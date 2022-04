Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös takku-sanaa, suuria lukuja ja metsäkauriin poikasen oksentamista. Entä voiko nokkahuilulla aiheuttaa lumivyöryn?

ihmisellä on luontainen mieltymys makeaan.

Lotta Salmisto, 10

Kaikki sokerit maistuvat enemmän tai vähemmän makealta.

Maidossa on maitosokeria eli laktoosia. Hedelmissä ja marjoissa on hedelmäsokeria eli fruktoosia.

Kaupassa pussissa myytävä sokeri eli sakkaroosi on eristetty sokeripitoisista kasveista, kuten sokerijuurikkaasta. Sitä sanotaan myös pöytäsokeriksi tai valkoiseksi sokeriksi.

Ihmisillä on luontainen mieltymys makeaan. Pidämme siitä ihan vauvaiästä lähtien, onhan äidinmaitokin makeaa. Mieltymys makeaan on ollut ihmiselle tyypillistä jo hyvin kauan.

Todennäköisesti makeus on viestittänyt muinaisille ihmisille, että syötävä ruoka on turvallista ja sisältää paljon energiaa. Hedelmät ovat makeita, kun taas monet myrkylliset aineet ovat usein karvaita.

Makean syöminen tuottaa meille mielihyvää, koska se virittää aivojen mielihyvää tuottavia hermoratoja. Jatkuva mielihyvän tavoittelu voi saada ihmisen himoitsemaan sokeria turhankin paljon.

On suositeltavaa tyydyttää luontainen makeanhimo syömällä valkoisen sokerin sijasta hedelmiä ja marjoja. Niistä saa samalla vitamiineja ja muita terveydelle hyödyllisiä aineksia.

On hyvä myös syödä ateriat säännöllisin väliajoin. Se pitää verensokerin tasaisena sekä makeannälän ja muunkin nälän sopivina.

Anne-Maria Pajari

ravitsemustieteen apulaisprofessori

Helsingin yliopisto

Takku viittaa takertumiseen, ja niinhän hiukset joskus tekevät.

Mistä sana ”takku” on peräisin?

Hilla Hekkanen, 7

Takku on samaa juurta kuin sana takertua. Ne on johdettu vähintään parituhatta vuotta vanhasta sanavartalosta takka, joka on käytössä kantaosana muissakin suomen sanoissa. Siitä juontuvat ainakin sanat takkilumi ja takistua.

Vanhan selityksen mukaan kantaosa takka olisi peräisin kantauralista, josta polveutuvat kaikki yli 30 nykyistä uralilaista kieltä, kuten suomi ja unkari.

Eräissä Siperian sukukielissä on samantapaisia ilmaisuja, kuten selkupinkielinen ripustamista merkitsevä tokkölty ja hantinkielinen tartuttamista tarkoittava tahört-sanavartalo.

Todennäköisemmin takka-vartalo on kuitenkin lainattu vanhoista germaanisista kielistä. Se olisi siinä tapauksessa samaa juurta kuin ruotsinkielinen ottamista tarkoittava sana taga.

Takkuja syntyy, kun hiukset, karvat tai ohuet kuidut takertuvat yhteen. Sana on ollut aikojen saatossa tärkeä, sillä takuista on puhuttu paljon. Jos lampaan villa tai pellavan kuidut takkuuntuivat, niistä ei saanut kunnollista lankaa ennen kuin takut selvitettiin tai poistettiin.

Takkuiset kotieläimet ovat olleet omistajalleen häpeäksi. Takkuun menneitä hiuksia on pidetty merkkinä siitä, että ihminen on laiska ja epäsiisti. Neuvottelujen ja yhteistyön voi sanoa takkuilevan, jos niissä sattuu vastoinkäymisiä.

Kaisa Häkkinen

suomen kielen professori

Turun yliopisto

Sentiljoonassa olisi jo 600 nollaa.

Mihin asti ihminen on nimennyt lukuja? Mikä mahtaa olla viimeinen nimetty suurluku?

Manu Loikkanen, 9

Miljoona, biljoona, triljoona ja muut ”joona”-loppuiset nimitykset ovat hyvin suuria.

Niissä nollien määrä ykkösen perässä kasvaa aina kuudella, mitä suurempi luku on. Jokainen luku on siten miljoona kertaa niin suuri kuin edellinen. Oktiljoonassa on ykkösen perässä jo 48 nollaa.

Joskus nimityksiä jatketaan vielä pidemmälle noviljoonaan ja dekiljoonaan saakka. Dekiljoonassa on ykkösen perässä 60 nollaa. Toisinaan käytetään myös nimitystä sentiljoona, jossa on peräti 600 nolllaa.

Suurten lukujen nimet eivät tarkoita kaikissa maissa samaa, vaan käytössä on kaksi järjestelmää, niin sanottu pitkä ja lyhyt järjestelmä. Esimerkiksi miljardissa on Suomessa ja muissa pitkää järjestelmää käyttävissä maissa yhdeksän nollaa, mutta muun muassa Yhdysvalloissa niin monta nollaa on vasta biljoonassa.

Potenssimerkintää käytetään usein, kun halutaan merkitä tiiviisti hyvin suuria lukuja. Joskus ne ovat sentiljoonaakin suurempia. Esimerkiksi 10 potenssiin 1 000 tarkoittaa numeroa, jossa ykkösen perässä on tuhat nollaa.

Todennäköisesti suurin koskaan nimetty luku on kuitenkin googolplex. Siinä on valtavasti nollia. Se on itse asiassa niin iso luku, ettei koko maailmankaikkeudessa ole niin paljon ainehiukkasia kuin googolplexissä on nollia.

Juha Oikkonen

matematiikan emeritusprofessori

Helsingin yliopisto

Kuusipeura märehtii ruokansa eli hienontaa sen uudelleen.

Pystyykö bambi oksentamaan?

Aino Saarinen, 5

Itävaltalaisen kirjailijan Felix Saltenin romaanissa Bambi – Tarina metsästä seikkailee metsäkauris. Salten kirjoitti teoksen vuonna 1923 ja se suomennettiin vuonna 1954.

Vuonna 1942 tuli ensi-iltaan romaaniin perustuva Disneyn piirretty elokuva, jossa Bambi oli muulipeura. Sittemmin bambista on tullut myös melko yleisesti käytetty kauriin tai peuran vasan lempinimi.

Kauriit ja peurat ovat lehmien, lampaiden, kamelien ja monien muiden eläinten tapaan märehtijöitä. Niiden ruokailun tärkeä osa on ruoan palauttaminen mahasta takaisin suuhun, jossa märehtijät hienontavat ruoan pienemmäksi. Sitten ne nielaisevat ruoan uudestaan. Ravintoaineet pilkkoutuvat sitten elimistössä helpommin.

Yleensä märehditty ruoka pysyy suussa, mutta poikkeuksissa märehtijät pystyvät myös oksentamaan. Oksentaminen on kuitenkin harvinaista. Se liittyy yleensä sairauteen tai haitallisten kasvien, kuten alppiruusun, syömiseen.

Oksentaminen on märehtijöille ja muille nisäkkäille tärkeä keino päästä eroon vaarallisista ruoka-aineista ennen kuin ne ehtivät imeytyä elimistöön. Vaikuttaa siltä, että useimmat nisäkkäät voivat oksentaa. Poikkeuksia ovat muun muassa hevoset ja jyrsijät, joilta se ei onnistu.

Petteri Nieminen

lääketieteellisen biologian professori

Itä-Suomen yliopisto

Anne-Mari Mustonen

biolääketieteen tutkija

Itä-Suomen yliopisto

Nokkahuilun ääni on liian vaimea synnyttämään lumivyöryä.

Voiko nokkahuilulla aiheuttaa lumivyöryn?

Hermanni Hartikainen, 10

Nokkahuilulla ei voi syntyä lumivyöryä.

Lumivyöry syntyy paineen nopeasta muutoksesta ja sen etenemisestä lumessa. Vyöryn aiheuttamiseen tarvitaan yli 200 pascalin paineenmuutos. Sellaisen synnyttävät vain hyvin voimakkaat äänet, kuten suihkulentokoneen äänivallin rikkominen.

Tarkka lumivyöryn vaatima lukema riippuu lumipeitteen ominaisuuksista ja rinteen jyrkkyydestä.

Tavallisimman nokkahuilun eli sopraanon soittaminen aiheuttaisi noin 0,06 pascalin ja altto-nokkahuilu 0,2 pascalin paineenmuutoksen. Alton synnyttämä muutos olisi siis vain tuhannesosa lumivyöryn aikaansaavasta muutoksesta.

Jos nokkahuilun heittäisi lumihangen päälle, siitä aiheutuisi noin 0,5–2,5 pascalin paineenmuutos. Lumivyöry voi sen sijaan alkaa esimerkiksi lumen pinnalla liikkuvan hiihtäjän takia. Siitä voi koitua 200–1 000 pascalin muutos.

Työntämällä nokkahuilu pitkittäin tai poikittain hankeen syntyisi pistemäinen paineenmuutos, joka voisi olla jopa 1 000 pascalia. Koska lumi on materiaalina taipuisaa ja huokoista, paineen muutos etenisi kuitenkin niin huonosti, että lumivyöryn vaaraa ei siitäkään syntyisi.

Alberto Blanco Sequeiros

ylimeteorologi

Ilmatieteen laitos

