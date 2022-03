Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös lumen kimallusta, parasta jalkapalloilijaa ja painvoimaa. Entä mikä oli ensimmäinen hedelmä?

Laura Pitkänen, 12

Aivoissa hermoradat risteävät siten, että vasen aivopuolisko ohjaa kehon oikeaa puolta ja oikea aivopuolisko vasempaa.

Suurin osa ihmisistä on oikeakätisiä, ja sitä siis ohjaa vasen aivopuolisko. Enemmistöllä aivojen vasen puoli vastaa myös kielen ymmärtämisestä ja puheesta.

Koska erityisesti kielellisellä viestinnällä on hyvin merkittävä rooli ihmisen elämässä, vasenta aivopuoliskoa on perinteisesti pidetty tärkeämpänä kuin oikeaa.

Osalla vasenkätisistä ihmisistä kielellisistä toiminnoista vastaa kuitenkin aivojen oikea puoli. Oikealla aivopuoliskolla on myös monia tärkeitä tehtäviä. Ne liittyvät ei-kielelliseen viestintään, tunteisiin, tarkkaavuuteen ja tiedonkäsittelyyn.

Siten kysymykseen ei ole yksiselitteistä ja kaikkiin ihmisiin yleisesti pätevää vastausta.

Kaisa Hartikainen

käyttäytymisneurologian tutkimusyksikön johtaja

Tampereen Yliopistollinen Sairaala

Lumen kiteet ovat kuin pieniä peilejä.

Miksi lumi kimaltelee pakkasella?

Alma Sjövall, 6

Lumen muodostavat kiteet ovat kuin pienen pieniä peilejä. Kun esimerkiksi auringosta tai katuvalosta osuu valo lumikiteeseen, se voi heijastua eri suuntiin.

Jos valo on sopivassa suunnassa ja kide otollisessa asennossa katsojaan nähden, valo heijastuu kiteestä suoraan silmiin.

Jos pysyy aivan paikallaan ja katsoo valoa heijastavaa lunta, saattaa huomata, että kirkkaat pisteet pysyvät paikallaan.

Lumen kimaltelu eli tuikkiminen johtuu siitä, että ihminen yleensä liikuttaa hieman päätään. Silloin yhden lumikiteen heijastama valo ei enää osu silmään, mutta jonkun muun kiteen heijastama valo taas alkaa osua. Ikään kuin siis yksi kimmeltävä piste sammuu ja toinen syttyy.

Uusi pakkaslumi kimaltelee komeasti. Kun lumi on kerran sulanut ja jäätynyt uudestaan, se ei enää kimaltele, vaikka tulisi uudestaan kylmä keli.

Tämä johtuu siitä, että kiteiden ensin sulaessa ja jäätyessä uudelleen ne jäätyvät lopulta yhteen. Tällöin lumessa ei ole enää pieniä erisuuntaisia peilejä, vaan sen pinta heijastaa valoa isompina pintoina.

Joskus kuitenkin ilmassa oleva vesihöyry jäätyy pieniksi kiteiksi vanhan sileän lumen pinnalle, jolloin lumi alkaa taas kimmeltää. Sitä kutsutaan kuuraksi.

Kati Anttila

hydrologi

Suomen ympäristökeskus

Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo ovat molemmat todella hyviä pelaajia, mutta vähän eri tavalla.

Kumpi on parempi, Messi vai Ronaldo?

Peppi Järviölä, 7

Yksilölajeihin verrattuna jalkapallon ja muiden joukkuepelien urheilijoiden vertailu on vaikeampaa.

Nykyään suorituksia pystytään kuitenkin tutkimaan hyvin monipuolisesti. Jalkapalloilijoiden kaikki liikkeet, syötöt, kaksinkamppailut, maalintekotilanteet, laukaukset ja niissä onnistumiset voidaan laskea ja analysoida.

Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo ovat molemmat huikeita hyökkääjiä, joista kumpikin on tehnyt valtavan määrän maaleja.

Maalien määrässä Ronaldo vie voiton, mutta Messillä on pelinlukutaidosta ja joukkuepelaajasta kertovia maalisyöttöjä huomattavasti enemmän.

Ronaldo on etenkin erittäin nopea ja ponnistusvoimaltaan todella hyvä pelaaja. Messin vahvuudet ovat erityisesti kuljettamisessa, tasapainossa sekä millimetrintarkoissa syötöissä ja laukauksissa.

Molemmat ovat voittaneet niin seurajoukkueissa kuin maajoukkueissakin paljon.

Kumpikin on saanut lisäksi runsaasti tunnustusta. Messi on voittanut seitsemän kertaa maailman parhaan jalkapalloilijan Kultainen pallo -palkinnon. Ronaldo on saanut saman palkinnon viidesti. Se annetaan vuosittain.

Vertailu on vaikea, mutta Messi on joukkueen menestyksen kannalta pelillisesti monipuolisempi. Siinä mielessä voidaankin sanoa, että hän on parempi.

Tipi Laakso

liikuntapedagogiikan lehtori, palloilun tutkija

Jyväskylän yliopisto

Kuuluisan fyysikon Albert Einsteinin mukaan painovoima johtuu niin sanotusta aika-avaruuden kaareutumisesta.

Voiko painovoimaa imuroida?

Taika Nojonen, 5

Painovoima saa kaikki massalliset kappaleet, kuten taivaankappaleet, vetämään toisiaan puoleensa. Isaac Newton havaitsi jo 1600-luvulla, että kappaleet vetävät toisiaan sitä voimakkaammin puoleensa mitä suuremmat niiden massat ovat ja mitä lähempänä ne ovat toisiaan.

Pölyimurin putkeen kulkeutuu pölyhiukkasia ja muita pieniä kappaleita, jotka myös vetävät painovoiman ansiosta toisiaan puoleensa. Imuriin menevien kappaleiden välinen vetovoima on kuitenkin hyvin pieni.

Painovoimassa riittää edelleen paljon tutkittavaa. Emme vielä ymmärrä kunnolla sen perusolemusta. Lukuisat tutkijat työskentelevät nytkin painovoimaan liittyvien kysymysten parissa. Newtonin teoria ei selitä läheskään kaikkia siihen liittyviä ilmiöitä kuten esimerkiksi Aurinkoa lähimpänä olevan planeetan Merkuriuksen radan kiertymistä.

Albert Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian mukaan puolestaan painovoima ei ole todellinen voima, vaan johtuu niin sanotusta aika-avaruuden kaareutumisesta.

Emilia Kilpua

avaruusfysiikan professori

Helsingin yliopisto

Mikä on maailman ensimmäinen hedelmä?

Amborellales-lahkon kasvit tuottivat jo varhain hedelmiä.

Tara Salonen, 10

Hedelmiä tuottavat kasvit alkoivat kehittyä noin 450 miljoonaa vuotta sitten. Tutkijat ovat pystyneet kokoamaan dna:n eli perintötekijöiden analyysien perusteella kokonaisen kasvikunnan sukupuun.

Sen mukaan varhaisimpia hedelmiä tuottavia lajeja olisivat olleet Amborellales-lahkon kasvit kuten Uudessa-Kaledoniassa kasvava pensas Amborella trichopoda. Tuon pensaan hedelmät ovat alle yhden sentin paksuisia ja niiden sisällä on yksi siemen.

Aluksi hedelmät olivatkin pienikokoisia ja todennäköisimmin hyvin kirpeänmakuisia. Ajan saatossa kasvit oppivat tuottamaan yhä houkuttelevampia hedelmiä, jotta eläimet levittäisivät tehokkaasti niiden siemeniä.

Sitrushedelmiä ja omenia on Etelä-Kiinasta löytyneiden fossiilien eli kivettyneiden jäännösten mukaan ollut olemassa jo vajaat kymmenen miljoonaa vuotta sitten.

Arkeologisten tutkimusten perusteella ensimmäisiä ihmisten viljelemiä hedelmiä olivat taatelit, viikunat, viinirypäleet ja oliivit. Niitä on kasvatettu Välimeren alueella noin 8 000 vuotta sitten. Oliiveista osattiin jo tuolloin poistaa karvas maku ja rypäleistä tehdä rusinoita.

Saijaliisa Kangasjärvi

kasvibiologian apulaisprofessori

Helsingin yliopisto

