Tiede | Ilmakehätutkimus

Yli viidennes metaanipäästöistä tulee öljy- ja kaasukentiltä mutta ne olisi helppo tilkitä – metaani lämmittää ilmakehää kymmeniä kertoja enemmän kuin hiilidioksidi

Ihminen on aiheuttanut arviolta 62 prosenttia metaanipäästöistä vuodesta 2007. Metaanin määrä on kasvanut kiihtyen 15 vuoden aikana. Lähteitä on nyt jäljitetty satelliittien ja isotooppien avulla.

Metaania vuotaa ilmakehään esimerkiksi öljy- ja kaasuteollisuuden putkien venttiileistä, huonoista säiliöistä ja huoltotöidenaikana.