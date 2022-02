Webb otti harjoituskuvia ja myös yllättävän ”omakuvan” – kevät on kohutun avaruusteleskoopin tarkkaa hienosäätöä

Tuhruiset kuvat kertovat peilin virittelystä. Peili on valmis toukokuussa. Työssä auttaa kohdetähti HD 84406, joka on lähellä tuttua Otavaa.

Avaruusteleskooppi James Webb asettui 22. tammikuuta avaruuden L2-pisteeseen..

Se vietiin avaruuteen 25. joulukuuta. Seuraavan kuukauden Webb matkasi 1,5 miljoonaa kilometriä kohti kylmää ja rauhaisaa L2:ta. Se asettui tuohon pisteeseen 22. tammikuuta.

Matkalla se avasi laitteensa, ja siihen liittyi useita riskejä. Kaikki meni kuitenkin hyvin. Perillä Webb kuvaa syvintä avaruutta jopa yli kymmenen vuoden ajan – mutta ei ihan vielä.

Helmikuussa Webbistä on kerrottu vähän.

Onko Webbillä kaikki hyvin? Kyllä.

Hiljaiselon aikana lennonjohto on tehnyt tarkkuustyötä. Mullistavaksi sanotun avaruusteleskoopin peilejä on viritelty eli kalibroitu.

Hanketta on viety eteenpäin heti helmikuun alusta. Tärkeintä on nyt säätää teleskoopin 18 peiliä tarkoiksi ja aivan paikalleen.

Lopulta Webbin 18 peilistä tule yksi ja iso, hyvin tarkka teleskooppi.

Yli viikko sitten Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan alainen lennonjohto järjesti myös yllätyksen. Webb otti itsestään selfien eli omakuvan!

Temppu on ihmeellinen, kun muistaa taustat.

Lennonjohto Yhdysvaltain Marylandissa korosti jo ennen joulua, että Webbin mukana avaruuteen ei viedä ”tavallista” kameraa.

Kamera ja kuvaaminen tuottaisivat liikaa lämpöä laitteisiin, joita jäähdytellään nytkin vähintään 233 asteeseen pakkasta.

Eli se ”turistikuvista”.

Mutta kas! Webbin selfiessä näkyy sumeana jo taitteistaan avatut 18 peiliä, ja yksi niistä kirkkaana. Miten ihmeessä?

Webbin omakuva tuotettiin Webbin herkän NIRCam-laitteen kuvantamislinssillä.

Se on suunniteltu kuvaamaan vain peilien teknistä asettumista. Sitä ei tehty tähtien kuvaamista tai kotialbumeja varten.

Linssi nappasi hennon valon, joka oli heijastunut Webbin apupeiliin pääpeilin pinnasta. Apupeili on teleskoopissa pääpeilin edessä, noin kahdeksanmetristen puomien päässä.

Lennonjohto ei juuri mainostanut linssiä ennalta. Ei osattu sanoa, saako kuvantamislinssillä otettua kuvan ison peiliteleskoopin pinnasta, kun valoa on niin vähän. Temppu onnistui.

”Reaktiomme oli, että voi hurja!” sanoi Lee Feinberg toimittajalle, kun hän kommentoi tulosta. Hän johtaa teleskoopin optista ryhmää.

Tämä linssi saa kuitenkin kohta mennä. Sitä ei enää käytetä, kun peilit ovat kohdallaan.

Turistikuva on siis pieni ja huonolaatuinen myönnytys planeetta Maan asukkaille.

Jälki on jopa maallikon silmille kehnoa. Tuhruinen ja sumea kuva.

Kuvasta kuitenkin näkyy, että Webbin kirkkain peili on kohdistettu tähteen. Muut peilit eivät ole tässä vaiheessa vaiheessa samassa linjassa.

Peilejä asetellaan nyt millintarkasti niin, että kaikki 18 peiliä muodostavat lopulta yhden ison ja lähes saumattoman pinnan.

Tässä vaiheessa kokonaisuus näyttää oudolta. On kuin ihmisen silmä harittaisi moneen eri suuntaan.

Oikeammin kyse on hienosäädöstä, jossa on seitsemän vaihetta. Peilien saumoja mitataan ja ohjataan pienten moottoreiden avulla.

Työ huipentuu lopulta jopa metrin miljardisosien eli nanometrien tarkkuuteen.

Silloin valmiin peilin saumojen väliin ei mahdu hiustakaan. Peilit asetellaan yhteen hyvin pienissä mitoissa. Ne ovat valon aallonpituuksien luokkaa eli kymmeniä nanometrejä.

Webb otti helmikuussa myös ensimmäisen himmeän kuvan avaruudesta. Sekin on harjoitelma.

Kohdetähdeksi valittiin yksi tähdistö Ursa Majoriin eli Isoon karhuun liittyvistä tähdistä, jossa on myös suomalaisittain tuttu tähtikuvio, Otava.

Valittu kohdetähti ei ole niitä tähtiä, jotka muodostavan Otavan näkyvän kuvion ja monelle tutun ”kauhan”.

Tämä kohdetähti, luettelonimeltään HD84406, on Webbin säätöön juuri sopivan kirkas ja vakaa. Se on Aurinkomme kaltainen tähti, joka on 241 valovuoden päässä Maasta.

Tähti on myös Maasta katsoen sopivasti erillään muista tähdistä.

Maahan se näkyy vain teleskoopeilla. Lukitus kohdetähteen Otavan suunnassa tarkistetaan useita kertoja sekunnissa.

Tämä mosaiikkikuva näyttää, miten Webb on helmikuun aikana kuvannut samaa tähtikuvio Otavan yhtä tähteä 18 eri peilin avulla. Kuvaan on merkitty peilin numero. Sana ”wing” viitaa peilin sivureunan peiliryhmiin.

Tässä kuvassa peilejä on säädetty jo niin, että samasta tähdestä otetut kuvat ovat jo asettuneet lähemmäksi toisiaan.

Peilien kohdistus valmistunee huhtikuun lopulla. Silloin Webbin laitteet ovat jäähtyneet lisää.

Pääpelin pitää olla ainakin –233 asteessa, jotta kuvausjälki on hyvää. Peilin takana on laitteita, joiden pitää jäähtyä sitäkin kylmemmiksi. Sitten ne on vielä kalibroitava.

Kesä-heinäkuussa Webb ryhtyy tositoimiin. Tutkijoiden ennakko-odotukset ovat hyvin toiveikkaita.

Tähtitieteilijät ovat ennustaneet. että Webbin herkät infrapunalaitteet avaavat aivan uusi näkymiä.

Syvään etäiseen avaruuteen katsotaan ensi kertaa suoraan teleskoopeilla. Webb näkee jopa 13,5 miljardin valovuoden päähän.

Kuvat avaavat tutkijoille ensi näkymän aikaan, jolloin universumin ensimmäiset tähdet ja galaksit syntyivät. Maailmankaikkeus oli silloin noin miljardin vuoden ikäinen.

Webb tutkii myös eksoplaneettoja ja erityisesti niiden kaasukehiä tarkemmin kuin koskaan.