”Paras keino suojautua vakavaa koronatautia vastaan on rokotus”, sanoo tiedotteessa kirurgian professori ja ylilääkäri Malin Sund Husista.

Naishormoni estrogeeni saattaa suojata naisia vakavalta koronataudilta ja siitä aiheutuvalta kuolemalta, uusi tutkimus sanoo. Miehet ovat naisia suuremmassa riskissä sairastua vakavasti, mutta heidän rokotuskattavuutensa on pienempi.

Tiedelehti BMJ Openissa julkaistussa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus), Helsingin yliopiston ja Uumajan yliopiston yhteistutkimuksessa selvisi, että estrogeenilisä puolitti koronakuoleman riskin. Estrogeenilisää saaneiden naisten kuolleisuus oli 2,1 prosenttia, kun kontrolliryhmän naisten kuolleisuus oli 4,6 prosenttia.

”Tutkimuksemme ei vielä johda hoitokäytäntöjen muutoksiin, joten estrogeenihoitoa ei tule tämän tutkimuksen perusteella aloittaa tai estrogeenitasoa madaltavaa lääkitystä lopettaa. Paras keino suojautua vakavaa koronatautia vastaan on rokotus”, sanoo kirurgian professori ja ylilääkäri Malin Sund Husista torstaina julkaistussa tiedotteessa.

Koko Ruotsin väestön kattavassa rekisteritutkimuksessa oli mukana vajaat 15 000 iältään 50–80-vuotiasta naista, joilla diagnosoitiin koronatauti helmikuun ja syyskuun välisenä aikana 2020. Tutkimuksen 2 500 naisella oli estrogeenikorvaushoito vaihdevuosioireisiin ja noin 200 naisella syöpähoidon jälkeen annettava estrogeenitasoa alentava lääkitys. Lisäksi tutkimuksessa oli 12 000 naisen kontrolliryhmä, joka ei saanut estrogeenia lisäävää tai vähentävää lääkitystä.

”Tutkimus tehtiin ennen kuin koronarokotteita oli saatavilla. Tutkimuksen perusteella ei siis voi vielä sanoa kuinka paljon estrogeeni vähentää vakavien sairauksien ja kuoleman riskiä rokotettujen naisten keskuudessa”, Malin Sund totesi tiedotteessa.

Husissa puolestaan etsittiin syitä, miksi miehillä riski sairastua vakavaan koronavirustautiin ja kuolla siihen on huomattavasti suurempi kuin naisilla.

”Sille, että ensimmäisessä korona-aallossa oli sairastuneissa yhtä paljon naisia ja miehiä, mutta tehohoidossa selkeästi enemmän miehiä, emme löytäneet tutkimuksessamme muuta selittävää tekijää kuin sukupuoli”, sanoi infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen Husin tiedotteessa.

”Nyt kun naisten estrogeenin taso saattaisi selittää ainakin osittain naisten lievempää sairastumista, herää huoli miehistä. Heidän rokotuskattavuutensa on pienempi kuin naisilla, vaikka riski sairastua ja kuolla vakavaan koronatautiin on selkeästi suurempi. Erityisesti miesten on huolehdittava rokotuksesta”, Järvinen totesi.