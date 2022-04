Huhtikuussa 1972: YK:n tutkimuskomissio varoitti perjantaina, että erilaisten ruokatarvikkeiden sisältämä elohopea on surmannut useita satoja ihmisiä ja vahingoittanut lisäksi tuhansia muita, joten elohopeakysymys on nyt maailmanlaajuinen ongelma.

Asiantuntijakomissio, joka on erikoistunut ruokatarvikkeiden lisäaineinen tutkimiseen piti elohopeaa erittäin petollisena myrkkynä, jonka osuus ihmisten elinympäristössä on jatkuvasti lisääntymässä.

Komissio, joka toimii Maailman terveysjärjestön, WHO:n ja YK:n ravintotalous- ja maatalousjärjestön Fao:n alaisena, laati perjantaina suosituksensa ruokatavaroitten sisältämän elohopeamäärän sallituksi ylärajaksi.

Komission raportissa sanottiin, että kala on kaikkein vaarallisin elohopean lähde. – –

Juomaveden metallimääriä aiotaan tarkistaa

Eräiden metallien korkeimpia sallittuja pitoisuuksia juomavedessä aiotaan tarkistaa. Maailman terveysjärjestön WHO:n asiantuntijaryhmä kokoontui pohtimaan asiaa Helsinkiin maanantaina.

Määritettävät metallit ovat lyijy, elohopea, kadmium, arseeni ja mangaani. Niiden sopivia enlmmäispitoisuuksia aiotaan harkita veden lisäksi myös yksilöä kohden ja ympäristössä yleensä.

Osanottajat arvelevat, että eniten osanottajia puhuttavat kadmium ja mahdollisesti elohopea.

Pääjohtaja Leo Noro n mukaan WHO on jo yli 10 vuotta sitten määritellyt juomaveden vieraita aineita koskevat normit.. – –

”Meillä Suomessa myrkyllisiä metalleja juomavedessä on hyvin vähän verrattuna eräisiin teollistuneempiin maihin. Normit on varovasti laskettu ja turvarajat ovat suuret, joten ihmisiä on vähän turhaankin peloteltu näillä asioilla. Hivenaineet ovat luonnollisia ravinnon osatekijöitä, ja niiden puuttuminen aiheuttaisi puutostauteja”, Noro sanoi. – –

Kokouksen japanilainen osanottaja tri K. Tsuchiya kertoi kadmiumongelman olevan yhä pahenemassa Japanissa.

”Vuonna 1968 katsottiin jokeen päässeen kadmiumin aiheuttaneen tuskallista Itai-itai -tautia eräällä maaseutualueella. Lähistöllä oleva tehdas tuomittiin maksamaan suuret korvaukset sairastuneille.”