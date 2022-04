Gravitaatiolinssi suurensi esiin hyvin etäisen tähden, joka sai nimen Earendel. Se voi olla ensimmäisten tähtien polvea maailmankaikkeudessa.

Avaruusteleskooppi Hubble on kuvannut tähden, joka on 12,9 miljardin valovuoden päässä maapallosta. Se tarkoittaa, että tuon tähden valolta kesti 12,9 miljardia vuotta saavuttaa maapallo.

Etäisin tunnettu tähti on saanut lempinimen Earendel. Se on kaukaisin yksittäinen tähti, joka on havaittu. Earendel on vanhaa englannin kieltä ja tarkoittaa ”aamutähteä” tai ”nousevaa valoa”.