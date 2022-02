Afrikkalainen punkkilaji selviää pitkään jopa ilman ruokaa.

Niin sanottu ”27 vuoden kerho” on käsite. Moni kuuluisa muusikko kuten Jim Morrison, Jimi Hendrix ja Amy Winehouse on kuollut juuri 27 vuoden iässä. Nyt samaan kerhoon on liittynyt hämähäkkieläin, eräs afrikkalainen punkkilaji.

Tarina sai alkunsa vuonna 1976, kun newyorkilaisen Binghamtonin yliopiston tutkija Julian Shepherd sai lahjaksi rasiallisen punkkeja.

Siinä muuten oivallinen lahjaidea hänelle, jolla on jo kaikkea!

Punkit oli kerätty eräästä luolasta Keniassa. Nämä Afrikassa elävät pehmeäkuoriset punkit edustavat lajia nimeltään Argas brumpti, eivätkä ole lähisukua meikäläiselle puutiaiselle.

Shepherdin aloituspakkaus sisälsi kuusi naarasta, neljä koirasta ja kolme nymfiä. Biologi alkoi ruokkia niitä laboratoriossaan ja ihmetteli, kun otukset vain porskuttivat. Pienet vipeltäjät saivat imeä verta kaneista ja hiiristä ja niitä ruokittiin myös rotan verellä.

Vuonna 1984 Shepherd päätti säästää eläimet verenimijöiltä, eikä punkeilla ollut enää ruokaa. Punkit sinnittelivät ilman ruokaa, kunnes alkuperäisistä koiraspunkeista viimeinen kupsahti vuonna 1988.

Mutta naaraat jatkoivat vain. Ne selvisivät kahdeksan vuotta ruoatta, kunnes Shepherd alkoi taas antaa niille veriaterioita.

Tässä vaiheessa seurasi toinen yllätys: naaraspunkit alkoivat munia. Nämä punkit eivät lisäänny suvuttomasti, joten naaraat olivat siis säilöneet koirasten siittiöitä vuosikausia.

Naaraat kuolivat vasta vuonna 2003, joten ne elivät huikeat 27 vuotta Shepherdin laboratoriossa. Niiden 1990-luvulla munimista munista kuoriutunut punkkisukupolvi on yhä elossa, ja nekin kolkuttelevat jo 27 vuoden rajapyykkiä.

Punkkien pitkäikäisyys johtuu niiden sopeutumisesta Afrikan kuiviin oloihin. Ne selviävät pitkiä aikoja ilman vettä ja ruokaa.

Shepherdin punkkitutkimus on kestänyt 45 vuotta. Hän päätti nyt lopettaa sen ja kirjoitti ennätyspunkeistaan tieteellisen artikkelin.

Seuraavaksi Shepherd aikoo tutkia perhosten siittiöitä.