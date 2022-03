Avaruusteleskooppi James Webb aloittaa tosityöt vasta kesällä. Nyt peiliä tarkennetaan ja laitteita jäähdytellään vielä.

Avaruusteleskooppi James Webb virittelee yhä peilejään ja laitteitaan.

Kuin harjoitustyönä se otti 16. maaliskuuta kuvan tähdestä noin 2 000 valovuoden päässä.

Kuva on hämmentävän terävä, ei lainkaan utuinen. Lisäksi tähden takana erottuu galaksejakin kaukana syvässä avaruudessa.

Peilin suunnittelijat hämmästelivät harjoituskuvan tarkkuutta Goddardin avaruuskeskuksessa Yhdysvaltain Marylandissa. Webbin optiikassa ei ole havaittu mitään ongelmia.

Kuva antaa viitteitä siitä, että kesästä lähtien Webb tarjoaa kaikkien aikojen kuvia avaruudesta, ensiksi syvästä avaruudesta, myöhemmin esimerkiksi eksoplaneetoista.

Kuvattu tähti on tähtien luokittelussa tunnuksella 2MASS J17554042+6551277. Se on noin 2 000 valovuoden päässä ja yli 16 kertaa niin kirkas kuin oma Aurinkomme.

Kohde valittiin, koska tähti oli Maasta ja Webbistä päin katsottuna sopivasti erillään muista tähdistä. Kuvaa otettaessa käytettiin punaista suodatinta. Näin parannettiin kuvan kontrastia.

”Avaruusteleskooppi Hubble voi toki myös ottaa tällaisia kuvia, mutta vain näkyvän valon aallonpituudella”, vertasi Jane Rigby, tutkija ja Webbin käytön suunnittelija NASA avaruuslentojen keskuksessa Marylandissa, Space.com-verkkosivusto mukaan.

Webb kuvaa kesästä lähtien avaruuden infrapunasäteilyä eli lämpösäteilyä, jota ihmisen silmä ei näe.

Infrapunalaitteiden avulla Webb näkee uusia kohteita ja myös kauemmas kuin toinen kuulu avaruusteleskooppi, Hubble.

Webb-teleskooppi suunniteltiin jopa sata kertaa herkemmäksi kuin Hubble. Nyt näyttää siltä, että tuo tavoite on ylitetty, sanoivat Nasan tutkijat keskiviikkona.

Peili kohdistettiin tähteen NIRCam-kameran avulla. Se on yksi Webbin neljästä tieteellisestä laitteesta. Loput kolme odottavat yhä, että ne avataan ja säädetään.

Webb on ensimmäinen avaruusteleskooppi, joka on koottu erillisistä peileistä. Iso pääpeili peili koostuu 18 erillisestä, kuusikulmaisesta ja pienemmästä peilistä.

Peilien kohdistus on ratkaisevan tärkeää, Niiden on oltava nanometrien tarkasti kiinni toisissaan. Näin ne muodostavat yhden ison peilipinnan, jonka läpimitta on 6,5 metriä. Nanometri on metrin miljardisosa.

Webb piti pakata lennolle avaruuteen, että se saatiin mahtumaan kantoraketin kärkeen. Peilin avaaminen avaruudessa sujui tammi–helmikuussa pulmitta, vaikka lennonjohto jännitti mutkikasta ja monivaiheista operaatiota.

Webbiä suunniteltiin vuosikymmeniä. Se on kaikkineen maksanut yli kymmenen miljardia dollaria eli noin yhdeksän miljardia euroa.

Kesällä Webb kuvaa ensiksi syvän avaruuden etäisiä kohteita. Peilin avulla voi nähdä lämpökohteita, jotka ovat yli 13,5 miljardin valovuoden päässä.

Aiemmin näin etäistä avaruutta ei ole suoraan kuvattu. Silmille avautuu melko varmasti jotain yllättävää. Saamme melko varmasti uutta tietoa maailmankaikkeuden alkuhetkistä.

Webb ehkä todistaa, miten ensimmäiset tähdet ja galaksi syntyivät maailmankaikkeuteen.

”Näemme ajassa taaksepäin galakseihin, joissa valo on sellaista kuin miltä se näytti miljardeja vuosia sitten”, Rigby sanoi Space.com-verkkosivuston mukaan.

Webbin kohdistus saadaan päätökseen toukokuun alussa. Sitten laitteita vielä jäähdytellään yli kuukauden päivät.