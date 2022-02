Homomiehet kouluttautuvat pitkälle selvästi useammin kuin heteromiehet, kertoo tuore tutkimus Yhdysvalloista.

Isoin ero on korkeimmissa oppiarvoissa eli tohtoritutkinnoissa. Kuudella prosentilla yhdysvaltalaisista homoista on oikeustieteen, lääketieteen tai filosofian tohtorin tutkinto. Osuus on noin puolet suurempi kuin heteromiesten joukossa.

” ”Jos Amerikan homomiehet muodostaisivat oman maansa, tämä maa olisi koko maailman parhaiten koulutettu.”

Ero on selvä myös alemmissa korkeakoulututkinnoissa.

Kandidaatin tutkinnon on suorittanut 52 prosenttia maan homomiehistä ja heteromiehistä 36 prosenttia. Iso ero tutkinnoissa näkyy myös erikseen eri väestöryhmissä, siis valkoihoisten, mustien, latinojen ja aasialaistaustaisten joukossa.

”Jos Amerikan homomiehet muodostaisivat oman maansa, tämä maa olisi koko maailman parhaiten koulutettu”, kirjoittaa Notre Damen yliopiston sosiologian apulaisprofessori Joel Mittleman tutkimuksestaan Twitterissä.

Tällä hetkellä maailman maista Luxemburgissa on eniten korkeakoulututkinnon suorittaneita, vajaat 47 prosenttia väestöstä.

Mittlemanin tutkimuksen julkaisi American Sociological Review -tiedelehti. Tutkimus on vapaasti luettavissa myös esijulkaisupalvelu Socarxivissa.

Tutkimuksessaan Mittleman tarkasteli homoiksi, lesboiksi ja biseksuaalisiksi tunnustautuvia ja vertasi heidän opintouraansa heteroiksi tunnustautuvien opintoihin.

Tällainen vertailu on tullut vasta viime vuosina mahdolliseksi Yhdysvalloissa, koska seksuaalista suuntautumista on ruvettu kysymään väestötutkimuksissa ja terveyskyselyissä. Tutkimus perustui viiteen tällaiseen väestöaineistoon.

Nimenomaan homoseksuaaliset miehet pärjäävät poikkeuksellisen hyvin akateemisesti.

” Tyttöjen koulumenestystä heteroseksuaalisesta normista poikkeaminen voi heikentää.

Kuten Suomessa, myös Yhdysvalloissa naiset suorittavat miehiä useammin korkeakoulututkinnon. Homomiehet kuitenkin ohittavat koulutuksessa naisetkin.

Yhdysvalloissa lesbot – eritoten valkoihoiset– ovat vanhemmissa sukupolvissa kouluttautuneet enemmän kuin heteronaiset. Nuoremmissa ikäpolvissa heteronaiset ovat menneet hieman ohi.

Sen sijaan biseksuaaliksi itsensä ilmoittavat miehet ja naiset eivät erotu koulutustasoltaan merkittävästi heteroista.

Mittlemanin mukaan heteroseksuaalisesta normista poikkeaminen ja siitä seuraava syrjintä johtaa eri sukupuolilla erilaisiin seurauksiin.

Pojilla se näyttää kääntyvän akateemiseksi hyödyksi, kun taas tytöillä se voi heikentää menestystä koulu-uralla.

Heteroseksuaalisessa poikakulttuurissa koulunvastaisuus on yksi vahva juonne. Mittleman arvelee, että homoseksuaaliset pojat välttyvät tältä asenteelta, joka haittaa koulunkäyntiin panostamista.

Kyse ei kuitenkaan tutkijan arvion mukaan ole pelkästään siitä, että homopojat säästyvät koulunvastaisilta asenteilta ja siksi pärjäävät koulussa paremmin kuin heterot ikätoverit.

Syrjintä voi myös kannustaa panostamaan koulunkäyntiin.

Jotkut tutkijat ovat kutsuneet kouluja jopa kaikkein homofobisimmiksi instituutioiksi. Kun koulun sosiaalisissa ympyröissä homot kohtaavat syrjintää ja maskuliinisuuden normit tuntuvat heistä vierailta, koulumenestys tarjoaa alueen, jossa päteä ja saavuttaa hallinnan kokemusta.

”Kun muut väylät ’olla mies’ on suljettu, arvostetun uran tavoittelu ensiluokkaisilla suorituksilla tarjoaa tavan vahvistaa asemaa miehenä”, Mittleman kirjoittaa.

Lesboilla kuvio näyttäisi menevän toisin.

Koulujen henkilökunnan elättelemät ennakkoluulot siitä, miten tyttöjen kuuluu olla, selittävät Mittlemanin mukaan nuoremman sukupolven lesbojen heteronaisia jonkin verran vähäisempää kouluttautumista.

Jos lesbo käyttäytyy, puhuu ja pukeutuu ”miesmäisesti”, hän ei istu koulun suosiman ”kunnon tytön” kuvaan ja saa maksaa siitä koulumenestyksessään.

” Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt kokevat Suomessa enemmän kouluväkivaltaa kuin muut.

Suomessa ei ole tiettävästi tutkittu sitä, onko seksuaalivähemmistöjen kouluttautumisessa eroja verrattuna heteroseksuaaliseen enemmistöön.

Suomalaisille sateenkaarinuorille koulutie on usein paljon vaikeampi kuin heteroseksuaalisille, muistuttaa Helsingin yliopiston kasvatussosiologian dosentti Jukka Lehtonen.

Lehtonen on tutkinut ei-heteroseksuaalisten ja transihmisten koulu- ja uravalintoja 20 vuoden ajan.

Hän kertoo, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt kokevat enemmän kouluväkivaltaa kuin muut.

Myös tunne siitä, ettei kuulu joukkoon, yksinäisyys ja eristäytyminen sekä ahdistus ja masennus ovat yleisempiä sateenkaarinuorilla.

”Koulupudokkuus ja koulusta lintsaaminen ovat tyypillisempää seksuaali- ja varsinkin sukupuolivähemmistöillä. Heitä on myös keskimääräistä useammin niin sanottujen neet-nuorten joukossa”, Lehtonen kertoo.

Neet-nuoret ovat nuoria ihmisiä, jotka eivät ole koulussa eivätkä töissä.

Lehtonen kertoo kuitenkin tehneensä myös havaintoja ei-heteroseksuaalisten poikien paremmasta koulumenestyksestä.

He voivat Lehtosen mukaan panostaa koulunkäyntiin monista eri syistä. Heillä on ehkä enemmän aikaa siihen, koska he eivät esimerkiksi osallistu poikaporukoiden rientoihin tai keskity seurustelukuvioihin.

Opintomenestys voi olla myös keino hankkia arvostusta, mihin Mittlemankin viittasi.

”Osalla kyse voi olla siitä, että tukahduttaa oman seksuaalisuuden teini-iässä, jolloin energiaa seksi- ja seurusteluasioiden sijaan voi käyttää opintoihin”, Lehtonen pohtii.

Hän korostaa, että ei-heteroseksuaaliset pojat ovat varsin moninainen joukko.

”Osa on koulupudokkaita ja osa menestyjiä, muut siltä väliltä. Ehkä koulumenestyjiä on kuitenkin suhteellisesti enemmän heidän joukossaan kuin heteroseksuaalisten poikien joukossa.”