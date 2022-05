Pienellä satelliitilla on merkittäviä tehtäviä. Avaruusromun poistoa auttavan plasmajarrun kokeilu on niistä yksi.

Suomalainen tiedesatelliitti Foresail-1 lähetetään avaruuteen tämänhetkisen tiedon mukaan keskiviikkona 25. toukokuuta kello 21.25 Suomen aikaa.

Satelliitin vie avaruuteen Space X -yrityksen Falcon-9-kantoraketti. Samalla raketilla lähtee avaruuteen useita muitakin piensatelliitteja.

Lähtö voi viivästyä sääolojen tai teknisten pulmien vuoksi.

Foresail-1 ei ole ensimmäinen suomalainen satelliitti. Se on kuitenkin ensimmäinen kotimainen varta vasten tutkimuksiin avaruuteen lähetettävä laite.

Satelliitti on kehitetty Suomen Akatemian Kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikössä. Yksikkö aikoo lähettää lähivuosina kolme Foresail-satelliittia, joista keskiviikkona on siis vuorossa ensimmäinen.

Satelliittihanketta vetää Aalto-yliopiston apulaisprofessori, Jaan Praks. Praks on vastuussa satelliitin rakentamisesta ja toiminnasta.

Neljän kilogramman painoisessa Foresail-1:ssä on parikymmentä erilaista osaa ja järjestelmää, vähän laskentavasta riippuen.

Kiinnostavimpia niistä ovat kolme Suomessa kehitettyä tutkimuslaitetta, jotka muodostavat satelliitin hyötykuorman. Myös satelliitin elektroniikka, niin sanottu satelliittialusta, on rakennettu Suomessa.

Pate-hiukkasteleskooppi

Tärkein satelliitin avaruuteen viemä laite on nimeltään Pate, joka tutkii maapallon säteilyvyöhykkeitä. Se ovat kehittäneet Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitos sekä tietototekniikan laitos.

Pate on avaruustekniikan käsitteellä satelliitin päähyötykuorma. Satelliitin noin neljän kilogramman painosta Paten osuus on runsas neljännes, noin 1,2 kilogrammaa.

Pate koostuu kahdesta hiukkasteleskooppiputkesta, joiden sisällä on säteilyä mittaavia antureita. Putket on asemoitu siten, että toinen putki osoittaa aina kohti Aurinkoa. Toinen osoittaa eri suuntiin sen mukaan, miten Foresail-1-satelliitti pyörii oman akselinsa ympäri.

Pate kerää tietoa maata ympäröivistä säteilyvyöhykkeistä, sisemmästä ja ulommasta. Sisemmällä vyöhykkeellä säteilevät pääosin protonit ja ulommalla elektronit. Tutkijoita kiinnostavat erityisesti elektronit.

”Emme tiedä varmasti, mihin säteilyvyöhykkeen elektronit katoavat”, kertoo Paten kehitystyötä johtanut professori Rami Vainio.

”Oletus on, että putoavat kohti maata, mutta on myös mahdollista, että ne häviävät muilla tavoin.”

Säteilystä saatava tieto auttaa myös suunnittelemaan kestävämpiä satelliitteja.

Plasmajarru

Patesta katsottuna satelliitin vastakkaisessa päässä on Ilmatieteenlaitoksella kehitetty plasmajarru.

Plasmajarru on satelliitin toinen päähyötykuorma ja painaa noin 600 grammaa. Siinä on kuusikymmentä metriä liekaa. Se on punottu neljästä 0,05 millimetriä paksusta alumiinilangasta. Sen päässä on napin muotoinen paino.

Moottorin avulla lieka saadaan kelattua ulos satelliitista. Sitten satelliitti laitetaan pyörimään niin, että paino liean päässä piirtää kehää.

Jarrua on tarkoitus käyttää vasta satelliitin toiminnan päättyessä. Plasmajarru avataan, kun satelliitti halutaan tuoda alas ilmakehään.

Sen ideana on, että pienen sähkövarauksen sisältävä lieka vuorovaikuttaa ionosfäärin sähköisesti varautuneiden hiukkasten kanssa ja hidastaa näin satelliitin kulkua.

Hidastuessaan satelliitti syöksyy nopeammin ilmakehään ja palaa. Hylätyn satelliitin putoaminen kestää normaalisti vuosia. Plasmajarrun toivotaan lyhentävän ajan kuukausiin. Yleistyessään tekniikka voisi siis vähentää hylättyjen satelliittien muodostaman avaruusromun määrää.

Plasmajarrua on testattu kahdesti aiemmin, mutta molemmat kerrat tyssäsivät teknisiin ongelmiin. Jarrun kehittäjä Pekka Janhunen on kuitenkin luottavainen.

”Kaksi aiempaa yritystä tehtiin kengännauhabudjeteilla ja kiireessä. Tällä kertaa jarrua on testattu paljon paremmin.”

Matti-magnetometri

Satelliitin kolmas ja pienin hyötykuorma on magneettikenttiä mittaava Matti-magnetometri.

Vain viidentoista gramman painoinen Matti on valmistettu Aallossa. Laite on huokeista osistaan ja pienestä koostaan huolimatta huomattavasti tarkempi kuin satelliitin navigointimagnetometrit, jotka muistuttavat lähinnä kompasseja.

Silti Mattikin on vain prototyyppi. Sen tarkoituksena on luoda pohjaa seuraavalle tutkimussatelliitille.

Foresail-2 olisi tarkoitus lähettää avaruuteen vuonna 2024 huomattavasti korkeammalle radalle kuin Foresail-1. Sen tärkeimmäksi tutkimuslaitteeksi on valittu magneettikenttiä mittaava magnetometri.

Tämän Mattia suuremman ja tarkemman magnetometrin kehittely on vielä kesken. Foresail-2:n suunnittelussa hyödynnetään Matin keräämää tietoa etenkin siitä, millaisia magneettikenttiä satelliitti itse synnyttää ja miten ne tulee huomioida mittauksissa.

Satelliittialus

Hyötykuormien lisäksi myös Foresail-1:n satelliittialusta on kehitetty Suomessa. Satelliittialustaan lasketaan kaikki satelliitin oheislaitteet ja rakenne.

Satelliitin elektroniikka on pyritty saamaan edulliseksi mutta kestäväksi. Monet osasista on otettu perinteisen avaruustekniikan tarjonnan ulkopuolelta, kännykkäteollisuudesta ja autoteollisuudesta.

”Ne ovat paljon halvempia.Mutta luotettavan järjestelmän suunnittelu avaruuteen sellaisista komponenteista vaatii huolellista suunnittelua ja paljon testaamista”, Praks sanoo.

Myös satelliitin ohjaamista ja viestintää hoitavat ohjelmistot sekä siihen yhteyttä pitävä maa-asema on kehitetty Aallossa. Satelliittialustan suunnitelmat ovat tulossa avoimeen käyttöön, jotta kuka tahansa voisi rakentaa niiden perusteella oman satelliittimission.

”Ajatuksena olisi, että alustaan voisi aina lisätä halutun hyötykuorman”, Praks sanoo.

