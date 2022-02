Kanadalainen napajänis loikki pidemmälle kuin yksikään rusakko.

Helsingin katujen tukkeeksi pukkaa monenmoista hiihtäjää. Hiljattain ihmeteltiin poroksi oletettua metsäpeuraa, joka taivalsi Helsinkiin ainakin 120 kilometrin matkan Asikkalasta.

Mitäpä sitten seuraavaksi tuumisitte sellaisesta, että kantakaupunkiin pelmahtaisi savolainen rusakko?

Periaatteessa tämä olisi mahdollista, sillä tähän verrattavan suoritteen on toteuttanut eräs kanadalainen napajänis.

Valkoturkkinen vemmelsääri paineli Kanadassa huimat 388 kilometriä pitkin tundraa. Se on likipitäen sama matka kuin Kuopion torilta on Helsingin rautatieasemalle.

Samalla napajänis kirjasi nimiinsä jäniseläinten maailmanennätyksen. Ristiturvat eivät yleensä vaella moisia matkoja, vaan pysyttelevät kotiseuduillaan.

Napajänis on kotoisan metsäjäniksen eli rusakon arktinen sukulainen.

Tietosanakirja ilmoittaa napajäniksen huippunopeuden olevan 60 kilometriä tunnissa. Kaipaisimme vielä tietoa kiihtyvyydestä ja polttoaineen kulutuksesta, mutta niitä ei ole kerrottu teknisissä tiedoissa.

Tutkijat varustivat 25 napajänistä seurantalaitteilla Kanadan pohjoisimmassa kolkassa Ellesmeren saarella, Grönlannin naapurissa.

Siellä kylmällä tundralla ei ole ihmiselle mitään, paitsi Kanadan ilmavoimien tukikohta nimeltään Alert. Se on maailman pohjoisin paikka, jossa on vakituista asutusta.

Eikä siellä ole jäniksellekään paljon mitään. Tämän havaitsi syksyllä 2019 naarasyksilö, joka lähti tavoittelemaan makeampaa elämää etelässä.

Heinä–elokuun kesäpäivät eläin pyöri Alertin tukikohdan liepeillä rannikolla. Syyskuussa se otti jalat alleen ja painoi melkein luotisuoraa viivaa lounaaseen. Siellä on Lake Haven, suuri järvi, joka on kuin keidas keskellä tundraa. Järven ympäristössä on lämpimämpää ja siellä on enemmän kasvillisuutta.

Jänis taivalsi yhteensä vajaat 400 kilometriä 49 päivässä. Valitettavasti emme voi kysyä urheilusankarilta, että miltä nyt tuntuu, sillä jänis on kuollut. Se kupsahti kuukauden päästä saapumisestaan.

Mutta ainakin se pääsi perille ja ehti nähdä järven.