Koronan mukaan nimetty puutarhamato leviää Ranskassa.

Oletko keskimäärin kuinka kiinnostunut laakamatojen elämänmenosta ja lajinmäärityksestä?

Ehket kovinkaan, ja siksi eläintieteilijät ovat keksineet ovelan jipon. Nimetään uusi laji jonkin ajankohtaisen ilmiön tai julkisuuden henkilön mukaan ja laitetaan siitä tiedote medialle. Tänään opimme siis laakamadoista.

Ranskan luonnonhistoriallisesta museosta kerrotaan, että maasta on löytynyt uudenlainen laakamato eli tuttavallisemmin lattana. Se on nimetty koronaviruksen mukaan: Humbertium covidum.

Ei ilmene, kuka on tämä Humbert.

Mato on kolme senttiä pitkä ja ihmiselle harmiton. Kastemadoille se sen sijaan on ikävä, sillä nämä kiemurtajat syövät muita lieroja. Näitä on Ranskassa ja Italiassa nyt löydetty puutarhoista.

Yhteys koronaan tulee siitä, että tutkijoillakin oli tylsää eristyksissä.

”Emme päässeet tutkimusretkille. Niinpä sanoin kollegoilleni, että kerätään nyt kaikki olemassaoleva tieto laakamadoista ja kirjoitetaan niistä tämä erittäin pitkä tieteellinen artikkeli”, kertoo professori Jean-Lou Justine

tiedottessa

.

H. covidumin lajinmäärityksen sisältävä artikkeli ilmestyi PeerJ -tiedesarjassa. Mato on lyhyt, mutta artikkeli tosiaan on pitkä.

Aiemmista havainnoista ja kokoelmista tunnistettiin siis tämä uusi laji. Tällaiset vasarapäiset laakamadot ovat levinneet lämpimiltä seuduilta ympäri maailmaa tuontikasvien mullassa.

Ne ovat siksi haitallisia vieraslajeja, että kastematoja syömällä ne voivat köyhdyttää maaperää. Ja kuten koronavirus, kun ne kerran ovat maahan päässeet, on niitä vaikea hävittää.

Kuvan kaltainen mato pilkottiin, siltä otettiin dna-näytteet ja tutkittiin ruoansulatuskanavan sisältö. Kävi ilmi, että tämä matonen tykkää syödä hyvin pieniä etanoita.

Suomessa sukulaislajia ansarilattanaa (Bipalium kewense) on havaittu pari kertaa, viimeksi Lauttasaaressa vuonna 1967 ja Pispalassa Tampereella vuonna 1960, kaiketi kasvihuoneissa. Ne tuskin ovat levinneet, sillä tuoreempia havaintoja ei ole.