Hiekkaskinkki ui ja sukeltaa hiekassa. Ja hengittääkin.

Pääkaupunkiseudulla kadut ovat olleet sellaista vesiloskaa, että helpointa olisi edetä uimalla tai hylkeen lailla liukuen.

Ollapa hiekkaskinkki! Sen ei tarvitse nähdä lumisohjoa, vaan se viettää elämänsä lämpimän auringon alla, hiekassa sukellellen kuin Roope Ankka rahasäiliössään. Lisäksi jos ihminen olisi hiekkaskinkki, olisi järjestelyssä muitakin hyviä puolia. Ei tarvitsisi esimerkiksi käydä suihkussa tai töissä.

Saharassa elävä hiekkaskinkki tosiaankin ui hiekassa. Lisko on elementissään niin liukasliikkeinen, että englanniksi otuksen nimi on sandfish, hiekkakala. Otus pujahtaa hiekan alle sekunnin murto-osassa ja etenee siellä aaltomaisin liikkein niin, että sen raajat ovat kehoa vasten.

Hiekan alle ei näe, mutta ihmisellä on tähänkin keinot. Tutkijat selvittivät skinkin hiekkauintia asettamalla otuksen hiekalla täytettyyn astiaan, joka työnnettiin magneettikuvauslaitteeseen. Skinkin sukeltelua on seurattu myös röntgenin avulla.

Hieman ristiriitaisesti lisko ei osaa uida vedessä, vaan saattaa lemmikkinä terraariossa hukkua vesiastiaan, jos se on liian syvä. Aavikolle sopeutunut otus ei toisaalta paljon vettä tarvitsekaan.

Skinkki pulahtaa hiekkaan suojautuakseen sen arkkiviholliselta, saharansarvikyyltä. Hiekan alla lisko on myös turvassa erämaan paahtavalta auringolta.

Vaikka lisko hengittää hiekassa, ei sen keuhkoihin kuitenkaan mene hiekkaa. Hiekka jää kiinni hengitysteiden limakalvoihin ja osa siitä poistuu uloshengityksen mukana. Lopun hiekan lisko nielaisee.

Tätäkin on tutkittu, Saksassa. Heikäläisille hiekkaskinkki on nimeltään Apothekerskink, apteekkiskinkki. Liskolla on uskottu olevan lääkinnällisiä vaikutuksia ja niinpä eläinparasta on menneinä aikoina jauhettu rohtopulveria apteekissa.

Saharan beduiineille liskot ovat puolestaan olleet kätevää pikaruokaa aavikkovaelluksilla.

Skinkkejä on jauhettu myös potenssilääkkeeksi, koska mitäpä eläintä ihminen ei olisi kokeillut syödä mieskunnon kohottamiseksi.