Kun maapallon jäätiköt Etelämantereella ja vuoristoissa sulavat, voi tarkka tieto sulamisen kulusta auttaa jään liikkeiden ennakointia. Jään sulamisen seurauksia voi päätellä pelkästään katsomalla.

Kevät tulee nyt väkisin. Maaliskuun alussa päivät pitenevät harppauksin, ja lämpö ja Aurinko purevat jäähän. Etelä-Suomessakin päivä pitenee useita minuutteja joka päivä.

Sulavaa jäätä on tutkittu paljon, mutta aina se paljastaa uusia puoliaan. Veden kiinteä olomuoto on nimeltään jää, ja sen tilavuus on oudosti suurempi kuin nestemäisessä eli veden muodossa.

New Yorkin yliopiston apulaisprofessori Leif Ristroph ryhmineen julkaisi nyt tutkimuksen, joka valottaa lisää jään sulamisen fysiikkaa.

Sulamiseen vaikuttaa eniten sen veden lämpötila, joka on jään ympärillä. Ristrophin ryhmä keskittyi 0–10 lämpöasteen tiloihin.

Fyysikot tutkivat kylmässä laboratoriossa erittäin puhdasta ja siten myös ”kirkasta” jäätä. Siihen ei päästetty ilmakuplia tai muita epäpuhtauksia.

”Sulavan jään muoto kertoo selvästi siitä ympäristöstä, jossa jää suli”, Ristroph sanoo New Yorkin yliopiston tiedotteessa.

Helsingin keskustaan tehtiin tiikeriä esittävä jääveistos tammikuussa kiinalaisen uudenvuoden aikaan.

Tutkitun jään kylmässä päässä eli vedessä, joka oli viittä celsiusastetta kylmempi, jääpala alkoi sulatessaan muodostaa alaspäin osoittavaa piikkiä, siis jääpuikkoa.

Jää oli kylmässä huoneessa ja uppotankkiin upotettu. Kokeet tehtiin siis kuin isossa jääkaapissa, jonka lämpötilaa saattoi jyrkästi säädellä.

Jos lämpötila oli yli seitsemän astetta celsiusta, piikin muoto oli sama – mutta tällä kertaa se osoitti ylöspäin.

Näiden ääripäiden väliin jää lämpötiloja, joissa jäästä tuli sulaessaan aaltoilevaa tai aallottunutta. Se muodosti kampasimpukkamaisia kuvioita. Näitä muotoja tavataan myös luonnossa eikä vain koeoloissa.

Tutkimuksen tiedotteessa on video jään muodonmuutoksista sulaessa.

” ”Nämä veden tiheyden poikkeamat tekevät vedestä ainutlaatuisen moniin muihin nesteisiin verrattuna.”

Jääpintojen erot johtuvat veden virtauksen muutoksista, ja tuota virtausta säätelee ympäröivän veden lämpötila.

Se voi muuttua hyvinkin nopeasti, kun kylmää jäätä tihkuu veteen ja muuttaa sen lämpötilaa.

Kun jää sulaa, fyysikoiden mukaan sitä ympäröivän veden lämpötila kerrostuu. Se tuottaa vaihtelevaa nesteen tiheyttä.

Painovoimalle alttiit raskaat nesteet uppoavat. Kevyempi neste nousee silloin ylöspäin. Jää sulaa siis eri nopeuksilla eri paikoissa. Tämä muuttaa alituiseen jään muotoa.

”Nämä veden tiheyden poikkeamat tekevät vedestä ainutlaatuisen moniin muihin nesteisiin verrattuna”, sanoo Ristroph.

Fyysikot sanovat, että jääpuikon synnyssä on niin sanottua Kelvin-Helmholtzin epävakautta. Sen aiheuttavat fysiikassa esimerkiksi ne nesteet, jotka liikkuvat eri nopeuksilla toisiaan vasten.

Ilmiö havaitaan monissa luonnonilmiöissä, esimerkiksi pilvien liikkeissä, eikä ainoastaan maapallolla vaan myös muilla planeetoilla.

Tutkimus selittää luonnossa esiintyviä jään muotoja. Jäävuorissa on muotoja, jotka koostuvat terävistä piikeistä tai jäätorneista.

Jäässä on myös isoja aaltoilevia kuoppakuvioita, joita synnytettiin myös kokeissa, Ristroph sanoo.

Kokeiden tulokset pätevät siis myös isossa mittakaavassa, esimerkiksi Alppien ja Etelämantereen sulaessa.

Tutkijoilla on nyt yhä parempaa tietoa siitä, kuinka sulaminen luo virtauskuvioita. Ja myös tietoa siitä, miten nämä virtauskuviot vaikuttavat jään sulamiseen.

Työ auttanee ymmärtämään ja ennakoimaan mutkikkaita ja epätavallisia virtauskuvioita esimerkiksi jäävuorissa, jotka kelluvat merivirtojen vieminä.

Kokeet voivat auttaa myös ymmärtämään, miten ilmastonmuutoksen etenee.

”On hyvä ymmärtää paremmin sulamisen tarkkaa fysiikkaa ja matematiikkaa pienemmissä mittakaavoissa, sillä ne ovat suurempien mittakaavojen ilmastomallien avaintekijöitä”, Ristroph sanoo tiedotteessa.

Jäätä tutkittiin New Yorkin yliopiston Matemaattisten tieteiden instituutissa, ja tutkimus julkaistiin fyysikkojen Physical Review Letters -lehdessä.

