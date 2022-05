Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös avaruuden nopeuksia, vanhinta urheilulajia ja putoamista eri alustoille. Entä miksi kakka ei tuoksu hyvältä?

Martta Sederholm, 10

Unohdamme suurimman osan unistamme. Yleensä muistamme vain ne, jotka olemme nähneet juuri ennen heräämistä.

Painajaiset muistetaankin hyvin osittain siksi, että ne herättävät nukkujan. Tällöin painajaisunen sisältö on vielä hyvin elävänä lyhytkestoisessa muistissamme.

Painajaiset muistetaan paremmin kuin monet hyvät tai tavalliset unet myös siksi, että muistimme on kehittynyt painamaan mieleen erityisesti epämiellyttäviä ja uhkaavia tapahtumia. Olemme pystyneet varomaan sellaisia tilanteita. Näin on käynyt ihmislajin kehityksessä periytyvien ominaisuuksien myötä.

Painajaisissa ja unissa ylipäätään saatetaan toistaa ja muunnella epämiellyttäviä kokemuksia siksi, että vastaavia tilanteita voisi välttää tulevaisuudessa. Unissa voidaan harjoitella tuollaisten tilanteiden havaitsemista ja kohtaamista.

Muistimme on sitä vastoin muokkautuneet unohtamaan tavallisia arkipäiväisiä asioita, kuten koulun lounaan viime maanantaina, koska niillä ei ole suurta merkitystä arjessa selviytymisen kannalta.

Toisaalta myös myönteiset tapahtumat ja hyvät unet, jotka herättävät negatiivisten kokemusten tapaan vahvoja tunteita, jäävät mieleen muita paremmin.

Katja Valli

psykologian dosentti

Turun yliopisto

Avaruus näyttää lähellä vakaalta, mutta kaukaiset kohteet etääntyvät hurjaa vauhtia.

Onko avaruus hidas vai nopea?

Aamu Rantaniemi, 3

Klassisessa fysiikassa ajateltiin, että avaruus olisi itse täysin paikallaan ja taivaankappaleet liikkuisivat suhteessa siihen. Nykyisen käsityksen mukaan näin ei ole.

Avaruus laajenee jatkuvasti, jolloin Maa ja kaikki muut avaruuden kappaleet liikkuvat poispäin muista kappaleista.

Tuo liike on sitä nopeampaa, mitä kauempana kappaleet jo valmiiksi ovat toisistaan. Avaruus lähellämme on siis hidas meihin nähden, mutta kaukana oleva pakenee meistä poispäin hyvin nopeasti.

Erittäin kaukana olevien avaruuden kohtien nopeutta voidaan hahmottaa niin sanotun Hubblen parametrin avulla. Sen mukaan noin kolmen miljoonan valovuoden päässä oleva kohta etääntyy meistä noin 70 kilometriä sekunnissa – noin 250 000 kilometriä tunnissa.

Kaksi kertaa kauempana oleva piste etääntyy peräti kaksi kertaa nopeammin. Yksi valovuosi on 9,46 biljoonaa eli miljoonaa miljoonaa kilometriä. Lähiavaruutemme oman Linnunrata-galaksimme sisällä on meihin nähden käytännössä miltei paikallaan.

Toinen tapa pohtia avaruuden nopeutta on ajatella painovoima-aaltoja. Ne ovat avaruuden värähtelyä, jotka etenevät valon nopeudella eli äärimmäisen nopeasti. Valon nopeus on noin 299 792 kilometriä sekunnissa.

Jos kysymyksellä tarkoitetaan myös taivaankappaleiden liikkeitä suhteessa toisiinsa, nekin ovat huomattavan nopeita.

Kuu kiertää maapalloa noin kilometrin sekunnissa ja maapallo aurinkoa noin 30 kilometriä sekunnissa. Aurinko puolestaan kiertää Linnunradan keskustaa noin 230 kilometriä sekunnissa.

Matti Heikinheimo

yliopistotutkija, teoreettisen hiukkasfysiikan dosentti

Helsingin yliopisto

Ihminen on keksinyt vuosisatojen aikana monia tapoja kisailla ja kilvoitella.

Mikä on maailman vanhin urheilulaji?

Salli Honkanen, 10

Maailman vanhimmat urheilulajit ovat todennäköisesti juoksu ja paini. Molemmista on kuvia jo yli 15 000 vuotta vanhoissa kalliomaalauksissa Lascaux’n luolassa Lounais-Ranskassa.

Ihmiset ovatkin juosseet aina. Siihen ei ole tarvittu mitään varusteita. Juoksemisesta on tullut urheilua, kun on sovittu kilpailun säännöistä.

Säännöistä sopiminen on erottanut myös painin tappelusta. Painijat eivät esimerkiksi ole saanet lyödä tai purra.

Pallopeleistä todennäköisesti varhaisimmat tiedot ovat yli 3 000 vuoden takaa. Kaivaukset ovat paljastaneet, että Keski-Amerikassa pelattiin pallopeliä, joka muistutti nykyisistä lajeista eniten koripalloa.

Antiikin olympiakisat Kreikassa ovat vanhimmat urheilukilpailut, joista on jäänyt tietoja voittajista. Luetteloita on vuodesta 776 ennen ajanlaskun alkua eli melkein 2 800 vuoden takaa. Ne on tosin laadittu vasta 400-luvulla ennen ajanlaskun alkua.

Juoksukilpailujen ensimmäiset voittajat merkittiin juuri vuodelle 776 ennen ajanlaskun alkua ja painin sekä viisiottelun voittajat vuodelle 708 eaa. Ensimmäinen antiikin olympiakisojen juoksumatka oli yksi stadion eli noin 192 metriä.

Urheilukilpailuja varmasti järjestettiin jo kauan ennen antiikin olympialaisia. Niiden tuloksista ei ole vain säilynyt tietoja.

Matti Hintikka

tietopalvelukoordinaattori

Urheilumuseo

Pähkinäpussi antaa vähän periksi, jos sen päälle putoaa, asfaltti ei.

Kumpaan putoaminen sattuu enemmän; pähkinäpussiin vai asfalttiin?

Salli Hietaranta, 6

Pudotessa nopeus kiihtyy Maan vetovoiman vaikutuksesta. Jos ihminen putoaisi hyvin korkealta, kuten kymmenistä metreistä, nopeutta kertyisi jopa noin 200 kilometriä tunnissa.

Kun Maan vetovoima ja ilman jarruttava vastus ovat tasapainossa eli saavutetaan niin sanottu rajanopeus, vauhti ei enää kiihdy. Jos putoamismatka on esimerkiksi kaksi metriä, vauhtia kertyy selvästi vähemmän. Nopeutta tulee noin 20 kilometriä tunnissa.

Nopeus ei ole vaarallista, vaan äkkipysäys. Asfaltille mäiskähtäminen jo kahdesta metristä aiheuttaa niin nopean muutoksen putoajan nopeudessa, että se on kivuliasta. Asfaltti on myös karheaan, ja se lisää kipua. Ensimmäisenä maahan iskeytyviin kehonosiin sattuu eniten. Iho myös helposti rikkoutuu.

Toisin kuin asfaltti, pähkinäpussin rakenne antaa vähän periksi. Suuren pähkinäpussin päälle pudotessa pähkinät pussissa siirtyisivät toistensa väleihin, murskaantuisivat tai pussi repeäisi. Putoamisen nopeus hidastuisi hitaammin kuin kertarysäyksellä. Se vähentäisi hieman putoamisen iskua. Tuskin siinäkään tapauksessa kahdesta metristä putoaja selviäisi ilman mustelmia tai naarmuja.

Jos tipahtaisi selvästi korkeammalta, pähkinäpussi auttaisi vielä vähemmän. Aikuisille noin kolmen metrin pudotus ja lapsille kaksi kertaa oman pituuden korkuinen pudotus voi jo olla hengenvaarallinen.

Antti Launonen

ortopedian dosentti

Tampereen yliopistollinen sairaala

Haju varoittaa, että ulostetta ei kannata kosketella.

Miksi kakka haisee pahalta eikä tuoksu hyvältä?

Tuomas Aalto, 10

Kakan eli ulosteen pahan hajun syynä ovat erityisesti bakteerit, jotka asustelevat paksusuolen pinnalla. Ne hajottavat elimistössä sulamattoman ruoan ainesosia, jolloin syntyy kymmeniä erihajuisia aineita.

Erityisen pahanhajuisia ovat eräät rikkiyhdisteet, jotka haisevat mädäntyneelle kananmunalle. Myös ulosteen indoliyhdisteet ovat keskeisiä pahan hajun aiheuttajia.

Ruokavalio ja suolen toiminta vaikuttavat ulosteen hajuun. Pienen vauvan, joka syö vain maitoa, kakka ei juurikaan haise. Kun lapsi alkaa syödä kiinteitä ruokia, ulosteen haju muuttuu. Ripulitaudeissa kakan haju myös usein pahenee, kun bakteerien toiminta muuttuu.

Yli kaksivuotiaiden lasten sekä aikuisten hajuaisti tunnistaa tarkasti tuoksuja. Myös yksilölliset kokemukset vaikuttavat siihen, pidämmekö jostakin hajusta tai inhoammeko sitä.

Kakan pahanhajuisuudesta ei liene erimielisyyttä. Sen paha haju on ollut vuosituhansien kuluessa hyvä asia. Ihmiset ovat välttäneet koskettamasta tai syömästä ulostetta, jonka bakteerit ja virukset voivat aiheuttaa sairauksiakin.

Hannu Jalanko

lastenlääkäri

HYKS Lastenklinikka

