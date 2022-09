Tekonivelten osista liilat ovat alumiinioksidi-keraamia. Pallo korvaa reisiluun pään. Metalliset pallot ovat kobolttikromia, joka on halvempi ja paljon käytetty. Vaalea kuppi on polyeteenia, joka on tekonivelen liukupinta. Iso metallikuppi tarvitaan asemoimaan lonkkakuppi oikein koelaitteessa.