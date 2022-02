Suomen yleisintä suurpetoa ei yleensä näe, mutta juuri nyt on paras aika kuulla se

Kiima-aikana ilveksen öinen mourunta raikaa kauas.

Ilves on Suomen ainoa luonnonvarainen kissaeläin. Sen säilymisestä on syytä olla ylpeä, sillä laji on kadonnut tai erittäin uhanalainen suuressa osassa Eurooppaa.

On kiehtovaa ajatella, että metsissämme elää suuri, säkäkorkeudeltaan noin 80-senttinen kissa. Se on sopeutunut sekä ihmisen voimakkaasti muokkaamiin nykyajan metsämaisemiin että meidän läheisyyteemme.

Ilves on mahan alta, kainaloista, kaulasta ja korvien sisäpinnoilta valkoinen, muualta punertavan, ruskean tai harmaan kirjava. Turkin kuviot vaihtelevat suuresti, ja niitä voikin hyödyntää yksilöiden tunnistamisessa kuten ihmisen sormenjälkiä.

Korvien kärjessä on 4–7-senttiset mustat tupsut. Eläin käyttää niitä äänettömässä viestien vaihdossa, sillä ne korostavat korvien asentoa ja ilmeitä.

Ilveksen häntä on vain parikymmensenttinen töpö, yksi kissaeläinten lyhimmistä suhteessa ruumiiseen.

Vain noin neljännes suomalaisista on nähnyt ilveksen tai tehnyt havaintoja sen jäljistä ja jätöksistä. Silti ilves oli vuosikymmeniä Suomen yleisin suurpeto. Kaksi vuotta sitten karhu kiri sen ohi.

Täpläturkin kohtaaminen luonnossa on harvinainen, väkevä elämys, joka piirtyy mieleen pitkäksi aikaa.

Se, että ihminen ja iso kissa kohtaavat niin harvoin, johtuu ilveksen piilottelevista ja hämärään painottuvista elintavoista. Kuten kaikissa eläinlajeissa, ilveksissäkin on rohkeita ja arkoja yksilöitä.

Jäljistä voi yrittää tulkita, mitä ilves on tehnyt. Tämä tassuttelija on ehkä etsinyt saalista.

Monien petojen tapaan ilves ääntelee vain harvoin muiden kuullen. Poikkeuksen tekee kiima-aika helmi-maaliskuussa, jolloin sekä naaras että uros kutsuvat lajikumppaneitaan mouruten äänekkäästi yöllä. Ilvekset hakevat kaikupohjaa lemmenlaululleen tyypillisesti korkeasta maastonkohdasta, josta ääni kantaa kauas.

Muina aikoina emon ja poikasten viestit ovat moukaisuja, naukaisuja, kehräystä ja pieniä haukahteluja. Ihminen pääsee harvoin kuulemaan niitä muuten kuin sattumalta riistakameran tallenteista.

” Paras mahdollisuus ilveksen näkemiseen on illan tai aamun koitteessa.

Ilves lepää päivällä. Se saalistaa ja liikkuu etupäässä saaliseläintensä rytmin mukaan. Niistä metsäjänis ja rusakko sekä valkohäntäkauris ja metsäkauris ovat aktiivisia aamu- ja iltahämärässä. Tärkeää ravintoa ovat lisäksi metsäkanalinnut, etenkin teeri ja metso.

Monet ajattelevat, että vähäisestä valosta on hyötyä saalistamisessa. Osalla pedoista näin onkin, mutta tehosaalistaja ilves kuitenkin lähtee liikkeelle ja käy levolle samaan aikaan vuodenajasta riippumatta. Yöttömässä kesäyössä ilves metsästää yhtäläisessä rytmissä kuin syksyn pimeydessä.

Naaraat ja urokset pysyvät omissa elinpiireissään ja ovat yhdessä vain lyhyenä kiima-aikana. Uros ei osallistu pentujen hoitamiseen tai ruokkimiseen, vaan emo huolehtii niistä ja muodostaa niiden kanssa perheryhmän. Alle vuoden ikäisiä pentuja on yleensä yhdestä kolmeen.

Joskus harvoin edellisen vuoden naaraspentu voi kulkea jonkin aikaa emon ja uusien jälkeläisten mukana.

Monilla alueilla voi talvella löytää ilveksen jälkiä, kun vain osaa etsiä otollisesta paikasta. Harva kohtaa itse eläimen. Tyypillisesti tuo onnekas autoilee ja näkee tien yli loikkaavan tupsukorvan. Tilanne on nopeasti ohi, ja kissa katoaa takaisin metsään. Paras mahdollisuus ilveksen näkemiseen on illan tai aamun koitteessa.

Mustat tupsut korostavat korvien asentoja ja ilmeitä. Ilvekset käyttävätkin niitä äänettömään viestintään.

Tarkkaa tietoa ilvesten liikkumisesta ja käyttäytymisestä on saatu, kun Luonnonvarakeskuksen ja aiemmin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkijat ovat varustaneet ilveksiä satelliittipannoin.

Ilvesten pyydystäminen on vaikeaa. Varovaiset eläimet eivät helposti mene elävänä pyytävään loukkuun, eivät etenkään kokeneet yksilöt. Aivan pentuja ei voi pannoittaa. Pannat on suunniteltu tietyn painoiselle eläimelle, jotta ne haittaisivat mahdollisimman vähän esimerkiksi saalistusta.

Utelias nuori erehtyy syötin houkuttelemana helpoimmin loukkuun.

Ilvestutkimuksen erityinen haaste onkin ollut aikuisten naaraiden saaminen kiinni. Juuri ne ovat kiinnostava ryhmä, sillä pentueet ovat kannan koon arvioinnissa keskeisiä ja lisääntyvät naaraat muodostavat paikallisten populaatioiden perustan.

Erittäin pieni osa satelliittipantojen havainnoista sijoittuu asutuksen liepeille. Suurin osa ilveksistä välttelee ihmisten läheisyydessä liikkumista.

Autio ja asumaton pihapiiri on kuitenkin ilveksen näkökulmasta kuin lato pellolla: se ei aiheuta uhkaa, joskaan ei vedä puoleensakaan. Joskus eläimelle tarpeellinen reitti kulkee tällaisen pihan poikki. Pedon on melko vaaratonta kulkea yöllä hiljaisen pihan läpi.

Jos ilves eksyy taajamaan, se esimerkiksi vaeltaa pois synnyinseudultaan ja etsii omaa elinaluetta. Sen reviiri voi olla niin laaja, että jokin osa ulottuu asutuskeskuksen läheisyyteen.

Tällaisella alueella elävästä ilveksestä saatetaan toisinaan tehdä näköhavaintoja.

Kun kanta kasvaa, ilvekset valtaavat parhaat elinpiirit ensimmäiseksi. Lopulta tulijoita on myös sellaisille alueille, joiden reunat osuvat ihmisen vaikutuspiirille.

Ilves kiipeää ketterästi puuhun.

Ilveksen etutassun jälki näyttää pyöreähköltä, mutta tarkemmin katsottuna se ei ole symmetrinen. Toinen etuvarvas on pitempi kuin kolme muuta. Tämä onkin jäljen koon lisäksi keskeinen tuntomerkki.

Ilves käyttää välillä kynsiään apuna pehmeällä tai liukkaalla alustalla ja saattaa harottaa varpaitaankin. Siksi jälkien muoto vaihtelee lumiolojen ja maaston mukaan.

Karkeasti arvioiden noin puolessa ilveksen jäljistä näkyy kynsien painaumia.

Esimerkiksi talvella tietä ylittäessään ilves joutuu hyppäämään lumipenkalta alas ja toiselta puolelta ylös. Silloin se käyttää kynsiään saadakseen pitävän otteen liukkaasta pinnasta.

Suojasäällä tai puuterilumessa tassun kohtaan syntyy yllättävän suuri aukko, koska lumi leviää ja jalkaa reunustaa tuuhea karvoitus. Pikavilkaisulla tämä antaa virheellisen suuren kuvan eläimen koosta.

Lajinmääritys vaihtelevissa lumioloissa vaatii, että seuraa jälkiä ja tarkastelee liikkumistapaa pitkän matkan.

Ilveksen jälkijotoksen varrelta voi löytää vihjeitä saalistuksen yrityksestä, onnistumisesta tai epäonnistumisesta.

Saalista etsiessään ilves tassuttelee rauhallisesti taimikossa ja pysähtelee silloin tällöin kuuntelemaan. Se saattaa kulkea muiden eläinten polkua ja asettuu jossain kohdassa hieman sivuun vaanimaan. Tällöin lumeen jää pitkästä paikallaanolosta painauma tai jopa makuupaikka.

Saalistuksen yrityksestä todistavat yleensä pitkät peräkkäiset loikat, joilla ilves on koettanut tavoittaa pakenijaa. Myös saaliseläimen mutkittelevat jäljet kertovat takaa-ajosta. Lopputuloksen paljastavat erkanevat jäljet tai saadusta saaliista jäänyt karvatuppo tai osa.

Jos ilveksen jälkiväli on suoraviivaista pitkää askellusta, eläin on ollut vauhdikkaasti siirtymässä alueelta toiselle.

Ilves merkitsee elinalueensa omistajuuden eri tavoin. Hajumerkkejä helpommin ihminen havaitsee raapimisjälkiä ja vessan.

Kun ilves raapii hartaasti puita tai kantoja, se ei teroita kynsiään, kuten monet luulevat. Se kuluttaa kynnen päällä olevaa suojusta pois ja mikä tärkeintä, jättää vierailustaan näkyvän ja haisevan jäljen. Monesti se hieroo poskeaan raapimiskohtaan tai ruiskauttaa siihen virtsaa.

Muiden kissojen tavoin ilves peittelee sekä virtsan että ulosteet, kun niitä ei ole tarkoitettu viestimiseen. Kesällä sammaleilla päällystetyn vessan löytää tarkkanenäinen koira.

Lumiaikaan jälkijono päättyy halkaisijaltaan yli metrin kenttään, jonka ihminenkin havaitsee. Kissa on huolellisesti kaapinut tassullaan ympäristöstä lunta virtsan tai ulosteen peitoksi.

Miksi kissaeläimet kätkevät huolellisesti jätöksensä? Syy voi toki olla siisteyskin, mutta todennäköisempi selitys liittyy siihen, ettei peitelty tuotos paljasta hajullaan pedon läsnäoloa saaliseläimille.

” 64 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, ettei ilveksiä ole liikaa.

Lumettomaan aikaan riista- ja valvontakamerat mahdollistavat monien eläinten seuraamisen vaivihkaa.

Onnistuneiden kuvien saaminen on kiehtovaa, mutta luontoa pitää tarkkailla sen ehdoilla. Kamera tulee asettaa eläinten säännölliselle kulkureitille tai paikkaan, jossa ne luontaisesti käyvät.

Ilveksen houkuttelemista ruoalla ei voi suositella missään oloissa. Luonnonvaraisten petojen ruokinta totuttaa niitä ihmiseen ja opettaa, että ihminen tarkoittaa ruokaa. Pahimmassa tapauksessa eläin hakeutuu lähemmäs asutusta, herättää asukkaissa pelkoa tai ärtymystä ja joutuu lopetetuksi liian tuttavallisen käyttäytymisensä takia.

Ilveksestä ei ole ihmiselle vaaraa.

Suomalaiset tuntevat ilveksen huonosti mutta suhtautuvat siihen myönteisesti. Jos alueella esiintyy useita suurpetolajeja, asukkaat pitävät ilvestä niistä harmittomimpana, paljasti Maailman luonnon säätiön kysely vuonna 2018.

Sen mukaan 64 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, ettei ilveksiä ole liikaa, eikä heidän sietokykynsä petoa kohtaan ole ylittynyt.

Ihmisten asenteet ovat melko samanlaisia riippumatta asuinpaikasta, sukupuolesta, iästä tai siitä, onko perheessä metsästyslupa.

Täysin päinvastainen näkemys oli vain alle viidellä prosentilla vastaajista. Heihin kuuluu kotieläintilojen pitäjiä ja metsästäjiä, jotka kokevat ilveksen kilpailevan kanssaan saaliista.

Ilveksestä ei ole ihmiselle vaaraa. Ne harvat kerrat, jolloin ilves on vahingoittanut ihmistä, ovat olleet onnettomuuksia. Osapuolena on ollut metsästyksessä haavoittunut, pyydyksessä oleva tai nurkkaan ahdistettu ilves. Edes poikasistaan erotettu emo ei puolusta jälkikasvuaan, jos vastassa on ihminen. Se voi kyllä haastaa koiran, joka pyrkii sen pentujen kimppuun.

Ilves syö vuosittain 10–50 lammasta. Valtio maksaa niistä ja muista kotieläimille aiheutetuista vahingoista joitain kymmeniätuhansia euroja korvauksia.

Suomalaiset hävittivät 1800-luvun lopussa kiivaasti kaikkia petoja. Myös ilveskannat romahtivat liian metsästyksen vuoksi.

1930- ja 1940-luvuilla ilves oli lähes kuollut Suomesta: jäljellä oli 30–40 eläintä, jotka liikuskelivat etupäässä itärajan tuntumassa.

Vuonna 1962 ilves rauhoitettiin osittain. Kun vuosittaiset kanta-arviot käynnistyivät vuonna 1978, Suomesta laskettiin reilut sata ilvestä. Vuonna 1990 ilveksiä oli noin 700. Kanta alkoi selvästi kasvaa vuosituhannen vaihteessa.

Nyt ilveksiä elää koko maassa, poronhoitoalueella tosin vain vähän pääasiassa nuoria yksilöitä. Kesäkuun 2019 kanta-arvion mukaan Suomessa on 1845–1955 aikuista ilvestä, eniten Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa, Etelä-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Näilläkin alueilla on harvemman ja tiheämmän kannan alueita.

Ilves pystyy elämään monenlaisissa ympäristöissä: tundralla, pohjoisissa havumetsissä, aavikoilla ja vuoristoissa. Maailman populaation ydinaluetta on boreaalinen havumetsävyöhyke Venäjän Uralvuorilta länteen.

Levinneisyysalue on erittäin laaja, se ulottuu Fennoskandiasta Keski- ja Etelä-Eurooppaan, läpi Venäjän Siperian Keski-Aasiaan ja Tiibetin tasangoilta Tyynellemerelle asti.

Lajin historiallinen alue on kuitenkin kutistunut merkittävästi elinympäristöjen pirstoutumisen ja metsästyksen takia. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) mukaan laji ei ole uhanalainen. Etenkin Aasiassa tiedot kannan koosta ovat puutteellisia, ja monet maat ilmoittavat, että ilves on harvinainen tai uhanalainen ja populaatio pienenee.

Euroopassa elää 9 000–10 000 ilvestä, jos Venäjää ja Valko-Venäjää ei oteta mukaan.

Monet osapopulaatioista ovat hyvin pieniä, eristyksissä toisistaan ja siten uhattuja.

Ilves hävitettiin 1800-luvun lopulla suurimmasta osasta Länsi- ja Keski-Eurooppaa. Sittemmin, erityisesti 1990-luvulla ilveksiä siirrettiin takaisiin luontoon esimerkiksi Sveitsissä, Italiassa ja Ranskassa. Istutetut populaatiot ovat jääneet pieniksi, tyypillisesti alle 200 yksilön esiintymiksi.

Todennäköisesti lajia ei ole koskaan esiintynyt Irlannissa eikä Sisiliassa.

Ilvesten sukuun kuuluu neljä lajia, joista kookkain on meikäläinen euraasianilves.

Pohjois-Amerikan puolella esiintyy kaksi muuta serkkua, runsaslukuinen ja laajalle levinnyt punailves ja pohjoisempana lumikenkäjäniksen saalistajaksi erikoistunut kanadanilves. Molempia lajeja metsästetään runsaasti turkin vuoksi.

Espanjassa ja Portugalissa on oma lajinsa, iberianilves. Suojeluhanke Iberlincen mukaan luonnossa elää yli viisisataa yksilöä.

Katja Holmala on erikoistutkija Luonnonvarakeskuksessa. Hänen kirjansa Ilves (2018) on ensimmäinen suomenkielinen tietoteos kissapedosta.

Julkaistu Tiede Luonnossa 4/2019