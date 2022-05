Eläimelle toiveikkuus kannattaa, koska kaikkea ei voi kuitenkaan ennakoida.

”Ei sieltä kuitenkaan mitään löydy.” Tuo on huono asenne eläimelle silloin kun sen pitää ratkaista, onko uudelle laidunnuspaikalle siirtyminen kannattavaa vai liian vaarallista.

Kohtuullisen optimistiset yksilöt saavat mahansa täyteen parhaiten, elävät terveimpinä ja välttävät riittävän usein saalistajatkin.

Tämän kertovat yhdysvaltalaiset ja israelilaiset tutkijat, jotka simuloivat ruoan etsintää tietokonemallilla.

Siinä eläimet liikkuivat muuttuvissa ympäristöissä ja ottivat kokemuksistaan oppia.

Maailma oli osin arvaamaton, kuten tosielämässäkin. Melko optimistiset pärjäsivät useimmiten paremmin kuin huippuoptimistit, realistit tai pessimistit.

Joskus kuitenkin pessimismistäkin oli etua. Selvimmin se paransi selviytymistä, jos melko tasalaatuinen ympäristö huononi äkisti. Silloin aiempi realismi muuttui ylioptimismiksi.

Ihmiset tapaavat kallistua optimismiin, paitsi masentuneina. Vastaavaa taipumusta on havaittu myös muilta lajeilta, tutkijat huomauttavat Frontiers in Ecology and Evolution -tiedelehdessä.

Julkaistu Tiede Luonto -lehdessä 2/2022