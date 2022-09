Mikrobien kirjo kasvaa, mutta vielä ei tiedetä varmaksi, onko siitä hyötyä terveydelle.

Kun kotona on vähintään neljä huonekasvia, mikrobilajisto on monipuolisempi kuin jos kasveja ei ole ollenkaan.

Suomalaiset ja belgialaiset tutkijat selvittivät, vaikuttaako huonekasvien määrä kodin mikrobien eli bakteerien ja sienten kirjoon. Lajikirjo kiinnosti, sillä aiempien tutkimusten perusteella kodin mikrobien moninaisuus saattaa suojata allergioilta ja astmalta.

Maria Valkonen

Mittaukset tehtiin 155 kodissa Belgiassa, ja tulosten analysointiin osallistui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Maria Valkonen.

Millaisia vaikutuksia kodin viherkasveilla oli?

Tulos oli selvä. Kun kotona on vähintään neljä huonekasvia, mikrobilajisto on monipuolisempi kuin jos niitä ei ole ollenkaan.

Itse yllätyin siitä, että kasvit eivät lisänneet mikrobien määrää vaan pelkästään moninaisuutta. Syy voi olla se, että näytteet kerättiin parin metrin korkeudelle asetetuilla petrimaljoilla. Meitä kiinnostivat erityisesti mikrobit, joille ihmiset altistuvat hengitysteitse. Voi kuitenkin olla, että lattiatasolla mikrobien määrä olisi ollut suurempi.

Oliko kasvien määrällä merkitystä?

Kyllä oli. Jaoimme tutkimuksessa kodit kolmeen ryhmään: sellaisiin joissa ei ollut lainkaan huonekasveja sekä sellaisiin, joissa oli yhdestä kolmeen huonekasvia tai yli kolme kasvia. Mikrobien lajikirjo lisääntyi sitä mukaa, mitä enemmän kasveja oli.

Tilastollisesti merkitsevä ero oli yli kolmen kasvin kodeissa verrattuna niihin, joissa kasveja ei ollut. Lajiston määrä kasvaa jonkin verran myös alle neljän kasvin kodeissa, mutta se ei ollut tilastollisesti merkitsevää.

Mitä mikrobeja kodeista löytyi?

Mittasimme lajikirjoa eli sitä, kuinka paljon ja mitä eri mikrobiryhmiä näytteissä oli. Emme mitanneet yksittäisiä lajeja, koska se olisi ollut käyttämällämme menetelmällä vaikeaa.

Mistä mikrobit ovat peräisin?

Sitä emme tutkineet, mutta voi olettaa, että mullalla on paljon vaikutusta. Siinä on tosi rikas mikrobisto.

Eivätkö myös lemmikit vaikuta kodin mikrobistoon?

Kaikki mitä kotona tehdään vaikuttaa sisäilman mikrobeihin. Niin myös lemmikit. Ulkona käyvät koirat ja kissat tuovat tassuissaan multaa sisään. Päätimme tutkia nimenomaan huonekasvien vaikutusta, koska sitä on tutkittu vasta vähän, ja meidän tutkimuksemme on aivan ensimmäisiä aiheesta.

Voivatko huonekasvien mikrobit vaikuttaa terveyteen?

Tässä tutkimuksessa emme sitä selvittäneet. Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että kodin runsas mikrobikirjo vähentää allergiaa ja astmaa.

Maatilakodeissa kasvaneilla lapsilla on vähemmän astmaa ja allergisia sairauksia, ja näissä kodeissa mikrobisto on moninaisempi. Suomalaistutkimuksessa havaittiin, että maatilamaisella mikrobistolla on terveyttä suojaava vaikutus myös kaupunkikodissa.

Pitääkö altistuksen alkaa jo lapsena?

Immuunipuolustus kehittyy varhaislapsuudessa, jolloin vaste on vahvin. Järjestelmä kouliintuu, kun se kohtaa paljon erilaisia mikrobeja.

Sitä on tutkittu vähemmän, vaikuttaako mikrobeille altistuminen astmaan ja allergiaan vielä aikuisena. Näyttää kuitenkin siltä, että vaikutusta on myös lapsuuden jälkeen.

Kannattaako kasveja ottaa allergiasuojaksi?

Tällaista kehotusta ei voi suoraan johtaa tutkimuksestamme. Se on hyvä seuraavan tutkimuksen aihe.

Huonekasveissa on potentiaalia sillä perusteella, että aiempien tutkimusten perusteella mikrobien lajikirjo on hyvästä. Meillä tutkijoilla pitää olla tietysti varmat näytöt ennen kuin uskallamme antaa neuvoja. Huonekasvien yhteyttä allergiaan ja astmaan ei ole vielä mikrobialtistuksen kautta tutkittu.

Puhdistavatko viherkasvit ilmaa?

Huonekasvi pystyy laboratorio-oloissa puhdistamaan ilmasta pieniä määriä orgaanisia yhdisteitä. Tarkemmissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että teho on hyvin pieni ja puhdistuminen hidasta.

Ilma ehtii vaihtua kodissa nopeammin kuin se viherkasveilla puhdistuu. Vaihtoehtoisesti kotiin tarvittaisiin niin paljon kasveja, että emme sinne enää itse mahdu.

Julkaistu Tiede-lehdessä 7/2022.

