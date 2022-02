Mikä on maailman vaarallisin virus?

Rabies-virus aiheuttaa vesikauhuksi sanottua tautia. Kuva on taiteilijan näkemys viruksesta.

Pauli Frestadius, 7

Sairastuneen ihmisyksilön kannalta vaarallisin virus on todennäköisesti vesikauhua aiheuttava rabies lyssavirus.

Hoitamattomana siihen sairastuva menehtyy käytännössä varmuudella. Ajoissa otettu rokote kuitenkin pelastaa ihmisen lähes varmasti.

Rabies lyssavirus ei myöskään tartu helposti yksilöstä toiseen.

Afrikassa esiintyvä ebolavirus on myös hyvin vaarallinen. Viruskannasta riippuen jopa yhdeksän kymmenestä tartunnan saaneesta voi menehtyä.

Ebolaviruksen aiheuttamien epidemioiden rajaaminen onnistuu yleensä kuitenkin varsin hyvin, koska sekään ei ole kovin tarttuva.

Isorokkovirus puolestaan onnistuttiin hävittämään rokotusten myötä. Se on vaarallisimpia ellei vaarallisin virus kautta aikojen. Se tarttui suhteellisen hyvin ja tartunnan saaneista noin joka kolmas menehtyi.

Influenssavirus on puolestaan todennäköisesti ollut tappavin nykyään kiertävistä viruksista. Arvioidaan, että keskimäärin yli puoli miljoonaa ihmistä menehtyy vuosittain suoraan tai välillisesti sen tartuntaan.

Influenssaviruksen eri kannat ovat aiheuttaneet useita pandemioita. Niissä maailmanlaajuinen kuolleisuus on noussut miljooniin, jopa kymmeniin miljooniin.

Myös ripulia ja oksennustautia aiheuttavat virukset aiheuttavat vuosittain suuren määrän kuolemia, erityisesti maissa, joissa hygieniataso on heikompi.

Parhaillaan ympäri maailmaa jylläävä koronavirus sars-CoV-2 on puolestaan tähän mennessä tappanut noin 5,5 miljoonaa ihmistä.

Monet ihmisille vaarallisista viruksista esiintyvät myös muilla eläimillä. Varsinkin influenssavirus on todennäköisesti vaarallisimpien joukossa, kun otetaan huomioon kaikki eläinlajit.

Jussi Hepojoki

akatemiatutkija ja virologian dosentti

Helsingin yliopisto

Saksalainen hevonen höyryää kiskottuaan puunrunkoja metsästä.

Mikä on maailman hikoilevin eläin?

Saima Pajukangas, 4

Hikoileminen on joidenkin nisäkkäiden ominaisuus.

Hikoilevia eli hikirauhasia on hevosilla, virtahevoilla ja vanhan maailman apinoilla, jotka ovat alun perin kotoisin Afrikasta ja Aasiasta. Etenkin ihmisillä ja muilla ihmisapinoilla on paljon hikirauhasia.

Pikkujyrsijät, kuten hiiret, eivät vuodata hikeä. Niiden ihorauhaset kyllä tuottavat hajuviestejä ihmisen hikoilevien kainaloiden ja alapään tapaan.

Virtahepojen hiki on erityisen näyttävää, koska se on punaista.

Eniten ilmeisesti hikoilevat kuitenkin hevoset ja ihmisapinat. Niillä pääosa hikirauhasista osallistuu kehon lämmönsäätelyyn.

Hevoset voivat raskaassa työssä kuumalla ilmalla hikoilla jopa lähes kymmenen litraa päivässä. Niiden hiessä on valkuaisainetta, jonka takia se vaahtoaa.

Ihmisen hien määrä on pienempi, mutta jos hikoilun suhteuttaa painoon, ihminen on todennäköisesti vieläkin hikoilevaisempi. Meillä on eniten hikirauhasia ja hikoileminen onnistuu erinomaisesti, koska varsin karvaton ihomme haihduttaa lämpöä tehokkaasti.

Huippukuntoinen juoksija voi saada kiinni vaikkapa antiloopin, koska hikoilematon eläin läkähtyy paljon helpommin.

Jussi Viitala

tietokirjailija, biologian tutkija

Jos ihmisellä ei toimi yksikään aisti, tietääkö hän olevansa elossa?

Marie Konttinen, 7

Tieto ulkomaailmasta tulee aistien kautta. Sen, millaista esimerkiksi vesi on, tietää näkemällä, koskemalla, haistamalla, maistamalla ja jopa kuulemalla sen äänen. Aistien avulla ollaan yhteydessä ja vuorovaikutuksessa ympäristöön ja toisten kanssa.

Kehon sisäisten aistien avulla puolestaan voi tuntea kehon asennot ja liikkeet sekä esimerkiksi väsymyksen. Niiden avulla tiedetään, millainen olo itsellä on. Myös tunteisiin liittyy kehon aistimuksia. Kun ihminen on iloinen, olo on kevyt ja lämmin, suupielet nousevat ylöspäin ja sydän sykähtelee hieman nopeammin.

Jotkut ajattelevat kuten kuuluisa filosofi René Descartes: ”Ajattelen, siis olen.” Tämän näkemyksen mukaan elossa olemisen tietämiseen ei tarvita aisteja.

Mutta toisten mielestä jotta voisi tietää olevansa elossa, pitäisi kehosta saada vähintään jotain elonmerkkejä kuten tuntea oman sydämen lyönnit ja hengityksen. Siihen tarvitaan aisteja.

Parhaiten tuntee olevansa elossa, jos havaitsee ympäristössä jotain elähdyttävää kuten auringonpaisteen kasvoilla jäätelöä kavereiden kanssa nauttiessa.

Aivan varmaa vastausta kysymykseen ei ole. Mikäli ihmisellä ei toimi yksikään aisti, häneen ei voi saada yhteyttä ja kysyä asiaa. Todennäköisesti vastaus kysymykseen kuitenkin on: Ei.

Kaisa Tiippana

havaintopsykologian yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

Kiinalainen Tianwen-1-luotain kuvasi Marsia maaliskuussa 2021.

Mitä tapahtuisi, jos joku meidän Aurinkokunnan planeetta räjähtäisi, ja mitä vaikutuksia sillä olisi maapallolle?

Rasmus Ylönen, 11

Välimatkat aurinkokuntamme kahdeksan planeetan välillä ovat onneksi todella pitkiä.

Planeetat eivät voi törmäillä keskenään. Ne eivät myöskään voi räjähtää omista sisäisistä syistään. Räjähdys voisi tapahtua oikeastaan vain, jos planeettaan osuisi joku todella iso taivaankappale. Sellaisen voisi aiheuttaa aurinkokunnan ulkopuolelta jonkin planeetan kiertoradalle eksynyt kappale.

Jos planeetan itsensä kokoinen taivaankappale osuisi Venukseen tai Jupiteriin, se voisi vaikuttaa jopa Maan kiertorataan Auringon ympäri. Se voisi muuttaa voimakkaasti maapallon oloja. Tällaisesta törmäyksestä ei ole mitään viitteitä.

Taivaankappaleiden törmäykset planeettoihin ovat erittäin harvinaisia. Heinäkuussa 1994 Jupiteriin osui komeetta Shoemaker-Levy 9. Se oli sen verran pieni, että jäljelle jäi vain musta reikä, joka täyttyi planeetan kaasuista parissa päivässä. Mitään ei varsinaisesti räjähtänyt.

Maapallolle osui viimeksi iso taivaankappale noin 66 miljoonaa vuotta sitten. Asteroidi aiheutti muun muassa dinosaurusten sukupuuton. Maapallolla oli sitä ennen neljä asteroidi- tai meteoriittitörmäyksen aiheuttamaa joukkosukupuuttoa.

Kun Maa oli muodostumassa noin 4,5 miljardia vuotta sitten, siihen törmäsi jotakuinkin Marsin kokoinen kappale Theia. Sen seurauksena Maa muodostui uudelleen ja räjähdysroiskeista muodostui Kuu.

Harry Lehto

tähtitieteen dosentti

Turun yliopisto

Ruokailun aikana on mukava juoda jotakin.

Ovatko ihmiset ainoat eläimet, jotka juovat samalla kun syövät?

Eetu Viitanen, 9

Suurin osa maaeläimistä saa isoimman osan tarvitsemastaan vedestä ravinnostaan eli kasveista tai saaliseläimistä. Tarvittaessa ne kuitenkin juovat kuten esimerkiksi silloin, kun ravinto on kovin kuivaa.

Näin käy usein esimerkiksi kotieläimille tai eläintarhojen eläimille. Mikään maaeläin ei kuitenkaan juo syödessään, vaan vasta kun tulee jano.

Kaikkien maaeläinten ei tarvitse juoda lainkaan. Sellaisia ovat esimerkiksi kengururotat ja muut äärimmäisen kuivissa oloissa elävät nisäkkäät.

Jotkin hyönteiset hankkivat vettä kasteesta tai suoraan ilman kosteudesta, mutta nekään eivät syö samaan aikaan.

Vesieläimillä, kuten kaloilla, ravinto ja vesi voivat kulkea suuhun samaan aikaan. Nekään eivät silti ruokaile ihmisten tavoin välillä syöden ja välillä juoden.

Merkittävä osa ihmistenkin tarvitsemasta vedestä tulee ruoan mukana. Ihminen juo muihin ihmisapinoihin verrattuna silti paljon useammin. Me olemme loppujen lopuksi myös ainoa eläinlaji, joka juo tiivisti ruokailun yhteydessä.

Olemme siis muihin eläimiin verrattuna juomisessa poikkeus. Todennäköisesti tapamme juoda ruokailun mittaan on kulttuurin tuotetta. Olemme ajan saatossa havainneet sen miellyttäväksi tavaksi.

Jyrki Muona

emeritusprofessori

Luomus

Lähetä kysymys, kysyjän koko nimi ja ikä osoitteeseen hs.tiede@hs.fi. Palstaa toimittavat Touko Kauppinen ja Juha Merimaa.