Viime vuonna, huhtikuisen illan tummuessa Egyptin pääkaupungin Kairon kaduilla näyteltiin huima aikahyppy, jollaista tuskin nähdään enää uudelleen.

Väriään vaihtavien valokylpyjen keskellä 22 muinaisen Egyptin tunnetuinta faaraota ja kuningatarta lipui kuljetusvaunujen päälle nostetuissa jykevissä arkuissa kaupungin keskustan halki. Kulkue päättyi toistakymmentä kilometriä etelämmäksi Gizan kuuluisien pyramidien liepeille.

Kulkuetta saattelivat muinaisegyptiläisiä pappeja ja papittaria, tanssijoita ja rummunlyöjiä esittäneet näyttelijät, joilla oli aikakaudelleen tyypilliset asut ja tukkalaitteet.

Mittaamattoman arvokkaan mutta hauraan ylimysjoukon matka taittui ilman ongelmia.

Varta vasten tälle matkalle suunniteltuja arkkuja kuljettaneet vaunut oli varustettu yllättävien töyssyjen varalta erikoisiskunvaimentimin. Tie oli päällystetty vastikään.

Upea paraati oli luotu vertauskuvalliseksi kahden aikakauden taitekohdaksi.

Muinaisten hallitsijoiden muumioita suojelleet pelkistetyn tyylikkäät arkut lähtivät liikkeelle kaupungin sydämestä, Tahrir-aukion ikonisesta egyptiläisestä museosta. Päätepisteessä Gizassa muumioita odotti leposija uudessa egyptologisessa museossa, jonka virallinen nimi on Grand Egyptian Museum.

Faarao Tutankhamonin arkku steriloitiin ja pudistettiin GEM:n laboratoriotiloissa.

Grand Egyptian Museum, lyhenteeltään GEM eli jalokivi, on nimensä mukaisesti egyptologian eli muinaisen Egyptin tutkimuksen suurhanke.

Kun se toivon mukaan avaa ovensa marraskuussa, se on paitsi maailman suurin arkeologinen museo, myös maailman suurin yhden kulttuurin saavutuksiin keskittyvä museo.

Pinta-alaltaan noin 50 hehtaarin kokonaisuus sisältää myös lapsille suunnitellun museon, entisöimis-, konferenssi-, koulutus- ja tutkimuskeskuksen sekä useita egyptologiaan liittyviä työpajoja.

Sekä tutkijat että suuri yleisö kautta maailman odottavat suurmuseolta paljon. Sen toivotaan tuottavan elämyksiä, uutta tutkimustietoa ja jopa uusia muinaisaarteita.

Kairon nykyinen egyptiläinen museo on tullut tutuksi Egyptin muinaishistoriasta kiinnostuneille jo useiden sukupolvien ajan. Se oli kuitenkin auttamattoman epäkäytännöllinen, ahdas ja sekava.

Vuonna 1902 käyttöön otetussa rakennuksessa säilytettävistä esineistä suurin osa oli pysyvästi poissa yleisön silmistä. Museon varastot olivat täynnä muinaisaarteita, jotka eivät päässeet esille. Aina kukaan ei edes muistanut missä mikäkin esine oli. Tilanne loi vakavan riskin esineiden katoamiselle, vaurioitumiselle ja varastamiselle.

GEM:issä esineiden suojelu, oikeanlainen säilyttäminen ja esillepano tehostuvat merkittävästi. Nykyaikainen elektroninen seurantajärjestelmä luo uudenlaiset puitteet unohtuneiden aarteiden nostamiseen tarkempien tutkimusten kohteiksi ja niiden kierrättämiseen katsojien iloksi vaihtuvissa näyttelyissä.

” Yleisölle avointa lattiapinta-alaa on peräti 133 000 neliömetriä.

Kyse ei ole vain elämyksistä. Kun kauan piilossa lojuneita esineitä nostetaan esille, luvassa on runsaasti ”uusia löytöjä”. Niiden merkitystä voidaan tulkita uusimman tutkimustiedon ja teknisten tutkimusmenetelmien avulla.

Uudessa museossa on näytteillä noin satatuhatta muinaisen Egyptin historiasta kertovaa esinettä. Niistä yli 20 000 on esillä ensi kertaa.

Yleisölle avointa lattiapinta-alaa on peräti 133 000 neliömetriä. Kairon egyptiläisen museon esineiden lisäksi sinne siirretään muinaislöytöjä useista muista museoista eri puolilta Egyptiä.

Faarao Tutankhamonin haudan noin 5 400 esineen kokoelmaa veikataan GEM:n suurimmaksi yleisömagneetiksi. Se on nyt ensi kertaa esillä kokonaisuudessaan.

Tähän asti täyttä kokoelmaa samoissa tiloissa ovat päässeet tarkkailemaan vain Tutankhamonin haudan marraskuussa 1922 löytänyt brittiarkeologi Howard Carter ja hänen tutkimusryhmänsä.

Tosin aivan täydellinen kokoelma ei ole vielä nytkään – Carterin tiedetään lahjoittaneen joitain haudasta löytämiään esineitä ystävilleen ja tukijoilleen.

Havainnekuva museon ulkoseinästä.

GEM:in yleisömäärän ennustetaan yltävän 15 000 henkilöön päivässä eli noin viiteen miljoonaan kävijään vuodessa. Se on kolme kertaa enemmän kuin nykyisellä egyptiläisellä museolla ennen koronapandemiaa.

Uusi sijainti helpottaa huomattavasti matkailijoiden mahdollisuuksia vierailla Kairon kahdessa merkittävimmässä muinaishistoriaa esittelevässä kohteessa.

Tähän asti matka pyramideilta egyptiläiseen museoon on merkinnyt lähes tunnin mittaista ponnistelua suurkaupungin ruuhkaisimpien katujen halki. Nyt kohteet sijaitsevat vain kahden kilometrin päässä toisistaan.

” Aikatauluun on silti syytä suhtautua yhä varauksella.

Museo on määrä avata samaan aikaan, kun Tutankhamonin hautalöydöstä tulee kuluneeksi sata vuotta.

Aikatauluun on silti syytä suhtautua yhä varauksella. Museon rakentaminen on venynyt huomattavasti. Alkujaan vuodeksi 2015 kaavailtua avaamista on jouduttu lykkäämään moneen otteeseen.

GEM:in suunnittelu käynnistyi 1990-luvun alkupuolella. Museon peruskivi muurattiin vuonna 2002, vaikka edes sen arkkitehtiä tai rakentajaa ei vielä tuolloin ollut valittu.

Hanketta kohtaan tunnettua kiinnostusta kuvaa, että sen arkkitehtikilpailuun lähetettiin 1 557 ehdotusta 82 maasta. Kilpailun voitti vuonna 2003 irlantilaisen arkkitehtitoimiston Heneghan Pengin arkkitehtien Róisin Heneghanin ja Shi-Fu Pengin ehdotus. Rakennustyöt museoalueella käynnistyivät vuonna 2005.

Ensimmäinen muinaisesine siirrettiin museoalueelle jo seuraavana vuonna. Kunnian sai Kairon tunnetuimpiin symboleihin kuuluva faarao Ramses II:n patsas, joka hallitsi yli 50 vuotta katukuvaa. Patsas seisoi ydinkeskustan vilkkaimpiin liikennekeskuksiin kuuluvalla Ramses-aukiolla päärautatieaseman edessä.

Noin 83 tonnia painava, yhdeksän metriä korkea ja 3 200 vuotta vanha patsas siirrettiin aluksi museon entisöintikeskukseen, jotta estettäisiin sen kivipinnan rapautuminen Kairon tolkuttomien liikennesaasteiden takia.

Vuonna 2018 se sijoitettiin museon suurelle sisäpihalle pääsisäänkäynnin edustalle, ja kolme vuotta myöhemmin se vastaanotti arkkukulkueessa saapuneen suuren soturikuninkaan itsensä.

Lukuisat poliittiset, yhteiskunnalliset ja ympäristömuutokset ovat sen jälkeen jarruttaneet rakentamista. Arabikevään kansannoususta vuonna 2011 alkanut levottomuuksien kierre vallanvaihdoksineen pysäytti rakennustyöt kolmeksi vuodeksi.

Kun ne taas käynnistyivät, Egyptin hallitus ilmoitti museon avautuvan vuonna 2018. Sekasortoinen tilanne romautti kuitenkin myös turismin. Tämä vei hankkeen rahoitusvaikeuksiin ja hidasti sen etenemistä. Koronapandemiasta seurasi lisää viivästyksiä.

Museo ehdittiin avata keskeneräisenä lyhyeksi ajaksi syksyllä 2019. Yli 200 euroa maksaneet ja pääasiassa GEM:in arkkitehtuuria ja rakentamista esitelleet ryhmävierailut häiritsivät kuitenkin rakennustöitä siinä määrin, että ne lopetettiin alkuunsa.

Nyt rakennustyöt ovat ”99-prosenttisesti valmiit” ja museotiloihin on siirretty yli 55 000 esinettä, ilmoitti hankkeen valmistumisaikataulua valvova johtaja Atef Moftah tammikuussa egyptiläisessä Daily News -lehdessä.

Muutokset ja aikataulun venyminen ovat yli kaksinkertaistaneet museohankkeen kustannukset alkuperäisestä, noin 500 miljoonan euron arviosta.

Lopputulos on kuitenkin vaikuttava, myöntävät arkkitehtuurin asiantuntijat lähes yksimielisesti.

Terävän kolmion muotoinen rakennuskokonaisuus on suorassa linjassa siitä kaksi kilometriä länteen sijaitsevan suurimman Kheopsin eli Khufun pyramidin kanssa.

Muinaisten egyptiläisten suosimasta alabasterista rakennettu läpikuultava julkisivumuuri on peräti 600 metriä pitkä. Sen takana aukeaa suuri ja väljä sisäpiha-alue, jossa sijaitsevat suuret patsaat ja muut kookkaat kiviesineet. Museon sisätiloista on laaja panoraamanäkymä pyramideille.

Estetiikan lisäksi vierailijoiden viihtyminen on otettu huomioon. Aineellisista tarpeista ja huvituksista pitävät huolta kahdeksan ravintolaa, kolmisenkymmentä lahja- ja muistoesinekauppaa sekä 250 katsojan 3D-elokuvateatteri.

Pääsymaksu ihmeiden ääreen kuulostaa vähintäänkin kohtuulliselta. Päivälipun hinta on alustavien tietojen mukaan 400 Egyptin puntaa eli noin 22 euroa.