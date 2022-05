Lasten tiedekysymyksissä ihmetellään myös Kuuta taivaalla ja meren pohjan tulivuoria. Entä missä käytettiin ensimmäisenä rahaa? Ja missä ihmeessä on Huitsin Nevada?

Katupöly heikentää ilmanlaatua varsinkin keväisin. Katuja on siksi hyvä puhdistaa.

Emil Puntari, 6

Katuhiekkaa eli hiekoitussepeliä on vaikeaa käyttää uudestaan. Talven aikana siihen sekoittuu paljon esimerkiksi roskaa, likaa, multaa ja koirankakkaa.

Epäpuhtauksia ei tietenkään haluta levittää kaduille uudestaan. Liukkautta torjuvat sepelin ominaisuudet myös kärsisivät. Osa sepelistä murskautuu autojen renkaiden alla pieniksi osasiksi tai hioutuu pyöreämmäksi, jolloin se ei enää estä liukkautta yhtä hyvin.

Kerätty hiekoitussepeli yleensä päätyy maankaatopaikalle. Aina niin ei kuitenkaan käy. Helsingissä otetaan ensin kokeita, joilla testataan, onko sepeli puhdasta.

Jos sepeli sisältää päästöjä, se viedään kaatopaikalle. Jos ei, sitä käytetään täyttömateriaalina rakentamisessa. Vuosaaren täyttömäen alueen rakentamisessa on vuosia käytetty puhdasta hiekoitussepeliä.

Espoossa on myös kokeiltu, saataisiinko pois kerättyä sepeliä puhdistettua, jolloin se soveltuisi paremmin käytettäväksi uudelleen. Testissä todettiin, että sepelin putsaaminen on melko kallista ja sitä on vaikea puhdistaa kunnolla.

Sepelin puhdistaminen ja uudelleen käyttäminen vaativat yhä paljon kehittämistä.

Tarja Myller

katukunnossapidon tiimipäällikkö

Helsingin kaupunki

Simo Kesti

katutuotantopäällikkö

Espoon kaupunki

Kuu näkyy suoraan yläpuolella, jos on oikeilla paikoilla maapallolla.

Voimmeko jossain päin maailmaa johonkin aikaan nähdä Kuun kohtisuoraan yläpuolellamme?

Annika Nyrölä, 12

Kyllä voimme. Kuu nousee ja laskee taivaalla, kun maapallo pyörii oman akselinsa ympäri. Kuun korkeus taivaalla riippuu puolestaan katselupaikan maantieteellisestä leveysasteesta ja Kuun kulloisestakin paikasta maapalloa kiertävällä radallaan.

Kuu voi näkyä suoraan havaitsijan yläpuolella vain sellaisilla paikkakunnilla, joissa horisontti (eli taivaan ja maan jakava viiva) on suorassa 90 asteen kulmassa Kuun kiertoradan suhteen.

Koska Kuun rata on kallellaan sekä maapallon kiertorataan Auringon ympäri että pyörimisakselin suhteen, suoran katselukulman salliva maantieteellinen leveysaste vaihtelee.

Kuu voi kuitenkin liikkua korkeintaan 28,6 astetta päiväntasaajan molemmin puolin. Sitä korkeammilla leveysasteilla Kuu näkyy taivaalla aina paljon matalammalla. Näin on siis myös Suomessa.

Kuun voi nähdä suoraan yläpuolella esimerkiksi tänään perjantaina 6. toukokuuta Miamissa Yhdysvalloissa ja Katmandussa Nepalissa. Viikkoa myöhemmin Kuun rata on lipunut pohjoiselta pallonpuoliskolta jo lähelle päiväntasaajaa.

Eteläisellä pallonpuoliskolla Sao Paulossa Brasiliassa ja Madagaskarin saarella Kuu näkyy suoraan yläpuolella 20.toukokuuta. Muinakin kuukausina vastaavia paikkoja löytyy, koska Kuun kierto maapallon ympäri toistuu noin kuukauden jaksoissa.

Silja Pohjolainen

tähtitieteen dosentti ja yliopisto-opettaja

Turun yliopisto

Meren pohjassa porisee paikoin.

Miten veden alla pystyy olemaan tulivuoria?

Aatos Mäkinen, 9 ja Julius Mäkinen, 11

Vedenalaiset tulivuoret muodostuvat samalla tavalla kuin vedenpinnan yläpuolella olevat.

Maapallon sisäosissa syntynyt sula kiviaines nousee kiinteää kiviainesta kevyempänä ylemmäs maapallon kuoressa . Se purkautuu toisinaan laavana kohdassa, johon muodostuu tulivuori.

Suurin osa tulivuorista on veden alla. Tulivuoret sijaitsevat yleensä maapallon pintaosaa muodostavien laattojen saumakohdissa, joissa laatat liikkuvat toisistaan poispäin tai toisiaan kohden.

Esimerkiksi Atlantin valtameren pohjassa kaksi laattaa liikkuu toisistaan poispäin. Siihen kohtaan on muodostunut noin 17 000 kilometriä pitkä tulivuorten ketju, jota kutsutaan Atlantin keskiselänteeksi.

Tulivuorenpurkausten laava voi olla lämpötilaltaan jopa 1300 asteista. Jos laava purkautuu veden alle, vesi jäähdyttää nopeasti laavavirran pinnan. Virtauksen sisäosassa laava kuitenkin pysyy sulana ja sen virtaus jatkuu.

Myöskään tulivuoren päällä olevan vesikerroksen aiheuttama paine ei ole riittävän iso, jotta se estäisi purkautumisia. Jos vettä on paksulti, sen paine voi kuitenkin aiheuttaa sen, että tulivuori purkautuu rauhallisesti räjähtämättä.

Elina Lehtonen

geologi

Helsingin yliopisto

Lyydialainen kolikko.

Mikä oli ensimmäinen maa, jossa alettiin käyttää rahaa?

Hilppa Loimu, 8

Ennen rahaa elettiin vaihdantataloudessa eli tavaroita ja palveluita vaihdettiin toisiinsa. Monissa tilanteissa se ei ollut sujuvaa, koska asioiden hinnoittelu oli vaikeaa.

Jalometalleja on käytetty maksamiseen tuhansia vuosia. Kullan ja muiden jalometallien käyttämisestä on ensimmäisiä mainintoja kirjallisissa lähteissä, jotka ovat noin 4 000–6 000 vuotta vanhoja. Lähteet ovat muinaisesta Egyptistä ja Mesopotamiasta eli nykyisen Irakin, Syyrian itäosan ja Turkin kaakkoisosan alueelta.

Jalometallien käytössä tökki se, että oli vaikeaa ellei mahdotonta taata metallien aitous. Lisäksi maksamisessa käytetyt metallien palat olivat eri painoisia, mikä edellytti jatkuvaa punnitsemista.

Ensimmäinen nykyisen kaltainen raha oli kolikko. Niitä alettiin käyttää, kun keksittiin tehdä jalometallin paloja, jotka olivat saman painoisia. Niihin lyötiin virallinen leima aitouden takeeksi.

Samapainoisuus mahdollisti sen, että tavaroita ja palveluita pystyi laskuttamaan ja maksamaan tietyillä määrillä kolikkoja.

Ensimmäiset kolikot tehtiin Vähä-Aasian Lyydiassa noin 650-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Lyydia sijaitsi nykyisen Länsi-Turkin alueella, suurin piirtein Istanbulin ja Rodoksen puolivälissä. Ensimmäiset kolikot lyötiin luonnosta löydetystä kullan ja hopean sekoituksesta.

Jaakko Koskentola

intendentti

Rahamuseo

Nevadan osavaltiossa Yhdysvalloissa on karuja maastoja.

Missä sijaitsee Huitsin Nevada?

Pekka Piipari, 11

Hyvin kaukaista paikkaa tarkoittava Huitsin Nevada -sanonta tuli käyttöön 1960–1970-luvuilla.

Jo sitä ennen 1950-luvulla tunnettiin sana huitsin. Sitä käytettiin eräänlaisena vahvikkeena, kuten samankaltaista sanaa huisin. Molemmat ilmaisut merkitsivät samaa kuin sanat erittäin ja hyvin. Voitiin puhua esimerkiksi ”huitsin hauskasta”.

Nevadan autiomaassa Yhdysvalloissa tehtiin lukuisia ydinkokeita sekä ilmakehässä että maan alla 1950-luvulta alkaen. Paikka valittiin siksi, että se oli kaukana asutuksesta.

Huitsin Nevada -sanonnan synnyn aikaan Nevadan ydinkokeet olivat Suomessakin mediassa paljon esillä. Tämä yhteys johti todennäköisesti sanonnan syntyyn. Asiaa selvitti aikanaan slangintutkija Heikki Paunonen.

Muutkin paikat maailmalla ovat voineet päätyä kielenkäyttöömme. Tampereella on Amurin kaupunginosa, jota rakennettiin 1800-luvun jälkipuoliskolla.

Tampereelle muutti silloin paljon uusia asukkaita muualta Suomesta. Samoihin aikoihin siirtolaisia matkasi Siperiaan Amurinmaalle. Tuon ajankohtaisen kytköksen myötä tuli Tampereellekin Amuri.

Terhi Ainiala

nimistöntutkija, suomen kielen yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

