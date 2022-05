Tiedotustilaisuuden pitää Event Horizon Telescope, joka koosti ensimmäisen kuvan mustasta aukosta. Onko nyt vuorossa Linnunradan keskustan musta aukko?

Ensimmäinen kuva mustasta aukosta julkaistiin kolme vuotta sitten keväällä. Se oli tähtitieteen sensaatio.

Mustan aukon kuvan koosti Event Horizon Telescope -hanke. Kansainvälinen ryhmä julkistaa torstaina uuden tutkimuksen tuloksia Euroopan eteläisen observatorion kanssa.

Ennakkotietojen mukaan kello 16 torstaina on luvassa merkittävä tähtitieteen tai astrofysiikan saavutus. HS näyttää uutistoimisto Reutersin välittämän tiedotus­tilaisuuden suorana.

SAma satojen tutkijoiden kansainvälinen ryhmä koosti radioaalloilla kuvan galaksin M87 keskustan jättimäisestä mustasta aukosta. Kohde valittiin muun muassa kokonsa takia, koska se voitiin kuvata nykytekniikalla.

Aukkoa M87 seurattiin kahdeksalla radioteleskoopilla. Kuvassa näkyy oikeastaan tapahtumahorisonttia kiertävä säteily. Tapahtumahorisontti on mustaa aukkoa ympäröivä alue, josta valokaan ei pääse karkuun.

Koko Aurinkokunta mahtuisi M87:n kuvassa näkyvän tapahtumahorisontin pyöreän ”varjon” sisään.

Ensimmäinen kuva mustasta aukosta koostettiin usean radioteleskoopin havainnoista.

JOS haluaa arvailla, EHT saattaa kertoa, että ryhmä on tutkinut Linnunradan keskustan mustaa aukkoa.

Tutkijat ovat ainakin työstäneet kuvaa tästä supermassiivisesta mustasta aukosta, nimeltään Sagittarius A*, kuten professori Heino Falcke vihjasi talvella HS:lle. Falcke on yksi EHT:n käynnistäjistä.

Linnunradan keskustan mustan aukon kuvaaminen on vaikeampaa kuin jo kuvatun M87:n jättiläisen. Yksi syy on se, että Sagittarius A* on muuttuvampi. Säteilevä plasma kiertää M87:n valtavan aukon kahdessatoista päivässä, joten sitä ehtii myös seurata useita päiviä. Sagittarius A*n plasma kiertää pikemminkin useissa minuuteissa.

Sagittarius A* on kiinnostava joka tapauksessa. Sen tutkimus toi jo fysiikan Nobelin palkinnon kahdelle tutkijalle vuonna 2020.

Tähtitieteilijät Reinhard Genzel ja Andrea Ghez todistivat kumpikin ryhmineen, että Linnunradan keskustassa on supermassiivinen kohde, siis valtava musta aukko.

Sen massa vastaa noin neljää miljoonaa Aurinkoa. Se on havaittu muun muassa sitä kiertävien näkyvien tähtien avulla. Linnunradan keskusta on noin 26 000 valovuoden päässä.