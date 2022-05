Toukokuussa 1972: Miehitettyjä avaruuslentoja on tehty yhdentoista vuoden ajan. – – Miehitettyjen lentojen kymmenen ensimmäistä vuotta vaativat avaruusmiehiltä erinomaista kykyä sopeutua elämään ja työskennellä ahtaissa tiloissa.

Aluksissa ei ollut tilaa kovin monipuolisten voimistelu- tai verryttelyliikkeiden suorittamiseen, puhumattakaan mahdollisuudesta vetäytyä ajoittain pois tovereiden seurasta. Kuitenkin pisimmät lennot kestivät yli kaksi viikkoa. – –

Amerikkalaisten ensimmäinen avaruusasema — Skylab — lähetetään ensi vuonna. Laukaisuun käytetään kuulentojen kantorakettia ja Skylab-ohjelma onkin jatkoa typistetylle kuuohjelmalle.

Kuukauden ja kahden kuukauden pituisiksi suunnitelluilla lennoilla Skylabissa on astronauteille tilaa 360 kuutiometriä, josta kuudennes on erotettu henkilökohtaiseen käyttöön. Kolmihenkisen miehistön jokaisella jäsenellä on oma makuuhuone. – –

Ruokalistalla on monenlaisia herkkuja: katkarapuja, pihvejä, salaattia, kalkkunaa, spagettia, mansikoita jne. Avaruuslentojen alkuaikoina ruokavalikoima oli niin kehno, että astronautit silloin tällöin salakuljettivat mukanaan omia kinkkuvoileipiä. Myös ruokatahnaputkiloista on luovuttu. – –

Vapaa-ajan viettoa varten miehistön käytettävissä on nauhurit musiikin kuunteluun, mahdollisesti joitakin elokuvia sekä pienehkö kirjasto. Avaruuteen kuljetettavasta kirjastosta tulee teosta kohden laskien maailman kallein: jokainen kiertoradalle toimitettu kilo maksaa nykyisin menetelmin noin 5 000 markkaa.– –

Skylab-avaruusasemaan sijoitetaan kylpyhuone peileineen ja painottomaan tilaan suunniteltuine suihkuineen. Jokapäiväinen suihkussa käynti ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä vesivarat riittävät vain yhteen suihkuun miestä kohden viikossa.