntamme ulkoreunalla. Siellä nämä kaksi sinertävää kaasu- ja jääplaneettaa kiertävät Aurinkoa, ja ovat kuin sisaruksia.

Uranus on kaksikosta lähempänä meitä, mutta silti lähes 20 kertaa niin kaukana Auringosta kuin Maa on. Siksi se on planeettojen listassa seuraava Saturnuksen jälkeen.

Aurinkokuntamme uloin planeetta on Neptunus, joka on nyt alkanut erityisesti kiinnostaa tähtitieteilijöitä.

Neptunus tunnettaan planeetoista ehkä huonoiten. Enemmän tiedämme jopa vielä etäisemmästä kääpiöplaneetasta Plutosta. Sen kuvasi ohilennolla luotain New Horizons vuonna 2016.

Se oli Voyager-2:n viimeinen tehtävä. Se kuvasi kaikki kaasu- ja jääplaneettoja ja jatkoi matkaa tähtienväliseen avaruuteen.

Planeettojen tutkijat sanovat, että Neptunukseen pitäisi lähettää luotain jo senkin takia, että edellisestä kerrasta on niin kauan.

Nykyisillä tekniikoilla luotain saisi planeetasta enemmän tietoa.

Neptunus voisi kertoa meille siitä, miksi Neptunuksen kaltaiset jää- ja kaasuplaneetat ovat koko universumissa yleisiä. Tutkijat kutsuvat tällaisia eksoplaneettoja mini-neptunuksiksi.

Ne ovat nimensä mukaisesti Neptunusta pienempiä, mutta silti paljon suurempia kuin oma maapallomme. Ja niitä on universumissa paljon. Tähän päädyttiin 2010-luvulla.

Vajaan 30 vuoden aikana tähtitieteilijät ovat löytäneet lähes 5 000 eksoplaneettaa. Siinä on jo aika hyvä otos, vaikka eksoplaneettoja löydetään lopulta varmaan miljoonia.

Löydettyjen joukossa on planeettoja joka lähtöön, isoista ja tulikuumista pieniin jääkalikoihin.

Aluksi löydettiin eniten planeettoja, joita sanottiin kuumiksi Jupitereiksi. Kun menetelmät tarkentuivat, tutkijat löysivät pienempiäkin, kuten maapalloa isompia kiviplaneettoja.

Mini-neptunukset näyttävät kuitenkin vievän voiton. Niitä on löytynyt määritelmästä riippuen jo tuhatkunta.

Nyt tarvitsemme niistä tarkempaa tietoa ja mittauksia – mielellään läheltä.

Mini-neptunus on maapalloa selvästi suurempi planeetta, noin neljä–kuusi kertaa isompi. Sen iso kaasukehä koostuu vedystä ja heliumista. Sisempänä on ehkä vettä ja kivinen ydin.

Neptunuksen tuntemus auttaisi varmasti tarkentamaan, millaisia mini-Neptunukset ovat.

Helpoin keino selvittää universumin yleisten planeettojen alkuperää ja koostumusta olisi siis lähettää luotain Neptunukselle.

Näin sanoo planeettatutkija Leigh Fletcher. Hän tietää mistä puhuu, koska on planeettatutkimuksen professori Leicesterin yliopistossa Englannissa.

Hänen työnsä on myös kirjaimellisesti lähellä Neptunusta. Hän oli suunnittelemassa menestyneen Cassini-Huygensin lentoa rengasplaneetta Saturnukselle. Se päättyi 2017.

Sama herra oli myös mukana, kun luotain Juno vietiin Jupiterille. Sen asettui kiertämään Jupiteria kesällä 2017 ja kiertää sitä yhä.

” ”Neptunus kantaa sormenjälkiä aikojen alusta.”

Neptunus oli yksi niistä neljästä isosta planeetasta, jotka imuroivat aurinkokunnan synnyn aikoihin kiviä, pölyä ja kaasua isosta kertymäkiekosta, joka kiersi Aurinkoa.

Kiekko tarjosi planeettojen ainekset yli 4,56 miljardia vuotta sitten. Rippeistä syntyivät myös paljon pienemmät, kuten Venus, Maa ja Mars.

”Neptunus kantaa sormenjälkiä aikojen alusta. Se tarjoaa ikkunan tutkia myös muita planeettakuntia eli niiden omia mini-Neptunuksia. Ne ovat lähes samanlaisia, ainakin ulkoisesti”, Fletcher muistuttaa New Scientistin haastattelussa.

Toki uudet yhä tarkemmat teleskoopit, kuten juuri avaruuteen asettunut James Webb, auttavat myös mini-neptunuksien tutkintaa. Kaukoputkilla voi ehkä tutkia kaasukehän koostumusta.

Neptunuksella on myös vahva magneettikenttää. Sen kaasukehä on myrskyisän tuulinen ja siellä liikkuu outoja tummia pilviä. Tutkittavaa siis riittäisi.

Kaasukehän myrskyt voivat kehittyä tunneissa. Luotaimen avulla niitä voisi seurata reaaliajassa.

Muitakin outouksia olisi tarjolla. Neptunus tuottaa energiaa yli kaksi ja puoli kertaa enemmän energiaa kuin mitä se saa Auringolta. Energia tulee planeetan syvyyksistä.

Luotain tutkisi myös Neptunuksen kuita, joissa riittää kummallisuuksia. Esimerkiksi Neptunuksen isoin kuu Triton on outo.

Se on aurinkokuntamme ainoa iso kuu, joka kiertää emoplaneettaansa eri suuntaan kuin mikä on planeetan oma kiertoliike akselinsa ympäri.

Tritonin pinnan alla lienee meri. Ainakin kuun syvyyksistä nousee suihkuja, jotka voivat kohota aina kahdeksan kilometrin korkeuteen. Neptunuksen ympäriltä on löydetty lisäksi 12 pienempää kuuta.

Lisäksi tarkemmin tutkimatta ovat vielä Neptunuksen renkaat, joita on neljä. Ne ovat tosin paljon hennompia kuin kaikille tutut Saturnuksen renkaat.

Ongelma on, että tärkeän luotaimen suunnittelua ei ole aloitettu.

Yhdysvaltain avaruushallinnolla on kuitenkin hanke Neptune Odyssey. Jos se toteutuu, saapuisi luotain Neptunukselle vuonna 2049. Lähtö olisi 2033.

Matka vie vuosia aurinkokunnan laitamille. Etäisyys Neptunukselle on noin 30 au:ta. Au on tähtitieteessä käytetty yksikkö. Yksi au on Maan ja Auringon välinen etäisyys eli noin 150 miljoonaa kilometriä.

Vertailun vuoksi Kuuhun on Maasta matkaa noin 380 000 kilometriä.

Jos luotain ja sen laskeutuja lähtisivät matkaan ennen vuotta 2032, voisi jättiplaneetta Jupiter auttaa.

Iso Jupiter voisi sinkauttaa luotaimen kiihtyvästi kohti Neptunusta, ja se olisi perillä jo 2044. Seuraava pikavuoro Jupiterin avulla avautuu vasta 2040-luvulla.

Kiinalla on myös vireillä hanke, jossa luotain ohittaisi Neptunuksen tammikuussa 2038. Se kiitäisi vain tuhat kilometriä Neptunuksen pilvien yläpuolella.