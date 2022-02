Maailmanpankin tutkijat seurasivat, mihin rahaa virtasi köyhistä maista silloin, kun ne saivat rahallista apua.

Kehitysapua syytetään monesti siitä, että se on rahan syytämistä köyhien maiden rikkaalle ja korruptoituneelle eliitille.

Tulkinta saa osin pontta Maailmanpankin alaisten kehitystaloustutkijoiden selvityksestä. Siinä he ovat seuranneet rahavirtoja kehitysmaista ulkomaisille pankkitileille.

Tutkijat seurasivat, kuinka paljon Maailmanpankki on rahoittanut kehityshankkeita sekä antanut suoraa budjettitukea 22 valtiolle, jotka tarvitsevat eniten pankin apua.

Samalla he seurasivat Kansainvälisen järjestelypankin (Bank for International Settlements) tiedoista rahavirtoja näistä köyhistä maista. Tavoite oli seurata rahanvirtoja veroparatiiseina tunnettuihin paikkoihin sekä valtioihin, joissa on tiukka pankkisalaisuus. Tällaisia ovat esimerkiksi Sveitsi, Luxemburg ja Caymansaaret.

Vertailun vuoksi tutkijat selvittivät myös rahavirtoja verotukseltaan tavallisina pidettäviin maihin, kuten Saksaan, Ranskaan ja Ruotsiin.

Tulos oli selvä. Niinä vuosineljänniksinä, kun köyhät maat saivat paljon apua, rahavirrat veroparatiiseihin aukenivat.

Tutkijat löysivät matemaattisen kaavan. Kun maa saa lisää apua prosentin bruttokansantuotteestaan, maan kansalaisten talletukset veroparatiiseihin kasvavat 3,4 prosentilla.

Talletusvirrat veroparatiiseihin osuivat tarkasti niihin vuosineljänneksiin, joina apua jaettiin paljon. Samaan aikaan ei havaittu eroa ulkomaisissa talletuksissa tavallisen pankkisäätelyn maihin.

Tämä kaikki vihjaa avun valumisesta veroparatiiseihin.

Tutkijat eivät pystyneet näkemään, ketkä tekivät kansainvälisiä talletuksia. He päättelevät, että kyseessä on pakko olla taloudellinen ja poliittinen eliitti.

Yksi päätelmä on se, että köyhien maiden köyhillä ei monesti ole pankkitiliä edes kotimaassaan, joten tuskin heillä on tiliä Caymansaarilla.

Jos taas talouden eliitti tallettelisi rehellisin keinoin hankkimiaan rahoja, miksi he tallettaisivat niitä vain veroparatiiseihin?

Entä paikalliset yritykset? Nehän monesti tekevät käytännön työn kehitysapuprojekteissa. Liiketoiminnan äkkiä kiihtyessä ne voisivat sijoittaa ylimääräiset rahat talteen mieluummin ulkomaisiin pankkeihin kuin omiinsa.

Miksi se kaikki pitää silloin tallettaa veroparatiisivaltioihin, eikä vaikkapa osin Yhdysvaltoihin, tutkijat ihmettelevät.

” Eniten apua tarvitsevissa maissa avusta vedetään eniten välistä.

Rahaa meni veroparatiiseihin suhteellisesti enemmän maissa, jotka oli muissa tutkimuksessa todettu korruptoituneimmiksi. Tämä löydös tosin ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Yllätys ei liene se, että korruptoituneessa maassa joku vetää kehitysavusta vähän välistä. Kyse on siitä, vedetäänkö välistä pari prosenttia vai kymmeniä prosentteja.

Maailmanpankin selvitys ei tarjoa suoraa vastausta vaan välillisen arvion.

Kun otoksena on 22 köyhintä maata, jotka saavat keskimäärin apua 2,2 bruttokansantuotteestaan, avusta vuotaa veroparatiiseihin tutkimuksen mukaan noin 7,5 prosenttia.

Jos otos laajennetaan 46 köyhimpään maahan, jolloin avustukset ovat keskimäärin pienempiä, vuotoa ei voi enää varmaksi osoittaa.

Sen sijaan seitsemän köyhimmän maan kohdalla, jotka saavat apua kolme prosenttia bruttokansantuotteestaan, avusta vuotaa veroparatiiseihin jo 15 prosenttia.

Toisin sanoen eniten apua tarvitsevissa maissa avusta vedetään eniten välistä. Köyhimmät maat ovat korruptoituneimpia ja heikoimmin hallittuja, ja apu voi myös ruokkia korruptiota entisestään.

Tutkijat mittasivat rahavuotoa veroparatiiseihin, joten todellinen korruptio on suurempaa. Pankkitalletusten ohella välistä vedetyllä avustusrahalla voidaan ostaa kiinteistöjä ja luksusta omassa maassa.

Tutkimuksen kirjoittivat Maailmanpankille norjalaisen BI Norwegian Business Schoolin Jørgen Juel Andersen, Kööpenhaminan yliopiston Niels Johannesen ja Maailmanpankin Bob Rijkers.

Tutkimus julkaistiin hiljan Journal of Political Economyssa. Sen luonnos on ollut nähtävillä jo pari vuotta Maailmanpankin nettisivuilla.

Tutkimuksessa keskityttiin 22 valtioon, jotka ovat eniten riippuvaisia Maailmanpankin avusta.

Nämä valtiot ovat Afganistan, Armenia, Burkina Faso, Burundi, Eritrea, Etiopia, Ghana, Guinea-Bissau, Guyana, Kirgisia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mosambik, Niger, Ruanda, Sambia, São Tomé ja Príncipe, Sierra Leone, Tansania ja Uganda.