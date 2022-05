Tekotunto erottaa jopa urat vakosametissa.

Toimivan tekokäden ote on saatu yhä herkemmäksi.

Robotit osaavat jo vaikka mitä, mutta niiden tuntoaisti on vielä varsin alkeellinen. Siksi robotin on hankala tunnistaa uusia pintoja tai esineitä niitä tunnustelemalla. Samasta syystä robotin kosketusta on vaikea ohjelmoida hellävaraiseksi.

Nyt brittitutkijat ovat rakentaneet tekosormenpään, joka on lähes yhtä herkkä kuin ihmisen: se pystyy tuntemaan jopa urat vakosametissa.

Saavutus on Bristolin yliopiston insinööriryhmän 13 vuoden työn tulos, Science-lehti kertoo. Tuntevan tekosormenpään ensimmäinen versio valmistui vuonna 2009, ja se oli juomatölkin kokoinen.

Vuoden 2018 malli saatiin kutistettua isovarpaan kokoon. Tuolloin tutkijat olivat saaneet käyttöönsä myös 3d-tulostimen, jolla robottisormenpään peitoksi kyettiin kerrostamaan ihmisen ihoa muistuttava rakenne.

Tekoihon ”verinahka” ja sitä peittävä ”orvaskesi” pursotetaan edelleen tulostimella kumimaisesta materiaalista.

Sittemmin tekoihoon on lisätty myös ”hermoja”, joiden ansiosta robotti pystyy nopeasti aistimaan, mitä se koskettaa ja mukauttamaan liikkeitään sen mukaan.

Kun omat sormemme osuvat johonkin, ihomme hermopäätteet lähettävät kosketuksesta erilaisia aistimuksia aivoihin.

Nopeiden signaalien avulla pystymme esimerkiksi säätämään otettamme pikaisesti, hitaat signaalit taas auttavat tunnistamaan muotoja.

Bristolilaisten Tac Tipiksi nimetyn robotuntoaistin hermopäätteinä toimivat pari millimetriä pitkät elastomeerinystyt. Tekosormenpäähän niitä on istutettu 361 kappaletta 22 kertaa 22 millimetrin kokoiselle alueelle.

Nystyt taipuvat, kun robottisormi koskettaa jotakin. Liikettä seuraa piskuinen kamera: taipumisen nopeus vastaa ihmisihon hermopäätteiden nopeaa signaalia ja taipumisen voimakkuus hidasta signaalia. Niiden avulla tekohermoverkko kykenee säätelemään robosormien asentoa.

Kun tutkija Nathan Lepora Bristolin yliopistosta ryhmineen testasi Tac Tipin tuntoherkkyyttä vakosametin kaltaisilla kankailla, se pystyi erottamaan kudoksen korkeus- ja tiheyseroja jo lähes yhtä hyvin kuin ihminen.

Leporan ryhmä paransi Tac Tipiä entisestään lisäämällä kameran rinnalle mikrofonin. Se matkii niitä ihmisen ihon hermopäätteitä, jotka aistivat värinää. Tämän yhdistelmän avulla robottisormi tunnistaa jo 13 erilaista kangasta toisistaan.

Tulokset julkaisi Journal of the Royal Society Interface -lehti.

Julkaistu Tiede-lehdessä 6/2022.