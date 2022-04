Solisluiden kasvu alkaa hidastua sikiöllä noin kaksi kuukautta ennen syntymää.

Lähestyvä syntymä näkyy sikiön hartioiden luiden kasvukäyrissä. Solisluiden kasvu hidastuu, kun on aika tulla maailmaan. Kuvassa taiteilijan näkemys sikiöstä juuri ennen syntymää.

Sikiön solisluiden kasvu hidastuu, kun raskaus lähenee loppuaan ja sikiön on aika tulla maailmaan.

Näin sikiön hartiat jäävät hieman kapeammiksi synnytykseen.

Solisluiden kasvu kiihtyy sitten taas varhaisessa lapsuudessa, kun hankalasta esteestä eli ahtaasta synnytyksestä on selvitty.

Tämä selvisi, kun japanilaiset tutkijat vertailivat eri ihmisten ja apinalajien sikiöiden luuston kasvua. Vertailussa oli ihmisten, simpanssien ja makakiapinoiden sikiöitä ja vastasyntyneitä.

Kirurgian professori Naoki Moromoto Kioton yliopistosta skannasi ryhmänsä kanssa 81 ihmisen, 64 simpanssin ja 31 japanilaisen makakiapinan luustoa.

Luuston kasvukäyriä pystyi lukemaan tietokonekerroskuvauksen skannauksista ja kuvista. Niissä näkyi sikiöiden luuston koko ja muoto.

Kuvatut sikiöt olivat eri kehitysvaiheissa. Kuvatuista puolet oli jo syntyneitä.

Tutkijat mittasivat kallon, hartioiden, olkavarren, lantion, reiden ja selkärangan eri luiden pituuksia.

Ihmisillä erityisesti solisluut ja hartiat näyttävät tulosten perusteella varautuvan syntymään. Niiden kasvu alkoi hidastua noin kaksi kuukautta ennen syntymää.

Kasvun hidastuminen ajoittuu selvästi sen kanssa, että hartioiden on myös sovittava lantion läpi synnytyksessä.

Selkärangan kasvu ei tutkitusti muutu ennen syntymää. Tämä tiedettiin ennestään.

Se oli siis hyvä vertailun kohde sikiön muihin luihin, Morimoto sanoo New Scientistin mukaan.

Tutkimus vahvisti sen, että kaikissa tutkituissa myös kallon kasvunopeus hidastui juuri ennen syntymää, sanoo Morimoto. Tämä on osoitettu jo aiemmin.

Pää litistyy jopa silmin nähden synnytyksen aikana. Näin vauva pääsee kohdun läpi paremmin.

” ”Ihmisen syntymistä vaikeuttavat kaksi asiaa: iso pää ja leveät hartiat.”

Ilmeisesti luiden kasvun hidastuminen on evoluutiossa kehittynyt keino, joka helpottaa vauvojen puristautumista maailmaan emon ahtaan lantion läpi.

Näin käy kaikilla kädellisillä, mutta ihmisellä tämä korostuu.

”Ihmisen syntymistä vaikeuttavat kaksi asiaa: iso pää ja leveät hartiat”, kiteyttää Morimoto.

”Koska synnytys on vaaraksi, on järkevää ajatella, että ihmisille on evoluution aikana kehittynyt keinoja helpottaa ongelmaa.”

Apinoiden tulo maailmaan on helpompaa kuin ihmissikiöllä.

Apinoiden eli tässä tapauksessa siis simpanssien ja makakien solisluut kasvoivat melko paljon tasaisemmin ennen syntymää ja sen jälkeen, Morimoto sanoo.

Yksi perustava syy ihmisen luiden kasvun hidastumisen on se, että ihminen kohosi evoluutionsa aikana pystyasentoon. Pystyasento tarjosi ihmisen kehitykselle etuja, mutta jätti naisen lantion melko ahtaaksi.

”Emme vielä tiedä, miksi tämä kasvun hidastuminen näkyy erityisesti hartioissa. Sikiö voisi varautua synnytykseen eri tavoin, esimerkiksi hidastamalla kaikkien luittensa kasvua.”

Näin pohtii julkaistun tutkimuksen toinen kirjoittaja eli Mikaze Kawada, myös Kioton yliopistosta.

Luiden hitaasta kasvusta kertoi Yhdysvaltain tiedeakatemian julkaisu PNAS.