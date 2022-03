Kuvioidut housut oli tehty ratsastajille. Nykyajan housuja, kuten farkkuja, valmistetaan ja kuvioidaan saman tapaan.

Ratsastajat ja paimenet hautasivat läheisiään koillisessa Kiinassa vaatteineen tuhansia vuosia sitten.

He elivät Yanghain alueella. Yhdestä alueen haudasta löytyi 2014 muumioitunut mies, jolla oli rispaantuneet housut jalassaan.

Hän oli varmaankin soturi, koska hautaan oli aseteltu myös esimerkiksi taistelukirves.

Housut kiinnostivat tutkijoita kirvestä enemmän.

Radiohiiliajoitus paljasti housut vanhimmaksi housumaiseksi vaatteeksi, jonka ihmiskunta toistaiseksi tuntee. Housuilla on ikää 3 200–3 300 vuotta.

Arkeologit, vaatemuodin tutkijat, historioitsijat, kemistit ja konservaattorit ovat tutkineet näitä housuja vuosien varrella lisää.

Housuissa yhdistyy monia kudonnan tekniikoita ja koristeellisia kuvioita. Koristelijat olivat saaneet niihin vaikutteita eri puolilta Euraasiaa.

Vaikutteet tulivat Kiinaan esimerkiksi paimentolaisten ja kauppiaitten mukana. Housut kertovat näin tarinaa myös siitä, miten tekstiileihin liittyvät keksinnöt levisivät Aasiassa.

Myöhemmin reiteistä syntyi Keski-Aasiassa teiden ja reittien verkosto, jota alettiin sanoa Silkkitieksi tai Silkkiteiksi.

Samoja tekstiilien valmistustekniikoita käytetään yhä housuissa – esimerkiksi farmarihousuissa.

Tutkijat kertovat löydöistään tiedejulkaisussa Archaeological Research in Asia.

Tutkijat sanovat housuja Turfanin miehen housuiksi. Löytöpaikka Kiinassa. Yanghaissa on noin 43 kilometriä kaakkoon Turfanin kaupungista.

Tuohon aikaan naiset ja miehet käyttivät yleisesti lähinnä viittoja ja hameita. Tutkijat uskovat, että kaksilahkeisia housuja tarvittiin erityisesti ratsastuksessa.

Jos ratsasti hevosella ilman satulaa Turfanin miehen asussa, jalat housuineen puristuivat tiukasti hevosen ympärille. Housuilla oli siis ehkä tarkoituksensa, kun ratsastettiin pitkiä matkoja, tai jouduttiin sotimaan.

Tutkijat eivät löytäneet jälkiä siitä, että kankaita olisi leikattu. He uskovat, että housut valmistettiin ratsumiehen mittojen mukaan.

Housut kudottiin ja kuvioitiin teknikoilla, joissa ruskea ja vaalea villalanka vuorottelivat lahkeiden yläosissa (vasemmalla). Haaran kohdalle oli kuvioitu saman värisiä raitoja. Polvien kohdalle on kudottu geometrisia kuvioita, ja nilkkoihin siksak-kuvio (oikealla).

Saksan arkeologisen instituutin tutkijan Mayke Wagnerin ryhmä kirjasi, että housuja työstettiin eri kudontatekniikoin. Wagner on Saksan arkeologisesta instituutista, joka on Berliinissä.

Housujen yleisin kudonnassa käytetty tekniikka on toimikas. Toimikassidos on yksi kudottujen kankaiden perussidoksista. Se on merkittävä keksintö tekstiilien historiassa.

Kankaan pintaan muodostuu ikään kuin vinoviivoitus, joka on 45 asteen kulmassa. Se tekee kankaasta kestävän.

Aikansa housuntekijät käyttivät polvitaipeissa myös kuvakudosta. Sen avulla tuotettiin villasta paksumpaa kangasta polvitaipeisiin.

Vyötärönauhaan käytettiin myös menetelmää, joka tuotti tiiviimpää kangasta.

Kudonnan eri perinteet eri ajoilta yhdistyvät näissä housuissa, sanoo arkeologi Wagner.

Kun paimenet Kiinassa liikkuivat eri alueilla vuodenaikojen mukaan, he väistämättä näkivät erilaisia tekniikoita myös vaatteiden valmistuksessa.

”Keski-Aasian itäosat olivat kuin laboratorio. Siellä ihmiset, kasvit, eläimet, tiedot ja kokemukset eri suunnista tulivat, menivät ja muuttuivat”, Wagner sanoo Science News -lehdessä.

Muinaisten housujen kudontatekniikkoja tutkimalla tutkijat loivat housujen nykyaikaisen jäljennöksen.

Kun housut kudottiin tutkimuksen jälkeen uudelleen, housujen villa saatiin tälläkin kertaa karkeavillaisilta lampailta, kuten tuhansia vuosia sitten.

2020-luvulla tehty versio Turfanin miehen vaatetuksesta ja erityisesti housuista. Ponchon ja housujen kanssa ratsastaja käytti kudottua vyötä. Ratsastajan sukat pysyivät jalassa säärinauhojen avulla.

Nämä uudelleen kudotut housut voisi nykyaikana laittaa jalkaan, eikä ehkä kukaan kiinnittäisi niihin katukuvassa kummempaa huomiota – korkeintaan joku ehkä ihastelisi housujen kuviointeja.

Farkkuja valmistetaan nykyään edelleen joustavilla toimikassidoksilla. Nykypäivän käytännölliset housut eivät siis eroa kovinkaan paljon housuista yli 3 000 vuotta sitten.

Arkeologi Wagnerin ryhmällä ei ole tietoa, siitä, millaisilla kangaspuilla Turfanin miehen housut aikoinaan kudottiin.

Sen tapaisista laitteista ei ole löydetty jäänteitä. Housujen uusi versio syntyi yksillä nykyajan kangaspuilla.

Tutkijat uskovat, että istuvassa asennossa ohjattava kangaspuu olisi auttanut housujen valmistusta.

Seuraavaksi tutkijat aikovat valmistaa ja kokeilla erilaisilla kangaspuilla, kuinka nämä ihmiskunnan vanhimmat housut voidaan valmistaa.